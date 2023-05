Tissue Regenix signe un contrat de distribution pluriannuel

Tissue Regenix Group PLC - société de dispositifs médicaux régénératifs basée à Leeds, en Angleterre - annonce la signature d'un accord de distribution exclusif de trois ans avec Australian Allografts, qui collecte et distribue des dons de tissus australiens, pour un montant non divulgué. L'accord est soumis à l'approbation réglementaire de la Therapeutic Goods Administration du gouvernement australien. Il permet la distribution du produit OrthoPure XT de Tissue Regenix en Australie et en Nouvelle-Zélande. OrthoPure XT est une xénogreffe ligamentaire décellularisée utilisée dans les procédures de reconstruction des ligaments du genou. Il utilise la technologie brevetée dCELL de la société.

Kirsten Lund, directrice commerciale de Tissue Regenix EMEA, déclare : "Cet accord de distribution permettra aux médecins et aux patients d'avoir un meilleur accès à nos produits innovants grâce au réseau australien d'Allografts et constitue une nouvelle étape importante pour que Tissue Regenix devienne un acteur mondial sur le marché de la médecine régénératrice."

Cours actuel de l'action : en hausse de 2,0 % à 52,00 pence à Londres ce jeudi

Variation sur 12 mois : en hausse de 17 %.

