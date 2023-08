Tirupati Graphite Plc est un producteur de graphite et de graphène spécialisé basé au Royaume-Uni. La société opère à travers trois segments : Les dépenses des sociétés holding, l'exploration et le développement miniers et l'extraction minière de graphite. Elle se concentre sur trois divisions d'activité, qui comprennent la division d'extraction et de traitement du graphite primaire englobant les projets Sahamamy et Vatomina à Madagascar, qui produisent du graphite naturel en paillettes et fournissent une source ex-chinoise pour ce matériau essentiel ; Les projets de graphite de spécialité en Inde, qui produisent une gamme de produits de graphite de spécialité, y compris du graphite expansible, micronisé et sphéroïdal destiné à être utilisé dans diverses applications de haute technologie, et le Tirupati Graphene and Mintech Research Center, qui est un centre de recherche et de développement, axé sur la fabrication de graphène, le développement d'applications et de matériaux avancés utilisant le graphène, et la fourniture de technologies et de services de conseil professionnels pour le traitement des minéraux.

Secteur Exploitations minières et métallurgie