La directrice générale de Titon Holdings se retire avec effet immédiat

Titon Holdings PLC - fournisseur de systèmes de ventilation et de quincaillerie pour portes et fenêtres basé à Colchester, Essex - annonce que la directrice générale Alexandra French a accepté de se retirer et de quitter le conseil d'administration avec effet immédiat. Titon a l'intention d'entamer la recherche d'un nouveau directeur général dès que possible. L'équipe de direction, composée de Carolyn Isom, directrice financière, et de Tyson Anderson, vice-président du conseil d'administration, dirigera l'entreprise dans l'intervalle. Keith Ritchie, président non exécutif de Titon, a déclaré : "Les transactions actuelles restent conformes aux orientations définies par le conseil d'administration lors de l'AGO du 22 mars".

Cours actuel de l'action : 65 pence

Evolution sur 12 mois : +28%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

