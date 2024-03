Le groupe Tipiak déploiera sa politique de renforcement des parts de marché sur ses segments stratégiques, de soutien à la croissance de l'activité grâce à ses dépenses promotionnelles et publicitaires, à l'innovation produits ciblée et à la poursuite de ses plans de conquête de marchés, d'investissements et de compétitivité. Le Groupe envisage une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats économiques en 2024. Ces perspectives restent conditionnées par le niveau de la consommation en France et à l'International, par l'évolution des prix de vente aux clients, des prix d'achat des matières premières, de l'environnement concurrentiel et du contexte géopolitique.

