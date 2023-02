Tirupati Graphite salue les progrès réalisés à Sahamamy en matière de nouvelles installations

(Alliance News) - Tirupati Graphite PLC a déclaré lundi avoir commencé la production dans les installations de graphite en paillettes nouvellement construites sur son projet Sahamamy à Madagascar.

Tirupati est un producteur de graphite et de graphène spécialisé, basé à Londres et à Mumbai, avec des opérations à Madagascar et en Inde. Vatomina et Sahamamy sont ses deux principaux sites miniers.

La société a déclaré lundi aux investisseurs qu'elle avait commencé à produire à partir de l'installation nouvellement construite, dont la production est estimée à 18 000 tonnes par an.

Cela signifie que Tirupati a atteint une capacité de production de graphite en paillettes de 30 000 tonnes par an et progresse maintenant vers un état stable de plus de 80 % de production à court terme.

Elle ajoute que des progrès ont été réalisés dans l'amélioration de la teneur moyenne de tête à Vatomina en utilisant les gisements d'extension des fosses actuellement en exploitation.

"Les perspectives de la demande mondiale de graphite sont extrêmement positives. En tant que composant clé des batteries des véhicules électriques, la croissance continue de l'industrie des véhicules électriques, dont les ventes dépasseront 10 millions en 2022, stimulera la demande et le prix du graphite dans un avenir prévisible", a déclaré le président exécutif Shishir Poddar.

"La sécurité de l'approvisionnement est essentielle à la croissance de l'industrie des VE. Alors que nous resterons concentrés sur l'amenée de nos projets à une capacité de production de plaques nominales dans l'immédiat, nous continuerons à augmenter la production de 84 000 [tonnes par an] de nos projets à Madagascar et nous nous engagerons à poursuivre le développement des actifs que nous sommes en train d'acquérir au Mozambique pour saisir les opportunités que la transition énergétique et l'économie verte nous apportent."

Les actions Tirupati se négociaient 7,4 % plus haut à 33,55 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

