Tivoly : 2020-10-08 TIVOLY INTEGRE LES INDICES EURONEXT CAC ® SMALL, CAC ® MID & SMALL ET CAC ® ALL-TRADABLE

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 8 octobre 2020



TIVOLY INTEGRE LES INDICES EURONEXT

CAC ® SMALL, CAC ® MID & SMALL ET CAC ® ALL-TRADABLE

TIVOLY (FR000006094) a été informé par Euronext qu’à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris en date du 10 septembre 2020, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d’admettre le Groupe dans les échantillons composant les indices CAC ® Small, CAC ® Mid & Small et CAC ® All-Tradable.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 29 octobre 2020

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com





Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr + 33 (0)4 79 89 59 07 + 33 (0)1 75 77 54 65





