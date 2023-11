(Alliance News) - Voici un aperçu des changements de directeurs et de gérants de sociétés cotées à Londres annoncés mercredi et non rapportés séparément par Alliance News :

Ocean Harvest Technology Group PLC - producteur d'ingrédients à base d'algues pour l'alimentation animale basé à Theale, en Angleterre - recrute Christopher Scott en tant que directeur financier, à compter du 15 janvier. M. Scott est actuellement directeur financier pour le Royaume-Uni et l'Irlande de la coopérative laitière et du fabricant de produits alimentaires de consommation FrieslandCampina, et a précédemment occupé divers postes de direction financière chez le fabricant de produits de santé et de soins personnels Kimberly-Clark Corp. Andy Cox, directeur financier par intérim, continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à l'arrivée de M. Scott, avant une période de transition visant à garantir la réalisation efficace de l'audit et des résultats financiers annuels d'Ocean Harvest pour 2023.

Titon Holdings PLC - Fournisseur de systèmes de ventilation et de quincaillerie pour portes et fenêtres basé à Colchester, en Angleterre - Embauche Tom Carpenter en tant que directeur général, à compter du 23 avril. Tom Carpenter est actuellement vice-président de la stratégie et du développement commercial de la société américaine d'infrastructure de réseau et de numérisation Belden Inc, où il travaille depuis 2016. Il a également occupé le poste de PDG de M2FX Ltd. La société indique qu'il "a une expérience de la croissance organique et inorganique des entreprises".

SDX Energy PLC - Société d'énergie basée à Londres avec des actifs d'exploration, de développement et de production en Égypte et au Maroc - Nomme Daniel Gould, qui a rejoint la société en tant que directeur général en mai, au poste de PDG et au conseil d'administration en tant qu'administrateur exécutif, avec effet immédiat. William McAvock, directeur financier, rejoint également le conseil d'administration en tant qu'administrateur exécutif, avec effet immédiat. Jay Bhattacherjee, président exécutif par intérim, reprendra son rôle de président non exécutif le 1er janvier. Il "continuera à soutenir activement les dirigeants dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de croissance qui sera bientôt publiée".

Commonwealth Bank of Australia - Prêteur basé à Sydney - Matt Comyn, PDG, annonce que David Cohen quittera son poste de PDG adjoint le 31 décembre. La banque déclare avoir créé ce poste pour soutenir les efforts de simplification de son portefeuille et se concentrer davantage sur les plaintes des clients et les mesures correctives. Elle affirme avoir réalisé des "progrès substantiels" dans les programmes de remédiation de l'héritage ; en raison de cela, et de son annonce du 16 novembre concernant la vente de la filiale indonésienne PT Bank Commonwealth, la CBA affirme que le rôle de directeur général adjoint n'est plus nécessaire. M. Cohen continuera à représenter la CBA au sein du conseil d'administration de PT. Il a travaillé à la Commonwealth Bank pendant 15 ans ; M. Comyn a déclaré qu'il avait "contribué à aider la CBA à devenir la banque plus simple et plus performante que nos clients méritent".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

