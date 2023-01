Titon Holdings passe à la perte en raison du manque de matières premières

EN BREF : Titon Holdings PLC - fournisseur de systèmes de ventilation et de quincaillerie pour portes et fenêtres basé à Colchester, Essex - a subi des pertes au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre, car il invoque une pénurie de matières premières, de composants clés et de main-d'œuvre. La perte annuelle avant impôts s'élève à 953 000 GBP, contre un bénéfice de 1,1 million GBP il y a un an. Le chiffre d'affaires diminue de 5,7 %, passant de 23,4 millions de GBP à 22,1 millions de GBP. Note des conditions commerciales plus faibles en Corée du Sud. Déclare un dividende de 2,5 pence par action pour l'ensemble de l'année, en baisse de 56 % par rapport aux 4,5 pence de l'année précédente.

Pour l'avenir, déclare que les ventes du premier trimestre du nouvel exercice 2023 au Royaume-Uni et en Europe dépassent les chiffres de l'année précédente, dans un contexte de "forte demande" pour ses produits. Les ventes en Corée du Sud au premier trimestre sont conformes aux attentes internes. Titon affirme que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement se sont atténuées, tandis qu'elle reste confiante de tenir ses promesses en matière d'efficacité énergétique.

La directrice générale Alexandra French déclare : "Les perspectives de l'économie mondiale en 2023 sont difficiles à prévoir, les pressions sur les coûts et les pénuries d'énergie ayant un impact sur tous les grands marchés sur lesquels nous opérons. Alors que l'impact potentiel sur l'activité économique au Royaume-Uni et en Europe reste flou, les règlements de construction de 2022 et les révisions de normes associées constituent un vent de fraîcheur réglementaire pour stimuler la croissance à long terme de nos produits de ventilation naturelle et mécanique."

Cours actuel de l'action : 75,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 32%

