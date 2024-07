(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Titon Holdings PLC - fabricant et fournisseur de systèmes de ventilation basé à Colchester, en Angleterre - note une demande toujours faible sur le marché de l'immobilier et des retards de construction, entraînant une conversion lente des commandes en ventes. En conséquence, les ventes au Royaume-Uni et en Europe pour l'année se terminant le 30 septembre devraient être inférieures aux prévisions antérieures de la société. Tom Carpenter, président-directeur général, a déclaré : "Il est bien connu que le marché de la construction neuve au Royaume-Uni et en Europe a été déprimé, ce qui a affecté un grand nombre de clients de Titon et d'autres entreprises du secteur. En conséquence, l'entreprise continue à faire face à des défis avec des ventes inférieures à ce qui avait été prévu". Il ajoute que le vice-président Tyson Anderson quittera immédiatement le conseil d'administration "à la suite d'une restructuration plus large visant à réduire la base de coûts de l'entreprise".

----------

Videndum PLC - Matériel et logiciel basés à Londres pour les diffuseurs, les studios de cinéma et d'autres créations de contenu - déclare que le revenu du premier semestre est "largement conforme à ses attentes", car il note une certaine reprise des grèves dans l'industrie du cinéma et de la télévision scénarisée. Toutefois, la reprise des grèves prend plus de temps que prévu. L'entreprise ajoute : "L'environnement macroéconomique qui affecte le consommateur est un facteur de risque : "L'environnement macroéconomique affectant les segments des consommateurs et des créateurs de contenu indépendants reste difficile, et le groupe a continué à se concentrer sur le contrôle des coûts, des dépenses d'investissement et du fonds de roulement. Le segment de la télédiffusion continue d'enregistrer de bonnes performances, et les performances du groupe au second semestre bénéficieront des Jeux olympiques d'été de 2024 et de l'élection présidentielle américaine. Le conseil d'administration continue de s'attendre à une reprise au cours du second semestre de l'exercice 2024, le marché du cinéma et de la télévision scénarisée se redressant progressivement. Bien que nous observions des signes d'amélioration, comme nous l'avons souligné précédemment, le rythme et la forme de la reprise après la grève restent incertains."

----------

Totally PLC - Fournisseur de services de santé basé à Derby, en Angleterre - Annonce trois contrats de soins non urgents d'une valeur d'environ 8 millions de livres sterling. Wendy Lawrence, directrice générale, déclare : "Nous sommes ravis de confirmer ces prolongations de contrats, dont beaucoup ont été examinés pendant la période électorale. Il y a maintenant des signes encourageants qui montrent que le hiatus électoral temporaire a été levé".

----------

Hydrogen Utopia International PLC - spécialisée dans la conversion des déchets plastiques en hydrogène et autres carburants sans carbone - Notes Ohrid Organics Ltd annonce qu'elle a conclu un accord de fourniture de cannabis avec Canopy Growth Germany GmbH. Hydrogen Utopia International a déjà exercé une option pour acquérir 49% d'Ohrid, et ce processus est en cours. "Je suis ravi des relations exceptionnelles qu'entretient Ohrid Organic. Le partenariat avec Canopy Growth dépasse de loin mes attentes. Il est spectaculaire d'être associé à l'entreprise de cannabis la plus connue au monde. Je suis fermement convaincue que le cannabis médical pourrait aider des millions de patients atteints de cancer, d'épilepsie, de dépression, d'insomnie et de bien d'autres maux, partout dans le monde", déclare Aleksandra Binkowska, PDG de HUI.

----------

Cobra Resources PLC - axé sur le projet de terres rares Boland en Australie-Méridionale - déclare que les tests de diagnostic effectués dans le cadre des essais de récupération in situ sur les terres rares ont donné des résultats métallurgiques préliminaires positifs. "Ces récupérations initiales sont très satisfaisantes. La gestion des impuretés et la consommation d'acide sont des facteurs importants des coûts de traitement des terres rares et ces résultats ouvrent la voie à une récupération rentable, en particulier lorsqu'elle est associée à l'exploitation minière ISR", déclare Rupert Verco, PDG.

----------

Cornish Metals Inc - société d'exploration qui a des projets au Royaume-Uni et en Amérique du Nord - Début de la deuxième phase des travaux de remise à neuf du puits du projet d'étain de South Crofty en Cornouailles, au Royaume-Uni. Owen Mihalop, directeur de l'exploitation, déclare : "L'installation de la plate-forme de travail de la phase 2 est une étape importante du programme de remise en état et d'assèchement de South Crofty. Les travaux continuent de progresser conformément au plan de travail et au calendrier que nous avons adoptés et qui permettent de poursuivre la remise en état du puits NCK parallèlement à l'assèchement de la mine."

