Titan Mining Corporation (Titan) est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de propriétés minières. La société détient une participation indirecte de 100 % dans la mine Empire State (ESM) située dans le nord de l'État de New York, aux États-Unis. L'ESM est une mine de zinc souterraine située près de la ville de Gouverneur, dans l'État de New York. La propriété de l'ESM contrôle plus de 80 000 acres de droits miniers, dont environ 2 700 acres ont à la fois des droits de surface et des droits miniers en fief simple. L'ESM comprend un groupe de mines à haute teneur, dont la mine ESM 4, qui est en production, et six mines historiques. Les mines ESM 1, 2 et 3, Hyatt, Pierrepont et Edwards sont toutes situées dans un rayon d'environ 30 miles de l'usine de traitement de 5 000 tonnes par jour (tpj). ESM possède environ 1 754 acres près de Gouverneur, où se trouvent l'usine de traitement de la mine ESM 4 et l'installation d'élimination des résidus. 703 acres dans la ville d'Edwards, y compris la mine Edwards. 242 acres couvrant la mine Pierrepont.

Secteur Exploitations minières et métallurgie