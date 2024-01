Amber Enterprises India Limited a annoncé que des accords définitifs contraignants ont été conclus entre Sidwal Refrigeration Industries Private Limited (Sidwal) et Titagarh Rail Systems Limited et ses promoteurs et Shivaliks Mercantile Private Limited (Shivaliks), une société existante au sens de la loi sur les sociétés de 2013, pour l'investissement de Sidwal & TRSL dans Shivaliks, qui deviendra une coentreprise - société à finalité spécifique (Joint Venture - Special Purpose Vehicle Company - JV-SPV). TRSL dans Shivaliks, qui deviendra une entreprise commune - Special Purpose Vehicle Company (JV-SPV), afin d'exercer des activités dans le domaine des composants et sous-systèmes ferroviaires pour l'industrie du matériel roulant en Inde et à l'étranger et d'étendre leurs activités sur les marchés mondiaux (activité). Conformément aux accords définitifs susmentionnés, l'entreprise commune proposée - Shivaliks - sera contrôlée à parts égales par Sidwal et Titagarh. Par l'intermédiaire de Shivaliks, Sidwal et Titagarh souhaitent investir dans Titagarh Firema SpA, Italie (Firema), qui opère notamment dans le secteur du matériel roulant, afin d'accroître les capacités de production de divers produits en Inde et dans le monde.

Sidwal et Titagarh auront un contrôle égal sur Shivaliks qui, en tant que JV-SPV, exercera des activités dans le domaine des composants ferroviaires et des sous-systèmes pour l'industrie du matériel roulant en Inde et à l'étranger et développera également ses activités sur les marchés mondiaux. Les activités de Shivaliks viendront compléter les activités principales de Sidwal et de Titagarh. TRSL et Sidwal investiront chacune jusqu'à 1 200 millions d'INR dans l'entreprise commune en une ou plusieurs tranches.