Tissue Regenix signe un accord de distribution en Chine pour OrthoPure XT

(Alliance News) - Tissue Regenix Group PLC a déclaré mercredi avoir signé un accord exclusif avec Kingsung Medical Group, basé à Hong Kong, pour la distribution d'OrthoPure XT en Chine.

La société de dispositifs médicaux régénératifs basée à Leeds, en Angleterre, a déclaré qu'OrthoPure XT est un ligament xénogreffe décellularisé, qui utilise la technologie dCELL brevetée de Tissue Regenix.

Elle a déclaré qu'il s'agit de la seule greffe biologique non humaine disponible, indiquée pour certaines procédures de reconstruction de ligament.

L'accord initial est d'une durée de six ans et exige que Kingsung Medical achète un volume unitaire minimum par an pour maintenir son statut exclusif.

Kingsung Medical dispose d'équipes de vente directe dans 10 villes de Chine, ainsi que d'un réseau de vente et d'agents dans chaque province pour soutenir les cliniques.

Dans le cadre de l'accord, Tissue Regenix et Kingsung Medical s'engagent mutuellement à faire progresser l'étude clinique d'OrthoPure XT pour soutenir le processus d'approbation réglementaire en Chine.

"L'année dernière, nous avons décroché d'importants partenariats géographiques en Allemagne et en Italie et maintenant en Chine pour OrthoPure XT. Le marché de la reconstruction du LCA en Chine est estimé à environ 200 000 à 250 000 procédures par an, et ce marché a besoin d'options de greffe supplémentaires", a déclaré Daniel Lee, directeur général de Tissue Regenix.

Echo Liu, président de Kingsung Medical, a ajouté : "Avec le développement rapide de la médecine sportive en Chine, nous sommes ravis d'introduire OrthoPure XT sur le marché chinois. Nous allons accélérer l'enregistrement et le lancement d'OrthoPure XT en Chine et promouvoir son émergence en tant que nouvelle option pour permettre aux patients souffrant de blessures du ligament du genou d'obtenir d'excellents résultats de traitement plus tôt.

"Nous sommes fermement convaincus que cette nouvelle technologie donnera un élan au développement de l'industrie des soins de santé en Chine et profitera à davantage de patients."

Les actions de Tissue Regenix étaient en hausse de 7,3% à 0,69 pence chacune à Londres mercredi après midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

