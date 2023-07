Titagarh Rail Systems Limited, anciennement Titagarh Wagons Limited, est un fournisseur de matériel roulant pour passagers, notamment de voitures de métro. La gamme de produits de la société comprend des équipements de propulsion électrique tels que des moteurs de traction et des systèmes de contrôle des véhicules. Elle conçoit et fabrique également des wagons tels que des conteneurs plats, des trémies à grains, des wagons à ciment, des wagons à clinker et des wagons-citernes. Ses activités sont réparties en quatre divisions : Fret ferroviaire, Transit ferroviaire, Ingénierie et Construction navale. Railway Freight propose du matériel roulant et des composants, tels que des bogies moulés, des attelages, des mécanismes de traction, des coques de locomotives et des croisements en acier au manganèse moulé. Railway Transit propose du matériel roulant pour le transport de passagers, des équipements électriques et de propulsion, ainsi que des services tels que la maintenance, l'assistance et la réparation, l'inspection et la remise à neuf de services globaux. La filiale de la société, Titagarh Firema SpA, est une société italienne qui fabrique du matériel roulant pour le transport de passagers.

Secteur Véhicules et machines lourdes