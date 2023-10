Titan Pharmaceuticals, Inc. a annoncé la nomination de Dato Seow Gim Shen et de Brynner Chiam au conseil d'administration de la société, à compter du 12 octobre 2023. M. Shen a également été nommé président du conseil d'administration. Simultanément à l'élection de MM. Shen et Chiam au conseil d'administration, David E. Lazar et Peter L. Chasey ont présenté leur démission du conseil d'administration, avec effet immédiat.

M. Lazar restera au sein de la société en tant que directeur général. Dato Seow Gim Shen a obtenu sa licence en multimédia à l'université de technologie de Swinburne en 2005. Dato Seow est un expert dans le secteur du développement informatique avec plus de 15 ans d'expérience.

Dato Seow est également président de Prima Niaga Group Sdn Bhd, Zchwantech Sdn Bhd et Blackwolf Technology Sdn Bhd, où il supervise la gestion et le développement des services informatiques et logiciels ainsi que la distribution de produits électroniques au détail. En outre, Dato Seow est également directeur de C Tech Solutions Sdn Bhd, Collaborate Technology Limited et Black Chamber Management Sdn Bhd, où il dirige et gère le développement et les opérations commerciales, les services d'externalisation professionnelle au niveau national et à l'étranger, ainsi que les développements d'incubation de start-ups. Dato Seow est également directeur exécutif de C Tech Multimedia Sdn Bhd, où il dirige la gestion et le développement des produits et services des agences numériques dans la région APAC.

Dato Seow est conseiller commercial de Carzo Holdings Bhd et conseiller de l'équipe de direction de Dinwai Asia Equity Sdn Bhd. Brynner Chiam a obtenu sa licence en études commerciales (comptabilité) à l'université Massey en 1998. Depuis novembre 2020, il occupe le poste de vice-président des finances et de la fiscalité chez Black Chamber Management Sdn Bhd, où il supervise l'équipe financière dans la gestion, la planification et l'exécution des questions financières de l'entreprise et des clients.

M. Chiam se concentre sur la rééducation des employés et la création de valeur, la satisfaction des clients et l'expansion de la base de clients de l'entreprise. Avant sa nomination à Black Chamber Management Sdn Bhd, M. Chiam a été directeur de Tricor Taxand Sdn Bhd de 2014 à 2020, partenaire de Dell N Rinne Consultancy &Services de 2011 à 2014 et directeur financier de Global Goals (M) Sdn Bhd de 2009-2010. M. Chiam a également occupé des postes de direction dans le domaine du conseil commercial et financier dans des entreprises telles que Walton International Property Group (M) Sdn Bhd, OSK Investment Bank Bhd, PricewaterhouseCoopers Human Resource Services Pte Ltd. (Singapour) et Brooks Business Consultancy Sdn Bhd.