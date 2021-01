Tivoly : 2021-01-21 Communiqué de Presse TRANSFERT DES TITRES DE LA SOCIETE TIVOLY D'EURONEXT SUR EURONEXT GROWTH LE 25 JANVIER 2021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 21 janvier 2021 - 07h30

TRANSFERT DES TITRES DE LA SOCIETE TIVOLY

D'EURONEXT SUR EURONEXT GROWTH LE 25 JANVIER 2021

La cotation des actions TIVOLY va être transférée sur le marché d’Euronext Growth Paris. La demande d’admission des titres de la société TIVOLY sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d’Euronext le 18 janvier 2021.

Comme indiqué dans les précédents communiqués du Groupe, ce transfert va permettre à TIVOLY de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maîtrisant ses frais généraux.

Euronext Growth propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du Groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l’attrait des marchés financiers.

TIVOLY continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le Groupe, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR).

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la société www.tivoly.com dans la rubrique « Le Groupe, Finance, Rapports financiers».

TIVOLY a choisi la Société de Bourse Gilbert Dupont comme Listing Sponsor pour l’accompagner sur le marché Euronext Growth Paris. Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0000060949) et le mnémonique devient ALTIV.

Par ailleurs, la détention d’actions TIVOLY reste éligible aux PEA et PEA-PME.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant

21 janvier 2021 après bourse :

• Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions de la société sur Euronext Paris

• Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions de la société sur Euronext Growth Paris

25 janvier

• Radiation des actions ordinaires de la société TIVOLY sur Euronext Paris (avant bourse)

• Admission des actions ordinaires de la société TIVOLY sur Euronext Growth Paris

(à l'ouverture)

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext Growth( FR0000060949 ) ALTIV www.tivoly.com





Edouard TIVOLY Aelium Finance et Communication edouard.tivoly@tivoly.com J. GACOIN / V. BOIVIN + 33 (0)4 79 89 59 07 tivoly@aelium.fr + 33 (0)1 75 77 54 65





