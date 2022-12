La perte semestrielle de Tirupati Graphite se creuse en raison de l'augmentation des coûts ; les recettes doublent.

(Alliance News) - Tirupati Graphite PLC a déclaré jeudi que sa perte s'est creusée au cours du premier semestre de son récent exercice financier, bien que les recettes aient bondi au cours de cette période.

Tirupati est un producteur de graphite et de graphène basé à Londres et à Mumbai, avec des opérations à Madagascar et en Inde.

La société a déclaré une perte avant impôts de 1,5 million GBP au cours des six mois qui se sont terminés le 30 septembre, contre 1,1 GBP un an plus tôt.

Le coût de production a bondi à 787 312 GBP, contre 255 193 GBP l'année précédente, et l'amortissement des actifs d'exploitation a augmenté à 639 079 GBP, contre 172 853 GBP. Les frais administratifs ont également légèrement augmenté pour atteindre 1,2 million de GBP, contre 1,1 million de GBP l'année précédente.

Entre-temps, les recettes ont doublé pour atteindre 1,2 million GBP, contre 560 058 GBP l'année précédente.

Tirupati Graphite a déclaré que les opérations et le développement des projets Vatomina et Sahamamy se sont poursuivis malgré les perturbations causées par les mauvaises conditions météorologiques au cours de la période. Globalement, une croissance de 63% de la production et de 78% des ventes a été réalisée par rapport à l'année précédente.

Les installations de 18 000 tonnes par an pour le projet Sahamamy en sont aux dernières étapes de l'installation et de la mise en service. La montée en puissance de la production devrait être terminée d'ici la fin du mois de janvier, après avoir été repoussée de la fin de ce mois en raison de retards dans la dernière série d'expéditions pour l'usine.

Pour l'avenir, Tirupati Graphite a déclaré qu'elle continuerait à stabiliser ses opérations à la capacité de 30 000 tonnes par an au cours du prochain semestre.

"Le renforcement global de nos opérations, parallèlement à l'ajout de capacités supplémentaires, a jeté les bases pour que la société devienne une source de graphite en paillettes minéral ex-Chine d'importance mondiale, avec une croissance supplémentaire dans le cadre de ses plans d'augmentation de capacité", a ajouté Tirupati Graphite.

Au début du mois de décembre, Tirupati Graphite a réalisé une levée de fonds sursouscrite de 5 millions de GBP, et le financement soutiendra la réalisation de son acquisition de Suni Resources SA, une filiale de la société australienne d'exploration minière Battery Metals Ltd, pour 12,5 millions de AUD, soit environ 7 millions de GBP.

Le financement soutiendra également le fonds de roulement général par l'émission de 14,3 millions d'actions au prix de 0,35 pence par action. Les actions de Tirupati Graphite étaient en hausse de 2,7 % à 33,37 pence jeudi matin à Londres.

"Nous progressons bien vers l'achèvement de l'acquisition de Suni Resources, tous les obstacles clés étant désormais levés. Les projets sont prometteurs et nous ouvrent la voie pour nous engager intensivement sur les marchés à plus forte croissance pour le graphite en paillettes", a déclaré le président exécutif Shishir Poddar.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.