Tivic Health Systems, Inc. est une société de médecine bioélectronique en phase commerciale. La société se concentre sur l'inflammation. Son premier produit, ClearUP Sinus Relief (ClearUP), est un appareil portable breveté qui utilise des ondes électriques à très faible courant pour soulager les symptômes de l'inflammation des sinus et du nez. ClearUP est un dispositif médical de classe II de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de classe IIa de l'UE. ClearUP est évalué par les consommateurs sur de multiples plateformes de vente. La société mène deux études cliniques publiées avec des institutions de recherche. Elle commercialise ClearUP dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans divers autres pays. Ses deux produits candidats sont le npdPP, un dispositif à usage domestique pour traiter la douleur postopératoire après une chirurgie des sinus, et le npdMI, un dispositif à usage domestique pour traiter les migraines. Ces produits candidats en sont aux premiers stades de développement.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés