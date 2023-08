Le Groupe de transport Titanium Inc. est une société de transport basée au Canada. La société fournit des services de transport et de logistique dans toute l'Amérique du Nord. Ses secteurs d'activité comprennent le transport par camion et la logistique. Le secteur du transport par camion représente le ramassage et la livraison de charges complètes au Canada et aux États-Unis à l'aide d'une fourgonnette, d'une plate-forme ou d'un autre équipement spécialisé. Le secteur de la logistique représente le courtage de fret à travers l'Amérique du Nord. L'entreprise possède des activités de camionnage et de courtage logistique au Canada et aux États-Unis, avec environ 800 unités de traction, 3 000 remorques et 1 100 employés et propriétaires-exploitants indépendants. Elle fournit des services de transport de lots complets et transfrontaliers, de logistique, d'entreposage et de distribution à plus de 1 000 clients. Elle possède des terminaux à Bolton, Bracebridge, Napanee, North Bay, Windsor, Belleville, Cornwall et Brantford, en Ontario, ainsi que des parcs de stationnement et d'échange à Sudbury, Brockville et Trenton, en Ontario.

