Titon Holdings Plc est un fabricant et fournisseur international de systèmes de ventilation et de quincaillerie pour portes et fenêtres basé au Royaume-Uni. La société opère dans quatre secteurs d'activité : Royaume-Uni, Corée du Sud, Amérique du Nord et tous les autres pays. Ses systèmes de ventilation comprennent la récupération de chaleur (MVHR), les filtres MVHR, la ventilation mécanique continue (MEV), la ventilation par extraction, la sécurité incendie, les conduits et les terminaux, les évents muraux, les évents de fenêtre et les accessoires. Ses produits de quincaillerie pour portes et fenêtres comprennent la quincaillerie pour fenêtres, la quincaillerie pour portes et les évents pour fenêtres. La société propose des produits de ventilation naturelle (évents de ruissellement) et de quincaillerie pour les marchés des fabricants de fenêtres et de portes, et des produits de ventilation mécanique pour les marchés de la construction résidentielle neuve. Elle propose également des produits de ventilation naturelle et mécanique pour les marchés de la construction neuve, de la reconstruction et de la rénovation résidentielle. Les filiales de la société comprennent Titon Hardware Ltd, Titon Automation Ltd et Titon Korea Co. Ltd.

Secteur Fournitures de construction et installation