Les actions de Titon plongent et réduisent le dividende intérimaire en raison de l'aggravation de la perte

Titon Holdings PLC - fournisseur de systèmes de ventilation et de quincaillerie pour portes et fenêtres basé à Colchester, Essex - affiche un chiffre d'affaires net de 12,1 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 mars, soit une hausse de 5,2 % par rapport aux 11,5 millions de livres sterling de l'année précédente. Ce résultat est dû à l'augmentation des ventes au Royaume-Uni et en Europe, ce qui est légèrement supérieur à ses attentes. La perte avant impôts s'est toutefois creusée, passant de 250 000 GBP à 449 000 GBP, les frais administratifs ayant augmenté à 2,7 millions GBP, contre 2,5 millions GBP l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est en baisse de 36 %, passant de 280 000 GBP à 180 000 GBP.

Déclaration d'un dividende intérimaire de 0,5 pence par action, en baisse de 67 % par rapport à 1,5 pence l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare qu'elle reste déterminée à atteindre tous ses impératifs commerciaux pour le reste de l'année. Toutefois, elle s'attend à ce que les résultats annuels soient "inférieurs aux prévisions" en raison de la faiblesse des échanges en Corée du Sud.

Le président non exécutif Keith Ritchie déclare : "Les résultats commerciaux du groupe au cours de la période de six mois se terminant le 31 mars ont généré de bons niveaux de ventes sur nos principaux marchés britanniques et européens pour nos produits. Les activités en Corée du Sud sont restées difficiles, le marché de la construction ayant retardé les projets, et les pertes ont été plus importantes que prévu.

Cours actuel de l'action : 74,25 pence l'unité, en baisse de 15 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,2

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.