Titan Company Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de montres, d'articles de joaillerie, de lunettes et d'accessoires de mode. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - articles de joaillerie (88,5%) : bijoux en or ornés de diamants et de pierres précieuses, bijoux en or pur et en platine (marques Tanishq, Zoya, Mia, Carat Lane et Gold Plus) ; - montres (7,3%) : vendues sous marques propres (Titan, Fastrack, Sonata, Favre Leuba, Xylys et Nebula), et sous marques de licence (Tommy Hilfiger, Police, FCUK, Annie Klein, Kenneth Cole et Esprit) ; - lunettes (1,7%) : lunettes de vue, lunettes de soleil, montures, verres et lentilles de contact (marques Titan Eye Plus, Titan, Fastrack et Glares). Le solde du CA (2,5%) concerne les activités de distribution de parfums (marque Skinn by Titan), de saris (marque Taneira Sarees) et d'accessoires de mode, ainsi que de fabrication de produits d'ingénierie de précision et de machines industrielles. La commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 909 magasins exclusifs implantés en Inde, de plus de 7 000 points de vente multimarques, et via Internet. A fin mars 2021, le groupe dispose de 11 sites de production implantés en Inde. 99,5% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Habillement et accessoires