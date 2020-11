Tivoly : 2020 11 03 CP TIVOLY Plan aero

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 3 novembre 2020 à 18h

TIVOLY, lauréat du plan Aéronautique

pour son projet de R&D

Dans le cadre du plan Aéronautique lancé par le gouvernement français, TIVOLY a été retenu parmi plus de 1 000 dossiers, pour le déploiement de son projet R&D « usinage des matériaux du futur », qui sera subventionné par l'Etat à hauteur de 1,15 M€, sur un investissement total de 3 M€.

Seuls 55 projets ont été sélectionnés à l'échelle nationale par le fonds de modernisation et de diversification de la filière aéronautique.

Grâce à ce plan, TIVOLY va développer dans son centre de R&D de Saint-Etienne, de nouvelles solutions techniques dédiées à l'usinage des matériaux combinés type « Titane et Composite ». Ces nouveaux outils diminueront les temps d'usinage et la consommation de lubrifiant de ses clients. Ils offriront pour la première fois aux constructeurs d'avions une solution viable, en termes de sécurité et de coût, pour usiner des matériaux légers indispensables aux avions du futur, plus économes en énergie.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com