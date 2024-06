(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Empyrean Energy PLC, en hausse de 46% à 0,34 pence, fourchette de 12 mois 0,20 pence-1,08 pence. Le développeur de pétrole et de gaz avec des projets en Chine, en Indonésie et aux Etats-Unis a déclaré qu'il avait conclu un accord pour vendre la partie nationale du gaz produit par le champ de Mako. L'accord a été conclu avec PT Perusahaan Gas Negara Tbk, la filiale de la compagnie pétrolière nationale indonésienne. "L'accord avec PGN pour le gaz du champ gazier de Mako (dans lequel Empyrean a une participation de 8,5 %) est une étape importante dans la commercialisation du champ gazier de Mako (le plus grand champ gazier non exploité de la mer de Natuna occidentale)", ajoute Empyrean.

tinyBuild Inc, en hausse de 10% à 5,50 pence, fourchette de 12 mois 2,20p-35,00p. Le développeur et éditeur de jeux vidéo déclare que les ventes sont "légèrement supérieures aux attentes pour les cinq premiers mois de l'année", en prévision d'un calendrier de sortie chargé pour le second semestre. Et ce, en dépit d'un contexte industriel toujours difficile. "Versus Evil continue de sous-performer, après le lancement décevant de Broken Roads en avril 2024. Malgré ce contexte difficile, tinyBuild gère soigneusement son catalogue tout en investissant dans de nouvelles propriétés intellectuelles à fort potentiel et les revenus de tinyBuild ont commencé à dépasser légèrement les attentes pour les cinq premiers mois de l'année", ajoute le communiqué. "Tout bien considéré, le conseil d'administration reste persuadé que l'entreprise est sur la bonne voie pour produire des résultats conformes aux attentes."

AIM - PERDANTS

Directa Plus PLC, en baisse de 2,6 % à 19,00 pence, fourchette de 12 mois 16,00 pence-68,85 pence. Le fabricant de produits à base de graphène indique que certains investisseurs, représentant un peu moins de 20% de ses actions, ont l'intention de voter contre une résolution relative à une proposition de levée de fonds de 6,8 millions de livres sterling. "Le conseil d'administration estime que cette action met en péril la viabilité future de l'entreprise et aura un effet négatif important sur les activités, la situation financière, les perspectives, les ressources en capital, les flux de trésorerie, le cours de l'action, la liquidité, les résultats et/ou les opérations futures du groupe", ajoute-t-il. Si le vote n'est pas adopté, le groupe devra rechercher d'autres formes de financement d'urgence. Elle met en garde contre le fait que ce financement pourrait se faire "à des conditions nettement moins favorables pour la société et ses actionnaires". L'assemblée générale se tiendra jeudi.

