Tirupati Graphite plc est un producteur de graphite spécialisé basé au Royaume-Uni et un fournisseur de ce minéral essentiel pour une économie décarbonée et la transition énergétique. L'entreprise met l'accent sur les applications vertes, notamment les énergies renouvelables, l'e-mobilité, le stockage de l'énergie et la gestion thermique. Ses activités comprennent l'extraction et le traitement primaires à Madagascar, où elle exploite deux projets clés, Sahamamy et Vatomina, avec une capacité installée combinée de 30 000 tonnes par an, produisant un concentré de graphite lamellaire de haute qualité d'une pureté allant jusqu'à 97 %. Ses projets à Madagascar sont tous deux entièrement autorisés, avec une autorisation environnementale et un permis d'exploitation minière de 40 ans renouvelable, couvrant une zone totale de plus de 33 kilomètres carrés. La société détient également deux projets de graphite naturel de classe mondiale à un stade avancé au Mozambique : Le projet Montepuez et le projet Balama Central. Les projets Montepuez et Balama Central sont entièrement autorisés à produire 158 000 tonnes par an de graphite en paillettes.

Secteur Exploitations minières et métallurgie