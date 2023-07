Tivan Limited est une société de minéraux critiques basée en Australie. Le projet Mount Peake de la société est un projet de vanadium, de titane et de fer, qui est situé dans le Territoire du Nord, en Australie. Le projet Mount Peake est stratégiquement situé à proximité des infrastructures existantes, notamment la voie ferrée Alice Springs-Darwin, la Stuart Highway et le nouveau pipeline de gaz de pétrole liquéfié (GPL), à 20 kilomètres (km) à l'est. La société est également engagée dans le développement d'une opération de traitement pour produire des produits à partir de cette ressource - pentoxyde de vanadium, pigment de dioxyde de titane et oxyde de fer - par l'application de son procédé TIVAN, détenu à 100%. La société détient également une participation libre de 20 % dans le projet étendu de Cawse, qui est situé à côté de l'exploitation de nickel-cobalt de Cawse en Australie occidentale. Le projet étendu de Cawse est situé à environ 65 km au nord-ouest de Kalgoorlie en Australie occidentale.

Secteur Sociétés minières intégrées