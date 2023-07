Titan Logix Corp. est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans les solutions mobiles de mesure des liquides. La société a conçu et fabriqué des solutions de mesure avancées pour aider les entreprises à réduire les risques et à maximiser l'efficacité du transport des liquides en vrac. Sa plateforme technologique permet à ses clients de mobiliser leurs données dans le cadre d'une solution complète de gestion de la chaîne d'approvisionnement (GCA). La société commercialise ses solutions mobiles pour citernes par le biais de partenariats avec des fabricants d'équipement d'origine (OEM), des concessionnaires et des flottes privées au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ses solutions sont conçues pour des applications dangereuses et non dangereuses et servent des clients dans une gamme d'applications, notamment le pétrole, les solutions environnementales, la chimie et l'agriculture. Elle dessert les marchés du pétrole, de la chimie et de l'eau avec les séries de jauges mobiles TD80 et TD100, offrant des mesures de niveau précises, une protection contre les débordements et une gamme de capacités de contrôle intégrées.

Secteur Machines et équipements industriels