2022-03-15 Communiqué Post Conseil d'Administration - Résultats Annuels 2021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 15 mars 2022 – 20h00

RESULTATS ANNUELS 2021

Résultats solides

En milliers d’€ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Revenu 80 734 68 944 82 888 EBITDA 8 128 4 327 7 540 % CA 10,1 % 6,3 % 9,1 % Résultat opérationnel courant 3 426 -563 3 023 Résultat opérationnel 3 426 -563 3 023 Résultat net (après impôts) 2 986 -1 693 1 962 Résultat net part du Groupe 2 966 -1 637 1 934 % CA 3,7 % -2,5 % 2,4 %

Le Conseil d’Administration de TIVOLY du 15 mars 2022, présidé par Jean-François Tivoly, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Il proposera à l’Assemblée Générale du 29 juin 2022 de ne distribuer aucun dividende au titre de l’exercice 2021. Le Conseil d’Administration procédera à la convocation de cette assemblée ultérieurement.

L’exercice 2021 est marqué une activité Consumer très soutenue, portée par la forte demande et les prises de parts de marchés dans le Bricolage et le Pro, en Europe. Dans l’Industry, l’activité reprend progressivement en Europe, et plus fortement en Amérique du Nord. L’activité médicale se maintient à un niveau élevé depuis plus d’un an maintenant.

L’EBITDA s’élève à 10,1 % du chiffre d’affaires, en progression par rapport à 2019. Il traduit un pilotage maîtrisé des charges dans un contexte d’inflation et de forte tension sur les approvisionnements. Avec 4,7 M€ de dotations aux amortissements, le résultat opérationnel s’établit à 3,4 M€. Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du Groupe s’établit à 2,9 M€. Ce résultat prend en compte une charge non-récurrente de 0,5 M€ liée à un changement d’estimation sur la valorisation des stocks.

La structure financière de TIVOLY s’est améliorée. L’endettement net s’établit à 10 M€ pour 35,4 M€ de capitaux propres au 31 décembre 2021, en réduction de 3,7 M€ par rapport à l’exercice précédent. Les disponibilités s’établissent à 14,9 M€ au 31 décembre 2021 contre 22,2 M€ au 31 décembre 2020.

Comptant sur la résilience de son business model, et malgré le contexte économique mondial particulièrement tendu, TIVOLY reste confiant quant à sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance rentable et durable, en mettant l’accent sur la RSE et l’innovation.

Peugeot Frères Industrie (PFI) et TIVOLY SA annoncent conjointement ce jour dans un communiqué de presse l’acquisition indirecte par PFI de 73,12 % de TIVOLY SA. PFI déposera une offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions de TIVOLY SA.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

