tinyBuild Inc - Éditeur de jeux indépendants basé à Washington (États-Unis) - Au premier semestre 2023, la société passe d'un bénéfice de 6,8 millions USD l'année précédente à une perte intermédiaire de 31,7 millions USD. Le chiffre d'affaires passe de 28,8 millions USD à 23,3 millions USD. La société fait état d'une dépréciation exceptionnelle des coûts de développement de 18,3 millions d'USD pour le premier semestre 2023. Le coût total des ventes, y compris la dépréciation exceptionnelle, augmente fortement, passant de 9,1 millions USD à 32,1 millions USD. La société note que la faiblesse de l'environnement macroéconomique, l'instabilité géopolitique et le changement de dynamique de l'industrie affaiblissent son potentiel de croissance à court terme. Pour l'avenir, le directeur général Alex Nichiporchik déclare : "La vitesse des changements dans l'industrie des jeux vidéo est insensée et nous savons que nous devons nous adapter rapidement si nous voulons croître plus vite que nos pairs. C'est pourquoi nous nous sommes progressivement orientés vers ce que nous appelons le jeu des 1000 heures. Dans un environnement difficile, nous continuons à investir prudemment dans des jeux à plus gros budget qui ont le potentiel de devenir de très grandes franchises."

Yu Group PLC - Fournisseur de gaz et d'électricité basé à Nottingham, propriétaire de parc de compteurs et installateur de compteurs intelligents pour le secteur des entreprises britanniques - Le bénéfice du premier semestre 2023 a bondi de 62 % pour atteindre 8,9 millions de livres sterling, contre 5,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 51 %, passant de 129,2 millions de livres sterling à 194,9 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende de 3 pence par action, contre aucun il y a un an. La moyenne des réservations mensuelles passe de 14,3 millions de livres sterling à 51,3 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise prévoit une "forte performance en termes de revenus et de marges" pour le second semestre 2023, et s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement passe de 7,9 millions de livres sterling en 2022 à 33 millions de livres sterling en 2023, ce qui, selon l'entreprise, est nettement supérieur aux attentes du marché. Bobby Kalar, directeur général, déclare : "Notre activité Yu Smart est désormais pleinement intégrée et produit des résultats impressionnants depuis son lancement en janvier 2023 et je suis heureux que le nombre d'installations de compteurs augmente de mois en mois. Je m'attends à ce que le groupe ait installé au moins 10 000 compteurs d'ici la fin de l'année. Je pense que l'intégration de Yu Smart à l'activité d'approvisionnement changera la donne en termes de capacité du groupe à mieux comprendre les habitudes d'utilisation et de paiement des clients.

Emmerson PLC - Société de développement de potasse axée sur le Maroc - Au cours des six mois précédant le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 1,6 million de livres sterling, contre 1,4 million de livres sterling l'année précédente. Ne génère pas encore de revenus. En ce qui concerne l'avenir, Emmerson déclare, à propos de son projet de potasse Khemisset au Maroc : "Pour le reste de l'année, la société se concentrera sur l'obtention de l'autorisation environnementale pour le projet, sur la mise en place d'un nouvel accord de financement avec ses investisseurs stratégiques et sur la finalisation des travaux d'optimisation en vue d'une étude de faisabilité susceptible d'être financée.

KRM22 PLC - Société d'investissement dans les technologies et les logiciels basée à Londres - La perte avant impôts au premier semestre 2023 s'est creusée à 2,3 millions de livres sterling, contre 1,2 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 1,9 million de livres sterling à 2,4 millions de livres sterling. En revanche, les frais administratifs passent de 2,6 millions de livres sterling à 4 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise déclare avoir "bien progressé dans la réalisation des objectifs et des indicateurs de performance clés internes définis au début de l'année 2023". Elle prévoit d'atteindre tous les objectifs de 2023 d'ici la fin de l'année et de commencer 2024 dans une position "solide" sur son chemin vers des revenus récurrents annualisés de 10,0 millions de livres sterling. L'objectif est d'atteindre un revenu récurrent annualisé de 10 millions de livres sterling d'ici la fin de l'année 2026.

NAHL Group PLC - Gestion de sinistres d'assurance basée à Northamptonshire, Angleterre - Au cours du premier semestre 2023, la société passe d'un bénéfice de 50 000 GBP l'année précédente à une perte de 43 000 GBP. Le chiffre d'affaires augmente légèrement, passant de 20,7 millions de livres sterling à 21 millions de livres sterling. En revanche, les frais administratifs passent de 6,5 millions de livres sterling à 7,1 millions de livres sterling. Says continue d'afficher des résultats conformes aux attentes du marché et est en bonne voie pour répondre aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année. Elle ajoute que son unité de services juridiques aux consommateurs a enregistré en juillet et en août une croissance de 9 % du nombre de demandes de renseignements sur les préjudices corporels par rapport à l'année dernière. Dans le domaine des soins intensifs, le nombre de rapports d'experts a augmenté de 53 % par an en juillet et en août. Le directeur général, James Saralis, a déclaré : "Ces chiffres illustrent clairement la maturité croissante de l'entreprise et contribuent de manière importante aux progrès significatifs que nous avons accomplis dans la réduction de notre dette nette. En outre, nous sommes heureux que notre marque leader sur le marché, National Accident Helpline, continue d'accroître sa part de marché dans un marché des dommages corporels en stagnation".

Newmark Security PLC - Concepteur et fabricant londonien de produits et services spécialisés qui garantissent la sécurité des lieux de travail - Au cours de l'exercice clos le 30 avril, la perte avant impôts a été ramenée à 64 000 GBP, contre 1,4 million de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 19,1 millions de livres sterling à 20,3 millions de livres sterling. Les frais administratifs sont passés de 7,6 millions de livres sterling à 7,4 millions de livres sterling. Le président Maurice Dwek déclare que l'entreprise a fait preuve d'une "grande résilience face à l'incertitude persistante qui affecte l'environnement macroéconomique au Royaume-Uni et à l'échelle internationale". "Je suis absolument ravi des progrès que nous avons réalisés cette année. Malgré la persistance des pressions inflationnistes, nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'optimisme, notamment en ce qui concerne l'accélération de la croissance de nos activités de gestion du capital humain grâce à de nouveaux partenariats en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde. Nous bénéficions déjà de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance 2025 et nous continuerons à accroître la part de nos revenus récurrents au cours de l'année à venir", ajoute M. Dwek.

Wentworth Resources PLC - Société de production de gaz naturel axée sur la Tanzanie - Au premier semestre 2023, le bénéfice avant impôt augmente de 46 %, passant de 5,6 millions USD à 8,1 millions USD. Le chiffre d'affaires augmente de 29 %, passant de 15,4 millions USD à 19,9 millions USD. Le coût total des ventes diminue de 5,9 millions USD à 5,3 millions USD. La production quotidienne moyenne était de 98,2 millions de pieds cubes standard par jour brut au premier semestre 2023, en hausse de 6,4 % par rapport à 92,3 millions de pieds cubes standard par jour un an plus tôt. La production moyenne de Mnazi Bay devrait se situer entre 90 et 100 millions de pieds cubes par jour tout au long de l'année 2023.

