Tirupati Graphite PLC est une entreprise spécialisée dans le graphite et le graphène. Elle opère à travers trois segments : Les dépenses des sociétés de portefeuille, l'exploration et le développement miniers et l'extraction minière de graphite. Ses activités comprennent l'exploitation de graphite en paillettes à Madagascar, le projet de graphite de spécialité en Inde et le centre technologique en Inde. Elle a deux projets d'extraction et de traitement de graphite naturel en paillettes en cours de développement, à savoir Sahamamy et Vatomina. Les projets Vatomina et Sahamamy, qui s'étendent sur environ 33 kilomètres carrés, sont entièrement autorisés et opérationnels. Le projet Sahamamy est situé à une distance aérienne de huit kilomètres (km) du projet Vatomina. Le centre de recherche Tirupati Graphene and Mintech est une unité de Specialty Graphite. Il est en cours de développement à Bhubaneswar, en Inde. Son panier de produits comprend environ 60 % de paillettes Jumbo, 30 % de paillettes de grande taille et 10 % de paillettes de petite taille. Ses produits sont fournis directement à des applications telles que les réfractaires et les matières premières pour le traitement en aval.

Secteur Exploitations minières et métallurgie