L'Ouganda recherche des investisseurs pour relancer une mine de cuivre

La mine de Kilembe, qui se trouve sur les contreforts des montagnes Rwenzori recouvertes de glace, à la frontière avec la République démocratique du Congo, est estimée par les géologues du gouvernement à environ 4 millions de tonnes de minerai contenant 1,98 % de cuivre et 0,17 % de cobalt.

"Nous avons invité les entreprises à exprimer leur intérêt pour un partenariat avec le gouvernement par le biais d'un accord de partage de la production minérale", ont déclaré les ministres ougandais des finances et des mines dans une déclaration commune.

"Le redéveloppement des mines de Kilembe aura un effet catalyseur en facilitant l'industrialisation, en proposant des opportunités d'emploi significatives et en augmentant les revenus."

La déclaration n'a pas précisé quand le gouvernement s'attend à avoir choisi un investisseur.

La production de la mine a commencé en 1956 et a atteint un pic de 18 000 tonnes de cathodes de cuivre par an au début des années 1970 avant que l'activité ne soit arrêtée à la fin de cette décennie par la société canadienne Falconbridge en raison de la faiblesse des prix du cuivre et de l'instabilité politique.

La mine est depuis largement abandonnée. Le projet Kilembe, indiquent les ministres dans la déclaration, comprend actuellement une zone d'exploration greenfield, une mine de cuivre brownfield, une usine de traitement, une petite centrale hydroélectrique et des résidus riches en cobalt.

Les tentatives précédentes pour relancer la mine ont échoué, bloquées par un ralentissement du marché des matières premières et un accord raté en 2013 avec un investisseur chinois, finalement annulé après des années de progrès lents et d'objectifs manqués.

Mais avec les prix du cuivre qui ont atteint des sommets historiques au début de l'année en raison de problèmes d'approvisionnement, les investisseurs cherchent de nouvelles sources pour le métal utilisé dans les véhicules électriques.

Le président ougandais Yoweri Museveni est désireux de développer l'exploitation des richesses minérales du pays - qui comprennent l'or, les métaux de base, l'uranium, les terres rares, le fer, le titane, la vermiculite et les diamants - pour aider à stimuler la croissance.