Tiong Woon Corporation Holding Ltd est une société holding d'investissement basée à Singapour. Les principales activités de la société sont la location de grues et de moyens de transport, la vente, l'entretien et la location d'équipements dans les secteurs du pétrole, de la construction, de la construction navale et des industries connexes, ainsi que les activités liées à la logistique maritime ou au transport. Ses secteurs d'activité sont le transport de charges lourdes et le transport de marchandises, le transport maritime et le commerce. Le secteur du transport lourd comprend la location de grues et la fourniture de services de transport. Le secteur du transport maritime est engagé dans la fourniture de services de transport maritime et de logistique. Le secteur du commerce est engagé dans le commerce d'équipements et de pièces détachées. La société propose une gamme de services allant de la planification et de la conception des besoins en matière de levage et de transport de charges lourdes au soutien de la phase d'exécution pour les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi que pour les maîtres d'ouvrage. Elle propose également des services de remorquage et de barge pour divers projets de transport maritime.

Secteur Véhicules et machines lourdes