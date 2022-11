Données financières USD EUR CA 2021 9,23 M - 9,31 M Résultat net 2021 0,93 M - 0,94 M Tréso. nette 2021 2,86 M - 2,88 M PER 2021 4,94x Rendement 2021 - Capitalisation 4,78 M 4,78 M 4,82 M VE / CA 2020 0,15x VE / CA 2021 0,19x Nbr Employés - Flottant - Graphique TITANIUM HOLDINGS GROUP, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Randall K. Davis President, Chief Executive Officer & Director Steven Etra Chairman, Secretary & Treasurer Aladar Deutsch Independent Director Paul Etra Independent Director Zachary Etra Director