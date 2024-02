Le Groupe de transport Titanium Inc. est une société de transport basée au Canada. La société possède des activités de camionnage et de courtage logistique au Canada et aux États-Unis, avec environ 1 000 unités motrices et 3 300 remorques. Elle fournit des services de transport de lots complets, de transport spécialisé et transfrontalier, de logistique, d'entreposage et de distribution à plus de 1 000 clients. Elle a mis en place des activités de courtage et de gestion d'actifs au Canada et aux États-Unis, avec 18 sites. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le transport par camion et la logistique. Le secteur du transport par camion représente le ramassage et la livraison de charges complètes à travers le Canada et les États-Unis à l'aide d'une fourgonnette, d'un plateau ou d'un autre équipement spécialisé. Le secteur de la logistique représente le courtage de fret à travers l'Amérique du Nord. La société possède des terminaux à Bolton, Bracebridge, Napanee, North Bay, Windsor, Belleville, Cornwall, Brantford (Ontario), Oakwood (Géorgie) et Falkville (Alabama).

