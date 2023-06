Titan Medical Inc. est une société de technologie médicale, qui se concentre sur l'amélioration de la chirurgie assistée par robot à l'aide de technologies. La société développe le système chirurgical robotisé à accès unique Enos (le système Enos). Le système Enos est axé sur l'offre d'une expérience chirurgicale qui imite les mouvements réels exigés par les chirurgiens. Il comprend des instruments multi-articulés conçus pour permettre aux chirurgiens de bénéficier d'une amplitude de mouvement dans un espace confiné, avec de la dextérité et la capacité d'exercer les forces nécessaires pour accomplir les tâches chirurgicales courantes. Le poste de travail du chirurgien Enos comprend un écran tridimensionnel (3D) haute définition pour assurer un équilibre entre l'immersion chirurgicale et la conscience de la situation dans la salle d'opération. L'écran est monté sur le poste de travail ergonomique avec une interface à poignée naturelle conçue pour assurer et soutenir la posture chirurgicale, même pendant les longues procédures. La station de travail a été conçue pour être mobile et pour occuper un espace réduit.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés