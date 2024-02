Tinybeans Group Limited est une entreprise axée sur les produits. La société fournit une application et une plateforme Web offrant une expérience personnalisée aux familles nouvelles et en croissance qui les aide à atteindre leur objectif dans la vie d'élever des enfants. Elle aide les familles à s'épanouir en leur offrant un endroit sûr, utile et inspirant pour capturer et partager des souvenirs, s'engager avec du contenu et trouver des recommandations réfléchies adaptées aux besoins de leur famille, à leurs intérêts et à l'endroit où ils vivent. Au-delà de l'application, l'entreprise propose aux parents une multitude de contenus pour les aider dans leur rôle de parents, qu'il s'agisse d'endroits où aller le week-end, de destinations de voyage ou d'idées d'achat pour faciliter la vie des parents, le tout disponible sur tinybeans.com. L'entreprise attire chaque mois environ 28 millions de parents du millénaire et de la génération Z par le biais d'une application privée de partage de photos et d'un site web local et national consacré à des activités amusantes à faire avec leurs enfants.

Secteur Internet