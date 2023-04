France-Deux morts à Marseille après l'effondrement d'un immeuble

PARIS, 10 avril (Reuters) - Deux corps sans vie ont été retrouvés dans la nuit de dimanche à lundi dans les décombres d'un immeuble d'habitation à Marseille qui s'était effondré la veille et neuf personnes sont portées disparues, a déclaré lundi le maire de Marseille.

L'immeuble situé au 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille, s'est effondré dimanche à 00h46, endommageant dans sa chute deux bâtiments adjacents. L'immeuble du numéro 15, fragilisé, a fini par s'effondrer à son tour en début de matinée.

"Nous considérons que huit personnes ont disparu dans l'effondrement du (numéro) 17 et probablement une neuvième dans l'effondrement du 19 mais nous ne pouvons pas confirmer avec certitude s'il y avait plus ou moins de personnes", a déclaré Benoît Payan lors d'une conférence de presse.

"Toute la nuit les marins-pompiers de Marseille ont continué le travail lourd et difficile de recherche d’éventuelles victimes encore en vie et, aujourd’hui encore, nous allons continuer ce travail sans cesse et sans relâche", a ajouté le maire de Marseille.

Comme dimanche, une centaine de marins-pompiers sont engagés dans les opérations, a-t-il indiqué.

RECHERCHE DE SURVIVANTS

Les causes de l'effondrement non pas encore été déterminées mais une explosion au gaz "fait partie des pistes", avait indiqué dimanche la procureure de Marseille Dominique Laurens, précisant que les immeubles touchés n'étaient "pas du tout insalubres".

"Il y a toujours un travail de la police scientifique et de la police judiciaire autour des causes de cette explosion (...) mais la priorité c’est la recherche d’éventuels survivants, a déclaré le maire de Marseille.

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "blessures involontaires".

Un incendie sous les gravats a entravé le travail des pompiers et des chiens de l'équipe cynophile, qui étaient à pied d'oeuvre dimanche soir.

Dans un communiqué, la mairie de Marseille a indiqué que 33 immeubles avaient été évacués à titre préventif et que 199 personnes avaient dû quitter leur logement.

Le ministre du Logement, Olivier Klein, est attendu lundi à Marseille pour travailler sur la question du relogement.

"Il y a 200 personnes qui sont aujourd'hui en dehors de leur logement. Certains pourront regagner leur logement, en tout cas je l’espère. Il y a des études de structure à faire (...) il faut vraiment que les architectes nous disent que c’est possible", a déclaré le ministre sur RMC.

Cet incident ravive le drame de la rue d'Aubagne, dans un autre quartier de Marseille, lors duquel huit personnes ont péri dans l'effondrement de deux immeubles insalubres en novembre 2018. (Reportage Elizabeth Pineau, Camille Raynaud, Laetitia Volga et Kate Entringer)