----------

Savannah Resources PLC - producteur de lithium avec des actifs dans le nord du Portugal - Les résultats de la première phase de forage "confirment le potentiel d'expansion des ressources" du projet de lithium Barroso au Portugal. "Une fois que les résultats restants de la phase 1 auront été reçus, analysés et que d'autres résultats significatifs auront été rapportés, la planification de la phase 2 du programme pourra alors être achevée", ajoute l'entreprise.

----------

Oracle Power PLC - Développeur de projets énergétiques axés sur l'Australie occidentale et le Pakistan - Annonce les résultats d'analyse du forage à circulation inverse dans la zone nord, située à 25 kilomètres à l'est de l'actif de Kalgoorlie, en Australie occidentale. Les résultats montrent une minéralisation aurifère au nord et au sud de la traversée du premier trou de forage au diamant.

----------

Kropz PLC - Producteur et développeur de phosphate axé sur l'Afrique du Sud - Elandsfontein a produit 88 319 tonnes de concentré de phosphate au cours du deuxième trimestre et vendu 71 948 tonnes. "Cela porte la production à 162 308 et les ventes à 152 685 tonnes pour le S1 2024", ajoute-t-il. Kropz indique qu'il est en pourparlers avec des prêteurs potentiels pour un fonds de roulement supplémentaire et un prêt de remplacement pour la facilité de prêt BNP, qui a 3,8 millions de dollars en cours. Elle s'attend maintenant à ce que ces négociations soient conclues au cours du second semestre 2024. Kropz ajoute : "En raison des discussions de refinancement qui se poursuivent jusqu'au troisième trimestre 2024, la société a besoin de capitaux supplémentaires pour respecter son calendrier de remboursement avec la BNP et pour des dépenses opérationnelles supplémentaires." En conséquence, elle convient avec ARC d'un prêt supplémentaire de 140 millions de ZAR, soit environ 8 millions d'USD. Le prêt n'est pas garanti et les intérêts sont payables au taux d'intérêt préférentiel sud-africain pour les découverts, majoré de 6 %.

----------

Faron Pharmaceuticals Ltd - Société biopharmaceutique basée à Turku, en Finlande, en phase clinique - fait état d'un retour d'information "positif" de la part de la Food & Drug Administration (FDA) américaine. Faron a eu une réunion officielle avec l'organisme de surveillance américain pour discuter du plan de développement clinique d'enregistrement du bexmarilimab pour traiter le syndrome myélodysplasique, une forme de cancer. Faron note que la FDA lui conseille de mener un autre type d'enquête. "Ce guide de la FDA fait partie du projet Frontrunner, une initiative visant à mettre de nouveaux traitements prometteurs contre le cancer à la disposition d'une plus large population de patients le plus tôt possible. "La phase III suggérée par la FDA cible une population de patients beaucoup plus importante avec un potentiel d'approbation plus rapide que prévu, ce qui accélère et augmente nos prévisions de ventes pour le bexmarilimab".

----------

Macau Property Opportunities Fund Ltd - Société d'investissement immobilier axée sur Macao - L'évaluation du portefeuille à la fin du semestre du 31 mars a diminué de 2,7 % à 173,6 millions USD, par rapport à la fin de l'année 2023. La valeur ajustée de l'actif net par action a baissé de 7,8 % sur la même période pour atteindre 1,22 USD. Le rapport ajoute : "Bien que 2024 reste un défi, les secteurs du tourisme et des jeux de Macao enregistrent de solides performances et le sentiment des investisseurs est de plus en plus positif. Nous pensons que le sentiment et les prix sur le marché de l'immobilier résidentiel commenceront progressivement à refléter ces tendances à la suite de l'assouplissement récent de la politique du marché immobilier. La société reste déterminée à poursuivre son programme de désinvestissement afin de respecter son calendrier de remboursement de la dette et de restituer du capital aux actionnaires".

----------

Springfield Properties PLC - Constructeur de logements basé à Elgin, en Écosse - Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mai devrait avoir chuté à 266 millions de livres sterling, contre 332,1 millions de livres sterling, "reflétant les conditions difficiles rencontrées sur le marché de l'immobilier". Il s'attend à ce que le bénéfice avant impôt soit légèrement supérieur aux attentes du marché en raison des bons profits réalisés sur les ventes de terrains. Elle déclare être en mesure de répondre aux attentes du marché pour la nouvelle année, "avec des revenus qui restent stables d'une année sur l'autre".

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.