Tirupati Starch & Chemicals Limited est une entreprise agro-industrielle qui exerce des activités dans le domaine des produits de base agricoles. Elle fabrique de l'amidon, du dextrose anhydre et d'autres produits. Elle développe, fabrique et distribue de la poudre d'amidon de maïs, du dextrose anhydre, du tirulose, du vervosize, de la dextrine blanche et de la dextrine jaune, ses principaux produits, ainsi que de l'hydrol, du son de maïs, des aliments pour bétail à base de maïs, des germes de maïs, du gluten de maïs et de la balle de maïs sèche ou humide, ses produits dérivés, tant sur le marché local qu'international. Sa poudre d'amidon de maïs est utilisée dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile, l'industrie alimentaire, l'industrie du papier et l'emballage. Sa dextrine est utilisée dans l'industrie des adhésifs, l'industrie chimique et des colorants, l'industrie textile, l'industrie des couleurs et les fonderies. Son glucose liquide est utilisé dans les industries de la confiserie et de la crème glacée, de la boulangerie, du tabac, des produits pharmaceutiques et de la tannerie. L'unité de production de la société se trouve dans le village de Sejwaya, Ghatabillod, Dhar et Madhya Pradesh.

Secteur Transformation des aliments