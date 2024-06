Tirupati Graphite PLC - fournisseur londonien de graphite lamellaire destiné à la transition énergétique - confirme la nomination de Michael Lynch-Bell en tant que président non exécutif. Explique que la nomination fait suite à la conclusion de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue mardi, et qu'elle prend effet immédiatement. Comme annoncé précédemment, Shishir Poddar conservera son poste de directeur général. M. Lynch-Bell est actuellement administrateur non exécutif et président de Serabi Gold PLC, administrateur non exécutif de Gem Diamonds Ltd, société cotée à Londres, et président non exécutif indépendant de Little Green Pharma Ltd, société cotée à l'ASX.

Shishir Poddar, directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis de confirmer la nomination de Michael Lynch-Bell en tant que président non exécutif. L'expérience significative de Michael en tant qu'administrateur indépendant de plusieurs entreprises minières cotées en bourse, de grande envergure et en pleine croissance, combinée à sa solide expérience au sein d'EY, apportera à l'entreprise les compétences et l'expérience nécessaires à la réalisation de ses objectifs à long terme. Nous nous réjouissons de travailler avec Michael à la tête de notre conseil d'administration.

Cours actuel de l'action : 5,29 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 87

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.