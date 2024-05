Titan Machinery Inc. possède et exploite un réseau de concessionnaires d'équipements agricoles et de construction à service complet sur trois continents, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, au service des agriculteurs, des éleveurs et des applicateurs commerciaux. La société opère par segments : Agriculture, Construction, Europe et Australie. Elle propose des ventes d'équipements et de pièces détachées, des services de réparation et d'entretien des équipements, ainsi que des fonctions de location dans chaque magasin. Elle vend des équipements agricoles et de construction neufs fabriqués sous la marque CNH Industrial, ainsi que des équipements provenant d'une variété d'autres fabricants. Les équipements agricoles qu'elle vend et dont elle assure l'entretien comprennent des machines et des accessoires destinés à des usages allant de l'agriculture commerciale à grande échelle à la maison et au jardin. Les équipements de construction qu'elle vend et dont elle assure l'entretien comprennent des machines de construction lourde, des machines industrielles légères pour la construction commerciale et résidentielle, ainsi que des machines pour la construction de routes et d'autoroutes.

Secteur Véhicules et machines lourdes