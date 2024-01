TinyBuild Inc. est un éditeur et développeur mondial de jeux vidéo. La société possède environ 70 titres dans différents genres, tels que l'horreur, l'action, la simulation et la survie, entre autres. Le portefeuille et le pipeline de la société comprennent SpiderHeck, Tinykin, Cartel Tycoon, Not for Broadcast, Hello Neighbor 2, Asterigos, Despot's Game, Eville, Potion Craft, I am Future, Nitro Kid, Broken Roads et Farworld Pioneers. L'entreprise est présente en Amérique et en Europe. Ses filiales sont tinyBuild LLC, tinyBuild BV, tinyBuild Studios, SIA, Pine Events Inc, DevGamm LLC, HakJak Studios LLC, Hologryph LLC, Moon Moose LLC, Hungry Couch LLC, Animal LLC, Bad Pixel LLC, DogHelm LLC, Versus Evil LLC, Red Cerberus LLC et Steven Joseph Escalante-Servicos de Tecnologia de Informacao, Eireli LLC.

Secteur Logiciels