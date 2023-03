Tintra souscrit 2,0 millions USD auprès d'un investisseur basé dans le Golfe

(Alliance News) - Tintra PLC a annoncé vendredi qu'elle avait conclu un nouvel accord de souscription pour un montant de 2,0 millions USD, dans le cadre de son cycle de financement annoncé en novembre.

Les actions de Tintra ont augmenté de 23% à 148,00 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

La société basée à Windsor, dans le Berkshire, qui conçoit des systèmes technologiques pour les banques et les infrastructures, a déclaré que la souscription serait effectuée par l'intermédiaire d'une nouvelle entité ad hoc créée par un investisseur basé dans le Golfe.

La société a indiqué qu'elle avait précédemment convenu avec l'investisseur basé dans le Golfe de souscrire à de nouvelles actions ordinaires de la société, mais la souscription a expiré après le passage de la date d'arrêt à long terme en avril 2022. Toutefois, à la suite d'une présentation à l'investisseur et à d'autres personnes en novembre, la société a confirmé qu'un nouvel investissement serait effectué.

La société a déclaré que les fonds dus au titre de la souscription seront reçus dans les 45 jours, afin de créer le SPV.

La souscription porte sur 141 483 nouvelles actions, au prix de 1178,00 pence par action. Pour deux actions achetées dans le cadre de la souscription, l'investisseur recevra un bon de souscription d'actions au prix de 504,00 pence par action pendant une période de cinq ans.

Le directeur général, Richard Shearer, a déclaré : "Nous continuons à progresser dans le cadre du cycle de financement, à la fois avec des conversations en cours depuis un certain temps et avec de nouvelles conversations qui commencent. Nous avons stratégiquement élargi l'empreinte géographique de nos discussions sur le financement en fonction des réalités macroéconomiques et de l'avancement de la demande de l'IFE de Porto Rico.

"Ainsi, nous sommes maintenant pour la première fois dans des discussions de financement en Amérique latine au cours des dernières semaines, d'où nous espérons que les prochains montants proviendront."

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

