Tissue Regenix Group plc est une société internationale de technologie médicale basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement de produits régénératifs en utilisant ses deux plateformes technologiques, telles que dCell et BioRinse. La plateforme dCell répond aux besoins en tissus mous et la plateforme BioRinse fournit des allogreffes osseuses stériles. Ses divisions comprennent dCELL, BioRinse et GBM-V. Sa technologie dCell élimine l'acide désoxyribonucléique (ADN) et d'autres matières cellulaires des tissus mous animaux et humains, laissant un échafaudage de tissu acellulaire, qui n'est pas rejeté par le corps du patient et peut ensuite être utilisé pour réparer des parties du corps malades ou endommagées. Sa technologie BioRinse est principalement utilisée pour fournir une solution de remplissage osseux naturel, testée pour l'ostéoinductivité, qui peut stimuler et régénérer la croissance osseuse native. Ses technologies CellRight sont engagées dans le développement d'échafaudages ostéoinductifs et de tissus mous qui améliorent les possibilités de guérison des défauts créés par les traumatismes et les maladies.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale