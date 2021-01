Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Tivoly TVLY FR0000060949 TIVOLY (TVLY) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 21/01 16:04:09 21 EUR +3.96% 15:30 TIVOLY : 2021-01-21 document d'information en vue de l'admission sur euronext growth de l'ensemble des 1.107.990 actions ordinaires composant le capital social de la societe tivoly PU 10:10 TIVOLY : 2021-01-21 transfert des titres de la societe tivoly d'euronext sur euronext growth le 25 janvier 2021 PU 07:30 TIVOLY : 2021-01-21 Communiqué de Presse TRANSFERT DES TITRES DE LA SOCIETE TIVOLY D'EURONEXT SUR EURONEXT GROWTH LE 25 JANVIER 2021 GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Tivoly : 2021-01-21 DOCUMENT D'INFORMATION EN VUE DE L'ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH DE L'ENSEMBLE DES 1.107.990 ACTIONS ORDINAIRES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE TIVOLY 21/01/2021 | 15:30 Envoyer par e-mail :

2009-1255 du 19 octobre 2009 « tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers » et prévoyant « la possibilité pour une société cotée sur un marché réglementé de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) », à l'arrêté du 4 novembre 2009 portant sur l'homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tel que publié au journal officiel du 13 novembre 2009, et

aux articles 1.4, et 3.1 des Règles des marchés Euronext Growth en date du 17 octobre 2019. Euronext Paris S.A. a approuvé l'admission sur Euronext Growth des 1.107.990 actions ordinaires composant le capital de la société Tivoly. L'admission des actions de la société Tivoly auraieul le 25 janvier 2021, selon la procédure de cotation directe dans le cadre de son transfert du marché règlementé d'Euronext Paris vers Euronext Growth. Le présent document d'information (ci-après le « Document d'Information ») sera disponible sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur le site de la société Tivolywww( .tivoly.com). Listing Sponsor Sommaire Responsable du document d'information ____________________________________ 3

2 Aperçu des activités______________________________________________________ 4

3 Facteurs de risque _______________________________________________________ 9 Description de l'opération et des titres faisant l'objet de l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris __________________________________________ 14 Actionnariat de Tivoly ___________________________________________________ 16

6 Situation de trésorerie au 31 octobre 2020 __________________________________ 17 7 Evolution du cours de bourse _____________________________________________ 18 8 Etat des communications au cours des 12 derniers mois _______________________ 19 Annexe I : Rapport Financier Annuel 2019 ______________________________________ 22 Annexe II : Rapport Financier Semestriel 2020 ___________________________________ 23 2 Aperçu des activités 2.1 Présentation du Groupe et de ses activités D'un point de vue opérationnel, en Europe, le Groupe Tivoly (ci-après la « Société » ou le « Groupe ») est organisé en deux unités opérationnelles, à savoir (3.1.1) l' unité opérationnelle Distribution et (3.1.2) l'unité opérationnelle Industrie. Les performances de ces deux unités opérationnelles méritent d'être brièvement décrites eu égard au contexte Covid (3.1.3). Aux Etats Unis, l'activité est purement liée au secteur de l'unité opérationnelle Industrie mais est traitée et pilotée localement, sous le contrôle des services supports centraux de la maison mère. En Asie, l'activité est principalement liée à l' unité opérationnelle Distribution, et est traitée et pilotée localement, sous le contrôle des services supports centraux de la maison mère. 2.1.1 Au niveau Groupe, l' « unité opérationnelle Distribution » est principalement dédiée au marché du particulier et du professionnel, ainsi qu'au marché de la maintenance production. En 2019, cette unité opérationnelle représentait environ 50% de l'activité globale du Groupe. Elle est principalement centrée sur l'Europe ainsi que l'Asie Pacifique. Cette unité opérationnelle recouvre des réalités différentes comme : le DIY (Do It Yourself) ou l'activité du Bricolage au sens générique, en fort expansion avec les confinements, représente environ 45% de l'unité opérationnelle,

le PRO qui regroupe les distributeurs dédiés au monde des artisans, du bâtiment et des professionnels; représente environ 35% de l'unité opérationnelle,

la Maintenance et la distribution industrielle représente environ 20% de l'unité opérationnelle. 2.1.2 L'unité opérationnelle Industrie recouvre différents secteurs d'activité industrielle En 2019, cette unité opérationnelle représentait environ 50% de l'activité globale du Groupe. Aéronautique En Europe, Tivoly qui est fournisseur stratégique de rang 1 de Airbus qui a fait l'acquisition en octobre 2016 du groupe FFDM (« Fabrique de Fraises Dentaires et Mécaniques ») situé à Bourges dans le Cher, qui réalise à travers ses marques Thomas AC et Pneumat, de l'ordre de 8M euros de Chiffre d'affaires dans l'industrie aéronautique et le composite. Cette branche de l'unité Industrie focalise son activité sur la fabrication d'outils coupants dédiés au marché des « matériaux composites ». Les avions ont vocation à être de plus en plus légers et doivent utiliser des couches de matériaux composites, très légers mais avec des performances physiques améliorées. Ces matériaux, pour pourvoir être usinés, nécessitent des outils techniques capables de percer l'une des couches, sans détériorer les qualités mécaniques de l'ensemble. A cet égard, Tivoly a été retenu pour son site de St Etienne, dans le plan de relance de l'aéronautique, visant à favoriser l'essor de ces avions plus légers et plus économes. La Préfète de la Loire est d'ailleurs venue le 18 décembre dernier, confirmer le soutien de l'Etat et l'octroi d'une subvention de plus d'un million d'euros afin d'aider la Société à accélérer nos travaux et développements sur l'usinage des matériaux titane et composite pour la filière aéronautique. Médical Le médical est classé dans l'unité Industrie car la technicité et le degré de contrôle des productions médicales est tel, qu'il s'apparente de par son exigence aux secteurs industriels les plus pointus. La présence du groupe dans le médical résulte de l'acquisition en octobre 2016 du groupe FFDM situé Bourges dans le Cher, qui réalisait de l'ordre de 5M euros de chiffre d'affaires dans la production de dispositifs médicaux liés au dentaire (fraises dentaires et autres outils connus sous la marque Thomas Dental) ainsi qu'à l'implantologie (forets médicaux pour percer les os de la mâchoire ou du corps). Automobile La présence du Groupe dans l'automobile, peut être évaluée en grande masse entre 5 et 7% de son CA global. Cette présence est principalement ciblée en Espagne, en Amérique du Nord (Mexique), et également légèrement en France. En Espagne, c'est la filiale NECO qui participe au développement de ce marché en Europe avec des produits de la marque Tivoly, de type taraud. Les clients concernés sont des grands noms de l'automobile européens. Au Mexique, c'est via Tivoly DF, filiale commerciale de NECO, que les produits Tivoly sont commercialisés sous la marque Tivoly et Castillo. Il s'agit principalement de tarauds machines. Aux USA, le groupe ne vend pas ses produits sous sa propre marque. Les produits sont vendus et distribués aux utilisateurs finaux par des grands noms de l'outillage industriel. Le modèle économique est celui des labels privés. En France, les produits sont vendus soient directement à des entreprises de la filière automobile, soit indirectement, via des distributeurs spécialisés. Il s'agit principalement d'outils coupants, de type fraises et forets, vendus sous la marque Tivoly. Energie Parmi ses activités en Espagne, le Groupe a développé des outils utilisés dans l'industrie éolienne notamment pour la Chine. D'autres outils fabriqués en France sont utilisés également dans l'industrie nucléaire. Ces produits sont vendus sous la marque Tivoly. Cette partie de l'activité est non significative à ce jour en terme de chiffre d'affaires, mais est en revanche très exigeante techniquement. Le nucléaire est notamment d'un niveau de qualité technique comparable et supérieur à celui de l'aéronautique. 2.1.3 Performance des activités En 2020, l'unité opérationnelle Distribution traverse positivement la crise Covid, du fait (i) du marché porteur du bricolage boosté par les confinements successifs, et (ii) de l'ouverture de nombreux comptes clients nouveaux fruit d'un travail de fond, ainsi que (iii) de la prise de part de marché à des confrères défaillants. Le contexte Covid vient néanmoins compliquer l'approche opérationnelle au quotidien. En 2020, l'unité opérationnelle Industrie est affectée par la crise du Covid, avec des réalités différentes d'un secteur à l'autre. L'aéronautique qui pèse de l'ordre de 15% de l'activité globale du groupe est affecté sévèrement par des baisses d'activités de l'ordre de 40 % à fin septembre 2020, bien qu'en rémission. A l'inverse, l'activité industrielle est tirée plus favorablement par l'activité aux USA qui fait l'objet d'une reprise forte depuis septembre, retrouvant des niveaux d'entrées de commandes de 2019, après une chute sévère en avril avec une activité divisée par 10 environ. En Espagne, l'activité a été affectée par l'arrêt de l'automobile et de l'industrie dont elle est dépendante, alors que l'activité de la filiale Mexicaine est porteuse, indépendamment des variations des changes. 2.2 Historique Tivoly a été créée en 1917 à Tours-en-Savoie par Lucien Tivoly, en obtenant une permission spéciale pour acheter ses premières machines en Angleterre et les premiers forets sortirent de l'usine de Tours- en-Savoie en novembre 1917. En 1929, il capta et équipa le torrent de Tours-en-Savoie et éclaira le village. Il innova également dans le conditionnement des forets en inventant des meubles de classement en bois. Durant la période de guerre de 1940-1944, Lucien TIVOLY s'employa à protéger son personnel contre l'occupant. Il fut lui-même arrêté par la Gestapo et s'en sortit par miracle. Il distribua à son personnel tous les bénéfices réalisés pendant cette période. Ce n'est qu'à partir de 1945, qu'il poursuivit le développement de TIVOLY avec la Société SERAX et se spécialisa dans la fabrication d'outils de haute qualité, en acier rapide ou cobalt. En 1956, Lucien Tivoly entama la formation de son petit-fils, Jamy Tivoly, tout juste rentré d'Egypte. A la mort de son grand-père, Jamy Tivoly reprend les rênes de l'entreprise et développe Tivoly. D'abord par croissance interne, puis par croissance externe, tout en innovant, comme son grand-père, dans le conditionnement : meubles de classement et coffrets métalliques (en collaboration avec TIRO-CLASS) qui connaissent un grand succès, lancement des premiers outils vendus sous blister pour le marché du bricolage alors en développement. En 1972, un plan de productivité et de développement est financé avec le support de l'IDI (Institut de Développement Industriel) et de la SDR du Sud-Est. L'investissement égale 3 années de chiffres d'affaires ; sa réalisation est un succès. En 1979, Tivoly acquière la société DELTAL basé à St-Etienne. C'est en 1980 que Tivoly se lance dans la création de la Société des Forets de Plan Pitton. En 1986, Tivoly lance avec succès son introduction en Bourse et en profite pour acheter la société Cogefom et inaugurer une nouvelle unité de production à Tours-en-Savoie. Tivoly continue, dans les années suivantes, à acquérir des PME afin d'accélérer son développement, avec en 1987, l'acquisition de la société Perfor et en 1988, la société Ardatz en Espagne, devenue Tivoly Neco à Elorrio en 1995, par absorption de Castillo et de Laborde, 2 sociétés d'outils coupants espagnoles. En 1991, la société s'étant outre-Atlantique, avec la création de Tivoly Inc. Ainsi que la création d'un site logistique à Albertville - La Pachaudière. En 1998, Tivoly devient une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance. Dans les années 2000, la société réalise deux achats, avec la société Triplex et Elite Tooling. Elle lance la création et la mise en service de Tivoly Tools à Shanghai. En 2013, Tivoly réalise un chiffre d'affaires annuel de 71 millions €, emploie 604 collaborateurs sur 3 continents et sur 8 sites de production. Le 17 octobre 2016, le groupe acquière le groupe FFDM société mère de FFDM-PNEUMAT : groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de fraises et outils coupants carbure monobloc, d'outils pneumatiques et électriques, de forets d'implantologie et de fraises dentaires et d'instruments endodontiques. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement de Tivoly, visant à renforcer son offre, et de conforter ses positions dans l'aéronautique et à l'international, ainsi qu'à s'implanter dans des marchés porteurs, comme celui des dispositifs médicaux. En 2017, le groupe met en place une nouvelle direction pour FFDM, et lance l'unité opérationnelle Industrie France, en unifiant et renforçant la force de vente Industrie FFDM Tivoly. En 2019, Tivoly lance la création d'une direction Industrielle, ainsi qu'une direction Supply Chain et Achat. 2.3 Perspectives du Groupe La stratégie du groupe repose sur les axes suivants : Renforcement en Europe dans le secteur Grand Public, et dans l'aéronautique, et l'usinage des matériaux composites, indépendamment de la crise sectorielle liée au Covid,

Développement sur les marchés de produits à forte valeur ajoutée (ex : tarauds, carbure etc…)

Poursuite de la digitalisation du Groupe, et accélération de sa présence sur les nouveaux canaux de distribution digitaux. La mise en place d'un PIM/DAM (Product Information Management/Digital Asset Management) permet au groupe de digitaliser son offre afin de permettre de servir les clients traditionnels qui ouvrent des sites marchands en parallèle de leurs réseaux de distribution traditionnelle. Cette mise en place permettrait également d'être retenu par les nouveaux acteurs spécialistes de la vente sur internet de produits de bricolage. La mise en place d'un E-Cat (catalogue électronique) qui est opérationnelle pour une partie des produits, facilite la sortie de catalogue dédiés aux spécificités des clients, et constamment mis à jour. C'est un outil commercial complémentaire et pratique. Les perspectives du Groupe, et notamment sa capacité à traverser la crise Covid, sont bonnes, du fait de son caractère multisectoriel. Cette diversité d'activités présente l'inconvénient de ne pas être un spécialiste » mais a aussi l'avantage de lisser les à-coups du développement et/ou des crises. En effet, l'unité opérationnelle Distribution et l'unité opérationnelle Industrie ne sont pas sur les mêmes cycles économiques. Les perspectives de développement du groupe passent par principalement de la croissance organique, mais également par de la croissance externe. Cette croissance externe doit prendre en considération des critères géographiques, mais également matériels (activité et production) et commerciales (marchés à capter). 3 Facteurs de risque Les principaux risques et incertitudes auxquels la société TIVOLY est exposée sont les suivants : 3.1 Description des principaux risques et incertitudes auxquels l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté Dans le cadre de la gestion des risques, le Groupe a mis en place une cartographie des risques au niveau de Tivoly, Neco et Tivoly Inc. Grâce à cette cartographie, chaque société du Groupe a pu identifier et classer ses risques, quelle qu'en soit la nature, en fonction de leur probabilité de survenance et de leur impact potentiel sur les comptes de chaque société. La probabilité et l'impact sur les comptes ont été évalués à 3 niveaux : faible, modéré, élevé. Le groupe entend garder cette cartographie des risques comme confidentielle pour des raisons évidentes d'efficacité et de sécurité. Par ailleurs, le comité d'audit et des risques procède au cours de ses réunions à l'examen de sujet pouvant entrer dans la gestion des risques. La revue en 2019 de cette cartographie, pour les sociétés ci-dessus, n'a pas relevé de risque classé dans la catégorie « Elevé ». 3.1.1 Risques juridiques Toutes les sociétés du Groupe sont assurées indépendamment. Au niveau de Tivoly, un dispositif de maîtrise combinant, une politique d'assurance couvrant les dommages aux biens, aux personnes, les pertes d'exploitation et sa responsabilité civile ainsi que des processus et procédures de contrôle visant à limiter leurs impacts potentiels (système anti-incendie,anti-intrusion, de détection et de protection) ont été mis en oeuvre. Les couvertures et les montants garantis sont conformes à la pratique du secteur. Les marques, logos et modèles sont déposés et protégés régulièrement par des inscriptions communautaires ou internationales. Des brevets sont également déposés. Il n'existe pas au 31 décembre 2019, à la connaissance du Groupe, de fait exceptionnel ou litige susceptible d'avoir une influence significative sur l'activité, les résultats ou le patrimoine du Groupe. 3.1.2 Mesures prises pour assurer la conformité de l'activité Sur l'ensemble des sites français du Groupe, des contrôles et vérifications périodiques réglementaires sont assurés par des organismes agréés. Cela concerne les appareils de levage, de manutention, les installations électriques et les équipements sous pression. D'autres entreprises avec lesquelles ont été signés des contrats de maintenance interviennent pour le contrôle et l'entretien des groupe-froids, des chaudières, des engins de manutention, des extincteurs mobiles et RIA (robinets d'incendie armés). Après chaque visite, un rapport est établi par l'organisme ou la société qui effectue le contrôle. Toutes les actions de maintenance préventives ou correctives sont traitées, en interne ou en externe, dans les délais préconisés. 3.1.3 Risques opérationnels 3.1.3.1 Risque lié à l'activité Le large positionnement du Groupe Tivoly sur le marché de l'outil coupant et son savoir-faire de fabricant le préservent du risque de perte rapide de son chiffre d'affaires. Le Groupe s'appuie sur ses bases industrielles internationales pour développer ses marchés dans le monde. La stratégie commerciale consiste à mettre en avant une offre la plus complète possible (produits et services). 3.1.3.2 Risque sur les matières premières Compte tenu de la nature de ses activités, le Groupe est un consommateur important d'aciers dont le prix est indexé sur le prix des alliages. Le supplément d'alliage VEA (valeur des écarts d'alliage) est ajouté au prix de base et reflète le coût réel d'achat de matière première inclus dans les différents aciers. Cette indexation est révisée trimestriellement par les fournisseurs. Il n'existe pas de marché organisé pour se couvrir contre ces variations de cours. La direction générale de Tivoly suit régulièrement l'évolution du prix de l'acier sur la base des informations fournies par le service achats. Des décisions de stockage peuvent être prises pour se prémunir contre une pénurie temporaire ou une hausse des prix. 3.1.3.3 Risque informatique Tivoly dispose d'un ERP (« Enterprise Resource Planning » i.e. Progiciel de gestion intégré (PGI)) commun aux sociétés Tivoly, Neco, Tivelon, Tivoly Tools et Elite Tooling. Cet outil devrait concerner, à terme, les autres sociétés du Groupe. Les données informatiques du Groupe intégrées dans ce process sont protégées et sauvegardées par l'intermédiaire d'une société d'infogérance reconnue. Tivoly utilise pour d'autres besoins des matériels informatiques hébergés dans une salle sécurisée, qui sont aussi couverts par des procédures de sauvegarde de données. 3.1.4 Risques de marché Les risques de change, de taux, de liquidité sur instruments financiers sont décrits en note 10.4 de l'annexe aux comptes consolidés. 3.1.5 Risque d'évasion fiscale Le risque d'évasion fiscale n'est pas significatif pour le groupe, compte tenu de son organisation juridique avec des filiales qui sont autonomes fiscalement et comptablement. Tivoly ne fait aucune transaction avec les pays figurant sur la "liste noire" des territoires non coopératifs, mentionnés dans le tableau de l'article 1 (2°) de l'arrêté du 8 avril 2016 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, et ne détient pas de filiale située dans l'un de ces paradis fiscaux. De plus, le risque de fraude TVA est également faible compte tenu des flux qui existent entre le groupe et du contrôle interne effectué sur ces flux. 3.1.6 Risques sociaux et environnementaux Les risques sociaux tels que : risques liés à la sécurité au travail

risques de discrimination et/ ou de non-respect de la parité homme-femme sont détaillés dans les informations sociales. Les risques environnementaux tels que : risques liés au changement climatique

risque de non-respect du cadre législatif en matière d'environnement Sont, quant à eux, détaillés dans le paragraphe information environnementale. Des indicateurs de performance pertinents vont être mis à l'étude dans la perspective de pouvoir mesurer, sur une durée significative, les résultats de ces différentes politiques extra-financières. 3.1.7 Risques liés à la crise Covid-19 Les risques liés à la crise Covid-19 sont principalement : . risque de défaillance de fournisseurs/clients risque sanitaire direct pouvant engendrer l'interruption et/ou la perturbation de l'organisation du fait de l'apparition de cas et/ou cluster Ces principaux risques sont couverts via une assurance crédit en Europe, et par une politique de suivi du recouvrement des créances clients très stricte. Au niveau des fournisseurs, le groupe a multiplié les sources alternatives de fournisseur afin de ne pas dépendre d'une source unique de fournisseur, et de palier à la défaillance de l'un d'eux. Concernant le risque sanitaire, le protocole sanitaire mis en place dans le groupe a plutôt bien fonctionné à date, et les cas Covid identifiés auprès de salariés avaient des origines externes à l'entreprise et n'ont pas engendré de cluster interne. 3.2 Exposition des entreprises comprises dans la consolidation aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie 3.2.1 Risques de crédit/contrepartie Comme toute société commerciale, Tivoly est confrontée aux risques clients qui portent principalement sur un risque toujours possible d'impayés de sa clientèle, et sur un risque plus conjoncturel de concentration des clients. Tivoly dispose d'une clientèle grands comptes sur laquelle le risque d'irrécouvrabilité est faible. Le risque sur les clients de Tivoly, FFDM Tivoly et Neco, est couvert par un assureur crédit. Concernant Tivoly, au cas où la société serait amenée à dépasser l'en-cours autorisé par l'assureur, et s'il n'était pas possible d'obtenir un paiement comptant, la décision d'octroyer un délai de règlement au client appartient à la direction financière, soit individuellement, soit en comité de crédit. Les retards de règlement clients font l'objet d'un reporting hebdomadaire à la direction générale. A fin décembre 2019, le pourcentage des en-cours clients non couverts par l'assurance-crédit n'est pas significatif par rapport à l'en-cours global. Le Groupe s'appuie sur des procédures d'audit interne pour limiter ses risques lors du choix de nouveaux fournisseurs et sur des procédures de suivi des fournisseurs stratégiques. 3.2.2 Risque de liquidité Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque celles-ci arriveront à échéance. L'approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s'assurer, dans la mesure du possible, qu'il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu'ils arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la réputation du Groupe. Le Groupe s'assure qu'il dispose d'un dépôt à vue suffisant pour faire face aux dépenses opérationnelles attendues, incluant tous paiements, excluant l'impact potentiel de circonstances extrêmes, comme les catastrophes naturelles, que l'on ne saurait raisonnablement prévoir. Le Groupe dispose de lignes de crédit à court et moyen terme auprès de banques de première qualité, qui lui permettent de répondre aux besoins de financements de son développement. Concernant plus précisément la gestion de la liquidité, sur les 20 339 milliers d'euros de dettes financières à moins d'un an au 31/12/2019, il n'y a plus de ligne de financement sur mobilisations de créances clients pour Tivoly. Le Groupe estime que son risque de liquidité est maitrisé compte tenu des éléments suivants au 31/12/2019 : Trésorerie disponible Groupe 18 552 milliers d'euros.

Disponibilités par filiales suite à la mise en place des Prêts Garantis par les Etats

Tivoly 9 221 milliers d'euros

FFDM Tivoly 2 780 milliers d'euros

Neco 2 943 milliers d'euros

Tivoly Inc 2 593 milliers d'euros

Lignes de crédit confirmées disponibles

Sur mobilisation de créances clients milliers d'euros.

Neco 1 050 milliers d'euros.

Tivoly Inc 1 500 milliers de dollars (1 340 milliers d'euros).

Sur dettes fournisseurs Neco 2 300 milliers d'euros. A date, le fonds de roulement net consolidé du groupe est suffisant pour faire face aux besoins de trésorerie anticipés pour les douze prochains mois. Il est à noter que le niveau de trésorerie du Groupe se situe, à date, à un niveau historiquement favorable, du fait notamment (i) d'un effet déstockage lié la forte activité depuis septembre, et (ii) de l'impact favorable de la prise en charge intégrale par l'Etat US fédéral au sens large, du prêt souscrit dans le cadre du programme américain du PPP pour 1,7M$. 4 Description de l'opération et des titres faisant l'objet de l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris 4.1 Motivations de la demande de transfert Euronext Growth Paris s'est affirmé depuis sa création comme le marché de prédilection pour les entreprises de croissance d'une capitalisation boursière de moins d'un milliard d'euros et d'un flottant suffisant, supérieur à 2,5 millions d'euros. Ce transfert permettra à Tivoly de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maîtrisant ses frais généraux. 4.2 Caractéristiques des actions de la Société Nature et nombre des titres dont l'admission aux négociations est demandée Les titres de la Société dont l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris est demandée sont les 1.107.990 actions existantes composant le capital social de la Société d'une valeur nominale de 10 euros chacune. Aucune action nouvelle ne sera émise dans le cadre de l'admission. Libellé des actions : Tivoly Code ISIN : FR0000060949 Mnémonique : ALTIV Secteur d'activité Code NAF : Fabrication d'autre outillages (2573B) Classification ICB : 50204040, Machinery: Tools 4.3 Calendrier définitif du transfert de marché de cotation 18 janvier 2021 21 janvier 2021 à 9h00 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société Tivoly d'Euronext Paris

Diffusion d'un avis de marché Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société Tivoly sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information sur le site Internet de la société et d'Euronext 25 janvier 2021 avant ∙ Radiation des actions ordinaires de la société Tivoly d'Euronext Paris l'ouverture ∙ Admission des actions ordinaires de la société Tivoly sur Euronext Growth Paris 4.4. Listing Sponsor Le Listing Sponsor de la société TIVOLY est SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT, Société en Nom Collectif, 50 rue d'Anjou, 75008 Paris 5 Actionnariat de Tivoly Nombre Nombre de % du capital % des droits d'actions droits de vote de vote Holding Tivoly et Famille 809 419 1 618 333 73,05% 84.09% Tivoly Public 293 680 306 147 26.5% 15.91% Auto-contrôle 4 891 0 0,44% 0,00% Total 1 107 990 1 924 480 100,0% 100,0% Le public représente 26.5% du total des 1.107.990 actions de la Société, soit 26.5% d'une capitalisation boursière totale de 25,48 M€ au 11 janvier 2021. Ce montant est à comparer au seuil minimum requis de 2,5 M€ sur Euronext Growth Paris. 6 Situation de trésorerie au 31 octobre 2020 En milliers d'euros 31 octobre 2020 Total des dettes courantes au 31 octobre 2020 39 352 - Faisant l'objet de garanties 514 - Faisant l'objet de nantissements* 1 307 - Sans garanties ni nantissements 37 530 Total des dettes non courantes au 31 octobre 2020 17 562 - Faisant l'objet de garanties 2 500 - Faisant l'objet de nantissements 3 061 - Sans garanties ni nantissements 12 002 En milliers d'euros A. Trésorerie 21 323 B. Equivalent de trésorerie 0 C. Titres de placement 0 D. Liquidités au 31 octobre 2020 (A + B + C) 21 323 E. Créances financières à court terme au 31 octobre 2020 0 F. Dettes bancaires à court terme 0 G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long termes 19 805 H. Autres dettes financières à court terme IFRS16 928 H. Autres dettes financières à court terme 132 I. Dettes financières courantes à court terme au 31 octobre 2020 (F + G + H) 20 865 J. Endettement financier net à court terme au 31 octobre 2020 (I - E - D) -459 K. Emprunts bancaires à plus d'un an L. Obligations émises M. Autres emprunts à plus d'un an IFRS16 M. Autres emprunts à plus d'un an N. Endettement financier net à moyen et long terme au 31 octobre 2020 (K + L + M) 14 761 0 209

37 17 007 7 Evolution du cours de bourse Evolution du cours de bourse sur 1 an : Source: Euronext live Les moyennes ci-dessous sont calculées à partir des données du 21 janvier 2020 au 21 janvier 2021 Cours moyen pondéré par les volumes : 16.72 euros ;

euros ; Moyenne des capitaux échangés quotidiennement : 15 393 euros ;

euros ; Moyenne des volumes échangés quotidiennement : 954 actions Tivoly. Tivoly a été introduite sur le Marché Libre de la Bourse de Paris en 1986. 8 Etat des communications au cours des 12 derniers mois 8.1 Communiqués de presse réglementés 2020 octobre octobre 8 octobre septembre juillet mars février mai 8 octobre septembre juillet mars février mai Communiqué Financier T3 2020 Tivoly - Projet de transfert sur Euronext Growth Tivoly intègre les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC all- tradable Communiqué Post Conseil Administration - Résultats1er sem.2020 Tivoly - CA S1 2020 Communiqué post Conseil Résultats 2019 Communiqué Financier sur Chiffre d'affaires 2019 Communiqué Financier T1 2020 Tivoly intègre les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC all- tradable Communiqué Post Conseil Administration - Résultats1er sem.2020 Tivoly - CA S1 2020 Communiqué post Conseil Résultats 2019 Communiqué Financier sur Chiffre d'affaires 2019 Communiqué Financier T1 2020 8.2 Communication Corporate (communiqués) 2020 3 novembre CP Tivoly Plan Aero 24 février Index égalité professionnelle entre les femmes etesl hommes 2019 6 mai Point d'information impact COVID-19 2020 17 décembre Agenda financier 2020 8.3 Documents mis à disposition pour l'Assemblée Générale 2020 3 novembre Dossier Actionnaires - AGM 2020-24-11 3 novembre Avis de convocation AGM 2020-24-11 BALO 03/11 19 mai Résultat votes par résolution AG 15052020 18 mai Compte rendu AG 2020 8.4 Autres informations réglementées 2020 novembre

1 er octobre septembre août juillet juin mai avril avril mars février janvier janvier 2019 décembre novembre Publication du nombre d'actions & du nombre total de droits de vote au 31- 10-2020 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droit de vote 30-09- 2020 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droits de vote 31-08- 2020 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droit de vote 31-07- 2020 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droits de vote 30-06- 20 Bilan semestriel contrat de liquidité 1er semestre2020 Nombre d'actions & nombre de droits de vote au 31-05-2020 Nombre d'actions & nombre de droits de vote au 30-04-2020 Nombre d'actions & nombre de droit de vote - 08-04-2020 date de l'avis préalable Publication du nombre d'actions & du nombre total de droit de vote - 31- 03-2020 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droits de vote 29-02- 20 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droit de vote - 31- 01-2020 Bilan semestriel contrat liquidité - 2ème semestre2019 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droit de vote - 31- 12-2019 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droit de vote - 30- 11-2019 Publication du nombre d'actions & du nombre total de droit de vote - 31- 10-2019 L'ensemble de ces communiqués peut être consulté sur le site Internet de Tivoly: www.tivoly.com Annexe I : Rapport Financier Annuel 2019 Rapport annuel 2019 Sommaire Comptes consolidés

Comptes sociaux

Rapport de gestion

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 7

P.51

P.73

P.95 Projet de résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2020 P.111 Consolidated financial statements P.117 7 !"# $%

!# $$ ## $& I '( $& ) & '# *+ ,# -$ , -$ -& ( -& ) -- '# .- ' + /"# + /"0 12"03 3 $ /# * /'"3 - 3 - 4" 0 $%* 3" $%*

03 $% ' $% 5 $$$ 6&%$ $$ $$ ,( $$ 783( $$ 4 6 Comptes consolidés (en milliers d'euros) A - Comptes consolidés Au 31 décembre 2019 les comptes consolidés du groupe Tivoly sont présentés conformément aux principes et méthodes définis par le référentiel international IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'union européenne. Ils présentent en milliers d'euros : L'état de la situation financière

L'état du résultat net consolidé

L'état des autres éléments du résultat global

L'état de variation des capitaux propres consolidés

Le tableau des flux de trésorerie

Les annexes aux comptes consolidés. Ils sont présentés comparativement avec les comptes consolidés au 31 décembre 2018 (également établis en normes IFRS). Les états financiers consolidés présentent la situation comptable de Tivoly et de ses filiales (le "Groupe"). Organisé à Tours en Savoie le 20 mars 2020, le conseil d'administration a arrêté les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ils seront approuvés par l'assemblée générale du 15 mai 2020. 7 Comptes consolidés (en milliers d'euros) I - Etat de la situation financière Actif Notes 2019 2018 (*) Goodwill 1.1 5 241 5 233 Autres immobilisations incorporelles 1.1 3 316 3 277 Total immobilisations incorporelles 8 557 8 510 Terrains 1.2 1 013 1 011 Constructions 1.2 4 774 1 894 Installations techniques 1.2 11 130 9 813 Autres immobilisations corporelles 1.2 3 483 3 215 Total immobilisations corporelles 20 398 15 932 Actifs financiers 1.3 1 061 975 Actifs d'impôts différés 2 531 2 578 Total actif non courant 32 547 27 996 Stocks et en-cours / 2.1 28 005 28 175 Clients et autres débiteurs / 2.2 13 852 13 012 Autres créances / 2.2 3 932 4 375 Dérivés actifs à moins d'un an / 2.2 65 136 Trésorerie et équivalents de trésorerie / 2.3 7 297 6 118 Total actif courant 53 151 51 814 Total de l'actif 85 698 79 810 Les notes annexes présentées font partie intégrante des comptes consolidés. Le Groupe a appliqué pour la première fois la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. En raison de la méthode de transition choisie (rétrospective simplifiée), les données comparatives ne sont pas retraitées. Passif Notes 2019 2018 (*) Capital social 3.1 11 080 11 080 Réserves liées au capital 3.1 6 051 6 051 Réserves et report à nouveau 3.1 14 569 11 926 Ecart de conversion 3.2 371 199 Cash Flow Hedge .4.2 (3) 9 Résultat de l'exercice 1 934 3 374 Capitaux propres attribuables au groupe 34 002 32 639 Participations ne donnant pas le contrôle - Réserves 363 387 Participations ne donnant pas le contrôle - Résultat 29 (3) Total Participations ne donnant pas le contrôle 392 384 Total capitaux propres 34 394 33 023 Provisions 3 683 3 401 Passifs d'impôts différés 1 253 1 425 Emprunts et dettes financières 16 166 13 589 Total Passif non courant 21 102 18 416 Provisions 0 0 Emprunts et dettes financières 7 144 5 280 Mobilisation de créances commerciales 2 508 1 651 Fournisseurs et autres créditeurs 20 551 21 441 Total Passif courant 30 203 28 372 Total des capitaux propres et du passif 85 698 79 810 Les notes annexes présentées font partie intégrante des comptes consolidés. Le Groupe a appliqué pour la première fois la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. En raison de la méthode de transition choisie (rétrospective simplifiée), les données comparatives ne sont pas retraitées. 8 Comptes consolidés (en milliers d'euros) II - Etat du résultat net consolidé Au 31 décembre Notes 2019 2018 (*) Revenu 11.1 82 888 80 533 Autres produits d'exploitation 315 372 Achats consommés (28 122) (28 034) Variation stocks produits finis (602) 2 235 Autres charges externes (13 455) (14 565) Impôts et taxes (1 231) (1 487) Charges de personnel (32 469) (31 801) Subventions d'exploitation 580 347 Amortissements des immobilisations (4 501) (3 393) Autres charges de gestion courante (539) (404) Autres produits de gestion courante 161 236 Résultat opérationnel courant 3 023 4 040 Autres produits et charges opérationnels (**) 0 494 Résultat opérationnel 3 023 4 534 Produits de trésorerie et équivalent de trésorerie 0 0 Coût de l'endettement financier brut (300) (314) Autres charges financières (574) (560) Autres produits financiers 680 682 Charge d'impôt sur le résultat (867) (971) Résultat 1 962 3 372 Résultat attribuable à la société mère 1 934 3 374 Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 29 (3) Résultat par action 14 1,75 3,06 Résultat dilué par action 14 1,75 3,06 Les notes annexes présentées font partie intégrante des comptes consolidés. Le Groupe a appliqué pour la première fois la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. En raison de la méthode de transition choisie (rétrospective simplifiée), les données comparatives ne sont pas retraitées.

(**) Les Autres produits et charges opérationnels de 2018 correspondent au complément de badwill comptabilisé par le Groupe Tivoly, suite au rachat des participations résiduelles ne conférant pas le contrôle (5,87%) de FFDM Tivoly (anciennement FFDM S.A. et indirectement de FFDM Pneumat), la transaction ayant été considérée comme une « seule opération » avec la prise de contrôle réalisée précédemment. III - Etat des autres éléments du résultat global Notes 2019 2018 (*) Résultat 1 962 3 372 Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat : - Avantages au personnel (230) (330) - Effets fiscaux des produits et charges non comptabilisés en résultat / avantages au personnel 75 101 - Impact changement attendu du taux d'imposition non-comptabilisé en résultat 0 0 (155) (229) Eléments suceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat : - Ecarts de conversion 173 142 - Instruments financiers (17) 117 - Effets fiscaux des produits et charges non comptabilisés en résultat 5 (39) 161 220 Résultat global de l'exercice 1 968 3 363 Les notes annexes présentées font partie intégrante des comptes consolidés. Le Groupe a appliqué pour la première fois la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. En raison de la méthode de transition choisie (rétrospective simplifiée), les données comparatives ne sont pas retraitées. 9 Comptes consolidés (en milliers d'euros) IV - Etat de variation des capitaux propres consolidés Réserves Résultat et Capitaux Participations Total Notes Capital Cash flow Actions Ecarts de propres - ne donnant liées au réserves Hedge propres conversion Part du pas le Capitaux capital consolidés Propres Groupe contrôle Au 31 décembre 2017 (*) 11 080 6 051 12 840 (70) 0 47 29 947 958 30 905 Ecarts de conversion 0 151 151 (9) 142 Instruments 0 78 78 0 78 financiers IFRS 9 Éléments susceptibles d'être 0 0 0 78 0 151 229 (9) 220 reclassés en résultat Avantage au personnel (228) 0 (228) (1) (229) Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en 0 0 (228) 0 0 0 (228) (1) (229) résultat Autres éléments du 0 0 (228) 78 0 151 1 (10) (8) résultat global Résultat de l'exercice 3 374 3 374 (3) 3 372 Total des produits et charges comptabilisés au titre de la 0 0 3 147 78 0 151 3 376 (13) 3 363 période Actions propres (20) (20) 0 (20) Autres 0 0 0 0 Engagement de rachat de minoritaires 0 0 0 0 Variations de périmètre (**) (3) (3) (556) (559) Augmentations de capital 0 0 0 0 0 Dividendes versés (661) (661) (6) (667) Au 31 décembre 2018 (*) 11 080 6 051 15 302 9 0 198 32 639 384 33 023 Ecarts de conversion 3.2 0 172 172 0 173 Instruments 10 (12) (12) (0) (12) financiers IFRS 9 Éléments susceptibles d'être 0 0 0 (12) 0 172 161 0 161 reclassés en résultat Avantage au personnel (153) (153) (1) (155) Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en 0 0 (153) 0 0 0 (153) (1) (155) résultat Autres éléments du résultat 0 0 (153) (12) 0 172 7 (1) 6 global Résultat de l'exercice 1 934 1 934 29 1 962 Total des produits et charges comptabilisés au titre de la 0 0 1 780 (12) 0 172 1 941 27 1 968 période Actions propres 83 83 83 Autres 0 0 0 Engagement de rachat de minoritaires 0 0 0 Variations de périmètre 1 1 (5) (4) Augmentations de capital 0 0 0 Dividendes versés (662) (662) (15) (676) Au 31 décembre 2019 11 080 6 051 16 504 (3) (0) 370 34 002 392 34 394 Les notes annexes présentées font partie intégrante des comptes consolidés. Le Groupe a appliqué pour la première fois la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. En raison de la méthode de transition choisie (rétrospective simplifiée), les données comparatives ne sont pas retraitées.

(**) Les variations du périmètre en 2018 correspondent principalement au rachat des participations résiduelles ne conférant pas le contrôle (5,92%) de FFDM Tivoly (anciennement FFDM S.A., et indirectement de FFDM Pneumat). 10 Comptes consolidés (en milliers d'euros) V - Tableau des flux de trésorerie Notes 2019 2018 (*) Opérations d'exploitation Résultat 1 962 3 372 Amortissements des immobilisations 4 501 3 393 Dotation et reprise sur provision pour risques et charges (68) (18) Résultat de cession d'immobilisations (42) (33) Incidence des instruments dérivés et autres instruments similaires 42 4 Produits n'ayant pas donné lieu à un encaissement (**) (150) (494) Paiement de contribution n'impactant pas le résultat 0 (127) Charge d'impôt 867 971 Coût de l'endettement financier net 430 303 Variation du besoin en fonds de roulement (1 309) (3 513) Intérêts payés (571) (446) Impôt sur le résultat payé (513) (900) Flux net de trésorerie généré par l'activité 5 148 2 512 Opérations d'investissement Intérêts reçus 142 144 Acquisitions d'immobilisations incorporelles (409) (231) Acquisitions d'immobilisations corporelles (4 320) (3 519) Produit de cession d'immobilisations corporelles 118 62 Acquisition de minoritaires et de filiale, nette de trésorerie acquise 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (4 469) (3 545) Opérations de financement Augmentation de capital dans les filiales 0 0 Encaissements provenant de nouveaux emprunts 5 565 4 005 Remboursements d'emprunts (4 416) (4 090) Remboursement dettes de loyers IFRS16 (1 444) 0 Variation des mobilisations de créances 857 1 377 Augmentation de pourcentage d'intérêts sans prise de contrôle (4) (65) Dividendes versés (676) (667) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (118) 560 Impact des variations de taux de change 47 27 Augmentation (diminution) totale de la trésorerie 608 (446) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 2.3 5 715 6 161 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 2.3 6 323 5 715 Augmentation (diminution) totale de la trésorerie et équivalents de trésorerie 608 (446) 2019 2018 (*) Variation des stocks 311 (5 613) Variation des créances clients (799) 2 524 Variation des dettes fournisseurs (1 716) 642 Variation créances et dettes fiscales et sociales (252) (1 278) Variation des autres créances et dettes 1 146 213,031 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (1 309) (3 513) Les notes annexes présentées font partie intégrante des comptes consolidés. Le Groupe a appliqué pour la première fois la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. En raison de la méthode de transition choisie (rétrospective simplifiée), les données comparatives ne sont pas retraitées.

(**) Au 31/12/2019, comptabilisation chez Tivoly en résultat d'avances conditionnées versées par différents organismes sur les exercices précédents.

Au 31/12//2018, badwill issu de l'acquisition des participations ne conférant pas le contrôle du sous-groupe FFDM 11 Comptes consolidés (en milliers d'euros) VI - Annexe aux comptes consolidés Faits significatifs de l'exercice Suite au déménagement des sites de production de Jiading à Changshu en 2018 et à la création des nouvelles sociétés TIVOLY TOOL MANUFACTURING (Changshu) CO LTD et TIVELON TOOL PACKAGING MANUFACTURING (Changshu) CO LTD, la société TIVOLY TOOL (Jiading) CO LTD a été dissoute et liquidée en date du 12 décembre 2019. Cette opération n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés. Evènements postérieurs à la clôture Point sur la crise sanitaire - COVID-19 : La crise sanitaire déclenchée par la propagation du COVID-19 a conduit TIVOLY à prendre des mesures radicales en lien avec celles des gouvernements français et européens. En ces circonstances exceptionnelles, la priorité de TIVOLY est d'assurer la protection de ses collaborateurs et de participer à la résolution de la crise mondiale car il en va de l'intérêt général. Nous envisageons à partir du lundi 23 mars 2020, de progressivement fermer les sites de production en Europe continentale pour une durée d'une semaine reconductible. En parallèle, TIVOLY s'efforce de mettre en place une organisation de crise afin d'assurer la continuité de ses relations commerciales pendant cette période perturbée. En Amérique du Nord, nous suivons attentivement la situation pour anticiper la mise en place de mesures de sécurité sanitaires appropriées, afin de préserver la santé des équipes, et d'assurer, dans l'éventualité d'un shut down, un service minimum aux clients dont l'activité pourrait être considérée comme prioritaire par les autorités. En Asie, les sites sont de nouveau opérationnels à 100 % depuis début mars dans des conditions sanitaires adaptées aux circonstances. TIVOLY travaille activement pour anticiper les nouvelles organisations nécessaires pour assurer la sortie du confinement, afin d'assurer une reprise d'activité préservant la sécurité sanitaire pour l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes du groupe. A la date de rédaction des présentes, l'impact de cette épidémie sur les résultats 2020 de TIVOLY est difficile à quantifier, même si le groupe reste confiant dans ses atouts dans un contexte caractérisé par cette nouvelle incertitude liée à l'épidémie de Coronavirus. I - Règles et méthodes comptables Tivoly est une entreprise qui est domiciliée en France. Les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 comprennent la Société et ses filiales (l'ensemble désigné comme « le Groupe »). Les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 20 mars 2020, ils ne seront définitifs qu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra le 15 mai 2020. 1 - Méthodes et principes comptables Les comptes consolidés du Groupe Tivoly ont été établis en conformité avec les International Financial Reporting Standards (IFRS) tels qu'adoptés dans l'Union Européenne. Le Groupe a adopté la norme IFRS 16 Contrats de location pour la première fois au 1er janvier 2019. Les changements de méthodes comptables sont décrits à la note 1.1. Les informations financières consolidées sont présentées en milliers d'euros et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche sauf indication contraire. Les états financiers sont préparés sur la base du coût historique à l'exception de certaines catégories d'actifs et de passifs, dont notamment les instruments financiers dérivés comptabilisés à leur juste valeur. 12 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Pour préparer les informations financières conformément aux principes comptables généralement admis, la direction du Groupe Tivoly doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent les montants présentés au titre des éléments d'actif et de passif ainsi que les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date d'établissement de ces informations financières et les montants présentés au titre des produits et charges de l'exercice. Les estimations concernent principalement : Les tests de dépréciation des actifs immobilisés puisqu'ils sont basés sur des flux de cash flows futurs estimés, des hypothèses de taux de croissance, de rentabilité et d'actualisation (cf. partie II note 1 1.1).

La détermination du caractère recouvrable des impôts différés actifs.

La détermination des obligations en matière de retraite et autres avantages au personnel (hypothèses actuarielles). La direction revoit ses estimations et appréciations de manière constante sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de l'exercice du changement s'il n'affecte que cet exercice ou au cours de l'exercice du changement et des exercices ultérieurs si ceux-ci sont également affectés par le changement. Les règles et méthodes comptables appliquées par le groupe dans les états financiers consolidés sont identiques à celles utilisées dans les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018, à l'exception de l'impact de la première application de la norme IFRS 16 Contrats de location. Normes, amendement de normes et interprétations applicables depuis le 1er janvier 2019 : IFRS 16 - Contrats de location.

Modifications d'IFRS 9 - Clause de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative.

Interprétation IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux.

Modifications d'IAS 28 - Intérêts à long terme dans des entités associées et des coentreprises.

Modifications d'IAS 19 - Modification, réduction ou liquidation d'un régime.

Améliorations annuelles des IFRS - Cycle 2015-2017. A l'exception d'IFRS 16 Contrats de location, dont les impacts sont présentés note § 1.1, les autres nouvelles normes et interprétations n'ont pas eu d'incidence significative sur les comptes du Groupe. Nouvelles normes, amendements et interprétations publiés par l'IASB endossés par l'Union Européenne et d'application ultérieure : Modifications d'IAS 1 et IAS 8 - Définition de l'importance relative.

Modification des références au cadre conceptuel dans les normes. Le Groupe n'a pas appliqué ces nouvelles normes par anticipation. Nouvelles normes, amendements et interprétations publiés par l'IASB mais non encore endossés par l'Union Européenne : IFRS 17 - Contrats d'assurance.

IFRS 14 - Comptes de report réglementaires. Le processus de détermination des impacts potentiels de l'application de ces nouvelles normes, amendements et interprétations sur les comptes consolidés du Groupe est en cours. 13 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 1.1 - Changements de méthodes comptables l'exception des mentions ci-après, les méthodes comptables retenues pour les présents états financiers sont les mêmes que celles qui étaient appliquées aux états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Application par le Groupe de la norme IFRS 16 Contrats de location : IFRS 16 introduit pour le preneur un modèle unique de comptabilisation au bilan des contrats de location. Le preneur comptabilise un actif « droit d'utilisation » qui représente son droit d'utiliser l'actif sous-jacent, et une dette de loyers au titre de son obligation à payer le loyer. Côté bailleur, la comptabilité reste similaire à celle pratiquée selon les méthodes comptables antérieures. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 selon la méthode rétrospective simplifiée, qui préconise d'enregistrer le cumul de l'effet de l'adoption d'IFRS 16 en ajustement du solde des résultats non distribués au 1er janvier 2019. En conséquence, les informations comparatives présentées pour 2018 n'ont pas été retraitées et elles sont donc présentées, comme précédemment, selon les principes de la norme IAS 17 et de ses interprétations. Définition d'un contrat de location : Jusqu'ici, le Groupe déterminait à la signature du contrat si un accord constituait ou comportait un contrat de location, conformément aux dispositions de l'interprétation IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location ». Le Groupe apprécie dorénavant si un contrat est ou contient une location en se fondant sur la nouvelle définition d'un contrat de location. Selon IFRS 16, un contrat ou une partie d'un contrat est ou contient une location s'il accorde le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié pour une certaine durée, en échange d'une contrepartie. la date de transition, le groupe a choisi d'appliquer la mesure de simplification consistant à conserver les analyses passées pour l'identification des contrats de location et de n'appliquer IFRS 16 qu'aux contrats qualifiés précédemment de location. Les contrats qui n'avaient pas été identifiés en tant que contrats de location selon IAS 17 et IFRIC 4 n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle analyse. Il s'ensuit que la définition d'un contrat de location au sens d'IFRS 16 n'a été appliquée que pour les contrats conclus ou modifiés à partir du 1er janvier 2019. Lors de la conclusion ou de la réappréciation d'un contrat comportant une composante location, le Groupe alloue la rémunération prévue au contrat à chaque composante, location et non location, sur la base de leur prix distinct relatif. Le Groupe a choisi de comptabiliser uniquement les composantes locations. En tant que preneur : Le Groupe est preneur de plusieurs biens, y compris immobiliers, équipement informatique ou véhicules. En tant que preneur, le Groupe classait précédemment les contrats de location en tant que contrats de location simple ou contrat de location-financement en évaluant si le contrat transférait la quasi- totalité des risques et avantages liés à la propriété au bailleur. Selon IFRS 16, le Groupe comptabilise un actif « droit d'utilisation » et une dette de loyers pour la plupart des contrats de location, ainsi, dorénavant ces derniers figurent au bilan. Le Groupe a toutefois choisi de ne pas comptabiliser d'actif « droit d'utilisation » ni de dette de loyers pour les biens de faible valeur (<5000 USD tels que certains équipements informatiques) et pour les contrats ayant une durée inférieure à 1 an à la date de transition. Les loyers payés au titre de ces contrats sont ainsi constatés en charges sur une base linéaire pendant toute la durée de location. Le Groupe présente l'actif « droit d'utilisation » dans le poste des immobilisations corporelles, sur la même ligne que les actifs sous-jacents de même nature dont il a la pleine propriété. Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs nettes comptables des actifs « droit d'utilisation ». 14 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Immeubles Autres immobilisations Total corporelles Solde au 1er janvier 2019 3 614 359 3 973 Solde au 31 décembre 2019 3 014 355 3 368 Le Groupe présente les dettes de loyers dans le poste « Emprunts et dettes financières » de l'état de la situation financière. Principes comptables significatifs Le Groupe comptabilise un actif « droit d'utilisation » et une dette de loyers à la date de début du contrat de location. L'actif « droit d'utilisation » est initialement évalué au coût, puis ensuite au coût diminué de tout amortissement et de toute perte de valeur cumulée, le montant pouvant être ajusté en fonction de certaines réévaluations du passif de loyers. La dette de loyers est initialement évaluée à la valeur actualisée des loyers dus non encore payés à la date de début du contrat. Le taux d'actualisation utilisé correspond au taux d'intérêt implicite du contrat ou, s'il ne peut être aisément déterminé, au taux d'emprunt marginal (taux spécifique par pays). C'est ce dernier taux que le Groupe utilise généralement en tant que taux d'actualisation. La dette de loyers est ensuite augmentée de la charge d'intérêts et diminuée des montants de loyers payés. Elle est réévaluée en cas de modification des loyers futurs suite à un changement d'indice ou de taux, à une nouvelle estimation du montant à payer attendu au titre d'une garantie de la valeur résiduelle ou, le cas échéant, d'une réévaluation de l'exercice d'une option d'achat ou de prolongation ou du non exercice d'une option de résiliation (qui deviennent alors raisonnablement certain). Transition Le Groupe comptabilisait jusqu'à présent ses contrats de location de biens immobiliers en tant que contrats de location simple selon IAS 17. Ces contrats sont généralement d'une durée comprise entre 1 an et quinze ans. la date de transition, les dettes de loyers des contrats qualifiés de contrats de location simple selon IAS 17 ont été évaluées à la valeur des loyers restant dus, actualisée au moyen d'un taux d'emprunt marginal au 1er janvier 2019. Les actifs « droit d'utilisation » sont évalués à un montant égal à celui de la dette de loyers, retraité des loyers payés d'avance ou restant dus comptabilisés au bilan - c'est l'approche que le Groupe a choisie pour tous ses contrats de location. Le Groupe a utilisé les mesures de simplification pratiques suivantes dans le cadre de l'application d'IFRS 16 aux contrats précédemment qualifiés de contrats de location simple selon IAS 17 : il a fait usage de la possibilité de ne pas comptabiliser d'actif « droit d'utilisation » ni de dette de loyers au titre de contrats de location d'une durée résiduelle inférieure à 12 mois ;

il n'a pas intégré les coûts directs initiaux liés à l'évaluation de l'actif « droit d'utilisation » à la date de première application de la norme ;

il s'est appuyé sur l'expérience passée pour déterminer la durée du contrat si ce dernier comportait des options de prolongation ou de résiliation. Conséquences pour les états financiers : Impact sur la transition : Dans le cadre de la transition à IFRS 16, le Groupe a comptabilisé au bilan des actifs « droit d'utilisation » et des dettes de loyers supplémentaires au passif. Les effets de la transition sont résumés ci-dessous. 1er janvier 2019 Actifs « droit d'utilisation » présentés dans les immobilisations corporelles 3 973 Passifs de loyers 3 973 15 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Pour évaluer les dettes de loyers des contrats de location qui étaient classés auparavant parmi les contrats de location simple, le Groupe a actualisé les paiements de loyers sur la base de son taux d'emprunt marginal (par pays) au 1er janvier 2019. Le taux moyen pondéré utilisé varie entre 1 % et 5,7 %. Réconciliation entre les engagements au 31 décembre 2018 et les engagements locatifs IFRS16 au 1 er janvier 2019 : 1er janvier 2019 Engagements au titres des contrats de locations simples au 31 décembre 2018 5 470 Exemption de comptabilisation des contrats de location portant sur des actifs de failbles valeurs (53) Exemption de comptabilisation des contrats de location dont la durée résiduelle était (78) inférieure à 12 mois au moment de la transition Charges ne correspondant pas aux loyers (composantes non-location). (830) Engagements locatifs non actualisés au titre d'IFRS16 au 1er janvier 2019 4 509 Engagements locatifs actualisés au titre d'IFRS16 au 1er janvier 2019 3 973 Passifs de location financement au 1er janvier 2019 1 075 Dettes de loyers comptabilisées au 1er janvier 2019 5 048 Impact sur les comptes de la période : En conséquence de l'application de la norme IFRS 16 aux contrats de location précédemment qualifiés de contrats de location simple, le Groupe a comptabilisé 3368 milliers d'euros d'actifs « droit d'utilisation » et 3411 milliers d'euros de dettes de loyers au 31 décembre 2019. Au titre également de ces contrats de location, le Groupe a comptabilisé des charges d'amortissement et des charges d'intérêts à la place des charges de loyers associées aux contrats de location simple. Pour 2019, il a ainsi été comptabilisé 820 milliers d'euros d'amortissements et 100 milliers d'euros de charges d'intérêts au titre de ces contrats de location, par rapport à une charge de location de 1713 milliers d'euros en 2018. Un certain nombre d'autres normes nouvelles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2019, elles n'ont eu aucun effet significatif sur les états financiers du Groupe. 2 - Périmètre et méthodes de consolidation 2.1 - Périmètre de consolidation La filiale Chinoise, Tivoly Tools, filiale de Tivoly SA a été dissoute et liquidée en date du 12 décembre 2019. Tivoly SA a racheté, au cours du premier semestre 2019 0,06 % de la société FFDM Tivoly. Le pourcentage de contrôle et d'intérêt dans la société est désormais de 98,24 %. Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2019 est le suivant : 16 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Raison sociale Siège social Pourcentage Méthode de Numéro identification d'intérêt consolidation Tivoly Tours en Savoie France 100,00 IG FR 56 076 120 021 FFDM Tivoly Bourges France 98,24 IG FR 23 723 720 140 Tivoly Inc. Derby Line Etats-Unis 100,00 IG 56-1628 422 Neco Elorrio Espagne 99,73 (a) IG ES A 48 675 870 Compania Filial de Ermua SA (CFE) Elorrio Espagne 100,00 IG ES A 48 425 318 Tivelon Trading Shanghai Chine 89,00 (c) IG 9131000068405114XT Tivelon Packaging Shanghai Chine 89,00 (c) IG 91310000798981644E Tivelon Company Hong Kong Chine 89,00 IG 1082964 Tivelon Tools Packaging Manufacturing Changshu Chine 89,00 (c) IG 91320581MA1T56JU54 Tivoly Tool Manufacturing Changshu Chine 89,00 (c) IG 91320581MA1T56C56E Elite Tooling Rotherham Royaume-Uni 100,00 IG GB 646 738 403 Tivoly DF Mexico Mexique 99,73 (b) IG TDF150611PYA Détention indirecte par l'intermédiaire de CFE de 99,73 % Détention indirecte par l'intermédiaire de Neco de 99,73 % Détention indirecte par l'intermédiaire de Tivelon Company de 89,00% IG Intégration globale Toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation clôturent leur exercice social au 31 décembre. 2.2 - Méthodes de consolidation Filiale Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe. Le Groupe contrôle une filiale lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu'à la date à laquelle le contrôle cesse. Les filiales sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels individuels, retraités pour être mis en conformité avec les principes comptables retenus par le groupe. Le Groupe ne dispose ni de co-entreprises, ni d'activités conjointes ni de sociétés sur lesquelles il exercerait une influence notable. Transactions éliminées dans les états financiers consolidés Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. 3 - Méthodes de conversion des éléments en devises (IAS21) 3.1 - Conversion des opérations en devises Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées en appliquant le cours de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis au cours de clôture, et les écarts de change résultant de cette conversion sont enregistrés dans le compte de résultat. Les actifs et les passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de transaction. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée. 3.2 - Conversion des états financiers des sociétés étrangères Les actifs et passifs d'une activité à l'étranger, y compris les écarts d'acquisition et les ajustements de juste valeur découlant de la consolidation, sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la clôture de l'exercice. Les produits et les charges d'une activité à l'étranger sont 17 Comptes consolidés (en milliers d'euros) convertis en euros au cours de change moyen de l'exercice (dans la mesure où il approche les cours de change à la date de transaction). Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en capitaux propres à la rubrique « écarts de conversion ». Les états financiers hors zone euro ont été convertis de la manière suivante : un euro Clôture Moyen Dollar US 1,123 1,120 Dollar HK 8,747 8,772 Livre Sterling 0,851 0,877 Yuan Chinois 7,821 7,734 Peso Mexicain 21,220 21,557 4 - Actifs non courants 4.1 - GoodwillComptabilisation initiale Le classement et le traitement comptable des regroupements d'entreprise qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2004 n'ont pas été modifiés pour la préparation du bilan d'ouverture du Groupe en IFRS au 1er janvier 2004. L'écart d'acquisition est calculé par différence entre la juste valeur de la contrepartie remise et la somme des actifs et des passifs existants et éventuels de la société acquise évalués individuellement à leur juste valeur. Les coûts directement attribuables à la prise de contrôle sont comptabilisés en charge. Le Groupe a opté pour la méthode du goodwill partiel (limitation à la quote-part acquise par le Groupe). Dans tous les cas, le goodwill négatif résultant de l'acquisition est comptabilisé immédiatement en résultat. Suivi ultérieur A compter de la date d'acquisition, le goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie (UGT) susceptibles de bénéficier du regroupement d'entreprises. Ultérieurement, le goodwill est évalué à son coût diminué du cumul des dépréciations représentatives des pertes de valeur. Le goodwill n'est pas amorti mais est soumis à des tests de pertes de valeur à chaque clôture annuelle ou plus fréquemment quand il existe des indicateurs qu'il a pu perdre de la valeur. La dépréciation des goodwill est irréversible. 4.2 - Autres immobilisations incorporelles Les dépenses de recherche supportées en vue d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses de développement, c'est-à-dire découlant de l'application des résultats de la recherche à un nouveau modèle en vue de sa production, sont comptabilisées en tant qu'immobilisations si le Groupe peut démontrer, que les critères requis par la norme IAS 38 sont atteints, notamment, la faisabilité technique du produit, l'existence d'un marché, et la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement. Les dépenses ainsi portées l'actif comprennent les coûts des matières, la main d'œuvre directe et une quote-part appropriée des frais généraux. Les dépenses de développement portées à l'actif sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Les frais de développement sont amortis sur leur durée d'utilité. Les autres immobilisations incorporelles qui ont été identifiées par le Groupe dans le cadre de l'acquisition du groupe FFDM en 2016 et ont une durée d'utilité finie, notamment les relations clients, sont évaluées et comptabilisées à leur juste valeur diminuée du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Les marques identifiées par le Groupe dans le cadre de l'acquisition du groupe FFDM, qui ont une 18 Comptes consolidés (en milliers d'euros) durée d'utilité indéfinie, sont évaluées et comptabilisées à leur juste valeur, diminuée du cumul des pertes de valeur. 4.3 - Immobilisations corporelles Actifs dont le Groupe est propriétaire Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût historique diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Le coût historique correspond au prix payé qui inclut les coûts d'acquisition liés. Il a été retenu pour les bâtiments un ou plusieurs composants en fonction de la nature des bâtiments et de la durée d'utilisation effective des composants. Il en a été de même en ce qui concerne les installations industrielles constituant un ensemble immobilisé (machine, logiciel, matériel informatique) lorsque ces éléments ont des durées d'utilité différentes. Dans le cadre de la première adoption des normes IFRS, et conformément à IFRS 1, le Groupe Tivoly a choisi de mettre à la juste valeur ses terrains et constructions à la date de transition et d'utiliser cette juste valeur en tant que coût présumé à cette date. La juste valeur de ces immobilisations à la date de transition a été déterminée sur la base d'une valeur de marché estimée à partir de rapports d'experts indépendants. L'amortissement est calculé de manière linéaire en fonction des composants et sur la durée d'utilisation effective de l'actif reflétant le rythme de consommation des avantages économiques futurs attendus de chaque actif. Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes : Durée Mode Constructions * 15 à 30 ans Linéaire Installations techniques, matériel et outillage 5 à 8 ans Linéaire Autres immobilisations corporelles 4 à 10 ans Linéaire Chez Tivoly : jusqu'à 30 ans

Chez Tivoly Inc : jusqu'à 25 ans 4.4 - Dépréciation des actifs immobilisés Les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie sont soumis à un test de dépréciation systématique à chaque clôture annuelle et chaque fois qu'il existe un indice quelconque montrant qu'ils ont pu perdre de leur valeur. Les autres actifs immobilisés font également l'objet d'un test de dépréciation chaque fois que les évènements ou changements de circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur recouvrable qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d'utilité. La valeur recouvrable est déterminée pour chaque actif à moins que l'actif ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs. Dans ce cas, qui concerne notamment les goodwill, la valeur recouvrable est déterminée au niveau de l'UGT. Le Groupe Tivoly a retenu cinq UGT qui correspondent au regroupement de certaines de ses unités opérationnelles présentant des synergies de marché et de flux de trésorerie. La valeur d'utilité est obtenue en additionnant la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif ou de l'UGT. Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés sont cohérents avec le budget et les plans d'affaires les plus récents approuvés par la direction du Groupe. Le taux d'actualisation avant impôt retenu reflète les appréciations actuelles du marché, de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques à l'actif (ou à l'UGT). Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l'UGT, cette perte de valeur est enregistrée en résultat et est imputée en priorité aux goodwill. Reprise de la perte de valeur Une perte de valeur comptabilisée au titre d'un goodwill ne peut pas être reprise. Une perte de valeur comptabilisée pour un autre actif est reprise s'il existe une indication que la perte de valeur 19 Comptes consolidés (en milliers d'euros) n'existe plus ou a diminué et s'il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. 5 - Actifs courants 5.1 - Stocks et en-cours Matières premières et approvisionnements Les matières premières et approvisionnements sont évalués au plus faible du coût d'acquisition et de la valeur nette de réalisation. Le coût d'acquisition est évalué au coût moyen pondéré. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Marchandises Les marchandises sont valorisées soit au coût moyen pondéré soit au prix fournisseur corrigé des variances et majoré de frais accessoires fixés à un certain pourcentage de ce prix d'achat. Ce pourcentage est recalculé chaque année en fonction des frais réels engagés. La valeur nette de réalisation est appréciée à partir d'indices de perte de valeur et après analyses prenant en compte notamment les produits qui ne figurent plus sur le catalogue ou les produits sans consommation. En-cours de production et produits finis Les en-cours de production et les produits finis sont valorisés à un coût standard de production, qui comprend le coût des matières consommées ainsi que les charges directes et indirectes de production. La valeur nette de réalisation est déterminée de la même manière que pour les marchandises (cf. ci-dessus.) Dépréciation La société Tivoly applique une dépréciation sur la valeur des stocks sans consommation. 5.2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie du Groupe constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les besoins du tableau de flux de trésorerie. 6 - Instruments financiers 6.1 - Créances commerciales Les créances clients et autres débiteurs sont évalués à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti diminué du montant des pertes de valeur. Sur la base d'une analyse au cas par cas, des dépréciations sont constituées en appliquant le modèle de dépréciation des pertes attendues (valeur actuelle des insuffisances de paiement, déterminées sur une base probabilisée, qui seront générées par des défauts attendus au cours de 12 prochains mois ou sur la durée de vie de l'actif financier). Les programmes de mobilisations de créances commerciales sont maintenus dans les créances et dans l'endettement à court terme lorsque, après analyse du contrat, les risques sur les créances commerciales ne sont pas transférés en substance aux organismes de financement. 6.2 - Autres Instruments financiers Le Groupe Tivoly utilise des instruments financiers dérivés de change dans le but de couvrir les risques liés aux variations de change qui peuvent survenir dans le cadre de ses opérations courantes. Les instruments de change sont composés de contrats à terme, de termes activant à échéance et de termes progressifs (ou accumulateurs) de dollars US et de yuans contre Euro. Ces contrats ont pour objectif de couvrir les paiements effectués en dollars US et en yuans aux fournisseurs de marchandises. 20 Comptes consolidés (en milliers d'euros) L'ensemble des instruments financiers dérivés est comptabilisé au bilan et évalué à la juste valeur conformément à IFRS9. La variation de juste valeur des instruments dérivés est enregistrée en résultat sauf lorsque les instruments dérivés répondent aux critères de la comptabilité de couverture, la comptabilisation du profit ou de la perte en résultant est alors comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et accumulée dans la réserve de couverture pour la partie efficace (voir note (a) ci-dessous). (a) Instruments financiers entrant dans une relation de couverture La couverture de flux de trésorerie a pour objectif de se couvrir contre le risque de variation de flux de trésorerie attaché à des actifs ou des passifs comptabilisés ou à une transaction prévue hautement probable qui affecterait le résultat. La partie efficace de la variation de juste valeur de l'instrument de couverture est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global, accumulée dans la réserve de couverture et sera rapportée au résultat au fur et à mesure que les flux de trésorerie couverts se réaliseront. La partie inefficace de la couverture est directement enregistrée en compte de résultat. La couverture de juste valeur permet de couvrir le risque de variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif comptabilisé ou d'un engagement ferme non encore comptabilisé et qui affecterait le résultat. La variation de juste valeur de l'élément couvert est enregistrée en compte de résultat et est compensée, à l'inefficacité près, par la comptabilisation en résultat des variations symétriques de juste valeur des instruments financiers utilisés en couverture. Lors de la mise en place d'une relation de couverture désignée, le Groupe réunit une documentation structurée décrivant l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques et sa stratégie de couverture. Il documente également le lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture, y compris s'il est attendu que les variations des flux de trésorerie de l'élément couvert et de l'instrument de couverture se compensent. Lorsque la couverture ne satisfait plus aux critères de la comptabilité de couverture ou que l'instrument de couverture est vendu, arrive à maturité, est résilié ou est exercé, le Groupe cesse de pratiquer la comptabilité de couverture à titre prospectif. Lorsque le Groupe cesse d'appliquer la comptabilité de couverture à une couverture de flux de trésorerie, le montant cumulé en réserve de couverture et en réserve de coût de couverture demeure en capitaux propres, pour la couverture d'une transaction entraînant la comptabilisation d'un actif non financier, jusqu'à être inclus dans le coût de l'élément non financier lors de sa comptabilisation initiale ou, pour les autres couvertures des flux de trésorerie, jusqu'à être reclassé en résultat de la ou des périodes auxquelles les flux de trésorerie attendus couverts impactent le résultat. Si les flux de trésorerie futurs couverts ne sont plus susceptibles de se produire, les montants précédemment cumulés dans la réserve de couverture et la réserve de coût de couverture sont immédiatement reclassés en résultat. La méthode appliquée aux informations comparatives présentées pour 2018 est similaire à celle appliquée en 2019. (b) Instruments financiers n'entrant pas dans une relation de couverture Les variations de juste valeur sur les produits dérivés ne répondant pas aux critères de la comptabilité de couverture sont enregistrées en résultat. 6.3 - Actifs financiers non courants Les autres actifs financiers non courants incluent principalement des dépôts de garantie. Ils sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti. 7 - Actions propres Les opérations concernant les actions propres sont comptabilisées directement en capitaux propres. Si le Groupe rachète ses propres instruments de capitaux propres, le montant de la contrepartie payée, y compris les coûts directement attribuables, est comptabilisé en variation des capitaux propres. 21 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 8 - Provisions Des provisions sont comptabilisées lorsqu'à la fin de la période concernée, le Groupe Tivoly a une obligation légale, réglementaire, contractuelle ou implicite résultant d'évènements passés, qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant peut être évalué de façon fiable. Régimes d'avantages au personnel Conformément aux lois et pratiques de chacun des pays dans lesquels le Groupe Tivoly opère, le Groupe Tivoly participe à, ou maintient éventuellement des plans d'avantages au personnel qui assurent aux salariés remplissant les conditions requises le versement de retraites, une assistance médicale et des indemnités de départ en retraite. La quasi-totalité des employés du Groupe Tivoly bénéficie de prestations de retraite au travers de régimes à cotisations ou à prestations définies qui sont intégrés aux régimes locaux de sécurité sociale, ou gérés via des régimes de couverture du Groupe Tivoly. Les régimes à prestations définies peuvent être financés par des placements dans différents instruments, tels que des contrats d'assurance ou des titres de capitaux propres et de placement obligataires, à l'exclusion des actions du Groupe Tivoly. Pour les régimes à prestations définies, les obligations de retraite sont déterminées par des actuaires indépendants selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode prend en compte la probabilité du maintien du personnel dans le Groupe Tivoly jusqu'au départ en retraite, l'évolution prévisible de la rémunération future et un taux d'actualisation approprié pour chacun des pays dans lesquels le Groupe Tivoly a mis en place un régime de retraite. De ce fait, le Groupe Tivoly comptabilise des actifs et des passifs au titre des retraites, ainsi que la charge nette correspondante sur toute la durée estimée de service des employés. En outre, le Groupe Tivoly applique les règles suivantes : Le Groupe Tivoly évalue à leur juste valeur les actifs dédiés à la couverture des régimes et déduit ces actifs des provisions enregistrées au bilan ;

Les gains et pertes actuariels sont immédiatement reconnus en autres éléments du résultat global et ne seront jamais recyclés en résultat.

Le coût des services passés résultant de la modification ou de la réduction de régime est intégralement comptabilisé en résultat, en dépenses de personnel Enfin, les médailles du travail font également l'objet de la comptabilisation d'une provision calculée selon une méthode actuarielle. Il s'agit d'autres avantages à long terme, déterminés selon les mêmes modalités que les avantages postérieurs à l'emploi, sauf quelques particularités dont les écarts actuariels ou le coût des services passés, comptabilisés directement en charges. 9 - Dettes fournisseurs et autres créditeurs courants Les dettes fournisseurs et autres créditeurs sont évalués à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti. 10 - Dettes financières Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés initialement à la juste valeur diminuée du montant des coûts de transaction attribuables. Après la comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti; la différence entre le coût et la valeur de remboursement est comptabilisée dans le compte de résultat sur la durée des emprunts, selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 11 - Compte de résultat Comme le permet la norme IAS1 « Présentation des états financiers », le Groupe présente le compte de résultat par nature. 22 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 11.1 - Définition des produits de l'activité La norme IFRS 15 constitue le cadre de référence permettant de déterminer si des produits sont à comptabiliser, pour quel montant et quand ils doivent l'être. Le Groupe tire l'essentiel de son chiffre d'affaires de la vente d'outils coupants. L'ensemble des créances client est inclus dans le poste « Clients et autres débiteurs ». Les passifs sur contrats concernent essentiellement les paiements d'avance reçus des clients ou des avoirs client à établir par le Groupe, ainsi que des produits expédiés aux clients pour lesquels le transfert du contrôle n'a pas eu lieu avant la clôture. Le chiffre d'affaires est évalué à partir de la contrepartie spécifiée dans un contrat signé avec un client. Le Groupe comptabilise les produits correspondants lors du transfert de contrôle d'un bien à son client. Le produit est comptabilisé au moment de la livraison des biens et de leur acceptation par le client dans ses locaux ou au moment où les biens quittent les entrepôts des entités du Groupe, en fonction de l'incoterm appliqué. Le montant du chiffre d'affaires comptabilisé est retraité des retours et ristournes, remises commerciales et rabais pour quantités. Le Groupe revoit son estimation de retours à chaque date de publication de ses comptes et actualise ses passifs en conséquence. 11.2 - Résultat financier Le coût de l'endettement financier brut inclut les intérêts sur les emprunts calculés en utilisant la méthode du taux effectif. Les produits et charges financières regroupent principalement les différences de change, et les profits et pertes sur les instruments de couverture qui sont comptabilisés dans le compte de résultat. 12 - Impôt L'impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d'impôt exigible et la charge (le produit) d'impôt différé. L'impôt est comptabilisé en résultat sauf s'il se rattache à des éléments qui sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ; auquel cas il est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global également. L'impôt différé est déterminé selon l'approche bilantielle de la méthode du report variable pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases fiscales. Les éléments suivants ne donnent pas lieu à la constatation d'impôt différé : (i) la comptabilisation initiale du goodwill, (ii) la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et qui n'affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable et (iii) les différences temporelles liées à des participations dans des filiales dans la mesure ou elles ne s'inverseront pas dans un avenir prévisible. Ces impôts différés, actif ou passif, résultent pour l'essentiel : de l'annulation des provisions à caractère fiscal telles que les provisions réglementées,

du retraitement des biens faisant l'objet de contrats de crédit-bail ou location financière,

crédit-bail ou location financière, du retraitement des profits internes sur stocks,

des différences temporelles entre bilans sociaux et fiscaux,

des crédits d'impôts,

des reports fiscaux déficitaires. Un actif d'impôt différé n'est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. La capacité du groupe à recouvrer ses impôts différés actifs relatifs aux déficits reportables et autres crédits d'impôts est appréciée par la direction à la clôture de chaque exercice en tenant compte des prévisions de résultats fiscaux futurs définis dans le plan d'affaires. Ces projections s'appuient sur des hypothèses relevant du jugement de la direction. Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif sera réglé, sur la base des taux d'impôts locaux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 23 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Les impôts différés actifs et passifs sont, pour la présentation au bilan, compensés par entité fiscale. La contribution économique territoriale (contribution sur la valeur ajoutée et cotisation foncière des entreprises) est classée en charges d'exploitation. 13 - Paiements en actions : options de souscription d'actions accordées au personnel Il n'existe pas de plan de paiements en actions en cours sur 2019 (ni sur 2018). 14 - Résultat par action et instruments dilutifs Le résultat par action est déterminé en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions détenues par le Groupe (actions propres). Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation sur 2019 est de 1 107 990 (identique à 2018). Le nombre d'actions propres au 31 décembre 2019 est de 4891 (contre 5772 au 31 décembre 2018). Le nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat par action est de 1 103 099 au 31 décembre 2019 (contre 1 102 218 en 2018). 15 - Subventions Les subventions publiques sont reconnues en résultat au fur et à mesure des coûts engagés dans la mesure où il existe une assurance raisonnable qu'elles seront reçues. Les subventions qui couvrent en totalité ou partiellement le coût d'un actif sont comptabilisées en résultat de façon systématique sur la durée d'utilité de l'actif. Le crédit d'impôt recherche est comptabilisé en subvention. 16 - Information sectorielle Le Groupe dispose d'un seul métier: il conçoit, produit, et commercialise des outils coupants pour l'industrie, la grande distribution et le médical. Le Groupe identifie et présente des secteurs opérationnels basés sur l'information transmise en interne à la direction générale qui est le principal décideur opérationnel du Groupe. Un secteur opérationnel est une composante du Groupe qui se livre à des activités dont elle est susceptible de retirer des revenus ou supporter des charges, y compris des revenus et des charges liées aux transactions avec d'autres composantes du Groupe. Le résultat opérationnel du secteur est régulièrement examiné par le principal décideur opérationnel (la direction générale chez Tivoly) afin de prendre des décisions quant aux ressources à affecter au secteur et d'évaluer ses performances. Des informations financières distinctes sont disponibles pour cette composante. Les performances du Groupe sont principalement suivies par la direction générale à partir des performances des différentes entités juridiques qui ont donc pour la plupart été identifiées comme des secteurs opérationnels distincts. Le cas échéant, des secteurs opérationnels ainsi définis qui présentent des caractéristiques économiques similaires sont agrégés. Sur cette base, le Groupe a identifié 5 secteurs à présenter, comme décrits ci-après, qui correspondent aux entités juridiques du Groupe. Ces entités juridiques du Groupe offrent des produits et des services similaires dans des zones géographiques distinctes. Les entités juridiques de chacun des secteurs présentés du Groupe sont les suivantes : Tivoly, FFDM Tivoly (France)

Neco, CFE, Tivoly DF (Espagne et Amérique Latine)

Tivoly Inc(Etats-Unis)

Inc(Etats-Unis) Elite Tooling (Grande Bretagne)

Tivelon Packaging, Tivelon Trading, Tivelon company, Tivelon Tools Packaging Manufacturing et Tivoly Tool Manufacturing (Chine) 24 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 17 - Détermination de la juste valeur Un certain nombre de méthodes comptables et d'informations nécessitent de déterminer la juste valeur d'actifs et de passifs financiers et non financiers. Les justes valeurs ont été déterminées pour des besoins d'évaluation ou d'informations à fournir, selon les méthodes suivantes. Des informations complémentaires sur les hypothèses retenues pour déterminer les justes valeurs sont indiquées, le cas échéant, dans les notes spécifiques à l'actif ou au passif concerné. Immobilisations incorporelles La juste valeur des brevets et marques acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises repose sur les paiements actualisés de redevances estimées qui ont été évités du fait de l'acquisition du brevet ou de la marque. La juste valeur des autres immobilisations incorporelles repose sur les flux de trésorerie actualisés attendus de l'utilisation et de la vente éventuelle des actifs. Immobilisations corporelles La juste valeur des immobilisations corporelles comptabilisées suite à un regroupement d'entreprises repose sur les valeurs de marché. La valeur de marché d'un immeuble est le montant estimé auquel cet actif pourrait être échangé à la date de l'évaluation, après des actions de marketing appropriées, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale, en dehors de toute contrainte particulière. La valeur de marché des installations, équipements et agencements repose sur les prix de marché affichés pour des éléments similaires. Stocks La juste valeur des stocks acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises est déterminée sur la base des prix de vente estimés dans le cours normal de l'activité, diminués des coûts estimés d'achèvement et de vente, et d'une marge raisonnable pour rémunérer l'effort requis pour achever et vendre les stocks. Placement en titres de capitaux propres et d'emprunts La juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le résultat et des actifs à la juste valeur par les autres éléments du résultat global est déterminée par référence à leur cours acheteur coté à la date de clôture. Clients et autres débiteurs La juste valeur des clients et autres débiteurs, est estimée sur la base de leur valeur nominale historique car l'effet d'actualisation est considéré comme négligeable. Dérivés La juste valeur des contrats de change à terme repose sur leur prix coté sur le marché, s'il est disponible. Si aucun prix coté sur un marché n'est disponible, la juste valeur est estimée en actualisant la différence entre le prix forward contractuel et le prix forward actuel pour l'échéance résiduelle du contrat, en utilisant un taux d'intérêt sans risque (basé sur les obligations d'Etat). Passifs financiers non dérivés La juste valeur, qui est déterminée pour les besoins des informations à fournir, repose sur la valeur des flux de trésorerie futurs générés par le remboursement du principal et des intérêts, actualisée aux taux d'intérêt du marché à la date de clôture. S'agissant des contrats de location financement, le taux d'intérêt du marché est déterminé par référence à des contrats de location similaires. 18 - Contrats de location Le Groupe ayant appliqué IFRS 16 selon la méthode rétrospective simplifiée, les informations comparatives n'ont pas été retraitées et sont toujours présentées conformément à IAS 17 et à IFRIC 4. 25 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Principes applicables à compter du 1er janvier 2019 A la signature d'un contrat, le Groupe détermine si celui-ci constitue, ou contient, un contrat de location. Un contrat qui constitue ou contient un contrat de location accorde le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié pour une certaine durée, en échange d'une rémunération. Pour évaluer si un contrat accorde le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié, le Groupe se fonde sur la définition d'un contrat de location donnée par IFRS 16. Ce principe s'applique aux contrats signés à partir du 1er janvier 2019. En tant que preneur A la date de commencement ou de modification d'un contrat comportant une composante location, le Groupe alloue la rémunération prévue au contrat à chaque composante location sur la base de leur prix individuel relatif. Toutefois, pour les contrats de location de biens immobiliers, le Groupe a choisi de ne pas séparer les composantes services mais de comptabiliser toutes les composantes comme une seule composante de nature locative. Le Groupe comptabilise un actif « droit d'utilisation » et une dette de loyers à la date d'entrée en vigueur du contrat de location. L'actif « droit d'utilisation » est initialement évalué au coût, c'est-à- dire au montant initial de la dette de loyers retraitée de tout paiement de loyers déjà effectué à la date de début du contrat, augmenté des charges initiales directes éventuellement supportées et d'une estimation des coûts de démantèlement et d'enlèvement de l'actif sous-jacent ou de remise en état de ce dernier ou du site où il se trouve, moins tout avantage incitatif à la location éventuellement perçu. L'actif « droit d'utilisation » est ensuite amorti sur une base linéaire du début à la fin du contrat de location, sauf si ce dernier prévoit un transfert au Groupe de la propriété de l'actif sous-jacent au terme du contrat ou si le coût de l'actif « droit d'utilisation » tient compte du fait que le Groupe exercera une option d'achat. Dans ce cas, l'actif « droit d'utilisation » sera amorti sur la durée de vie utile de l'actif sous-jacent, déterminée sur la même base que celle des immobilisations corporelles. De plus, l'actif « droit d'utilisation » verra sa valeur régulièrement revue à la baisse en cas de pertes pour dépréciation et fera l'objet d'ajustements au titre de certaines réévaluations de la dette de loyers. La dette de loyers est initialement évaluée à la valeur actualisée des loyers dus non encore payés à la date de début du contrat. Le taux d'actualisation utilisé correspond au taux d'intérêt implicite du contrat ou, s'il ne peut être aisément déterminé, au taux d'emprunt marginal du Groupe. C'est ce dernier taux que le Groupe emploie généralement comme taux d'actualisation. Le Groupe détermine son taux d'emprunt marginal à partir des taux d'intérêt accordés par différentes sources de financement externes et procède à certains ajustements pour tenir compte des conditions du contrat et du type d'actif loué. Les paiements de loyers pris en compte pour l'évaluation de la dette de loyers se composent : des loyers fixes, y compris les loyers fixes en substance ;

des loyers variables indexés sur un indice ou un taux, initialement mesurés sur la base de l'indice ou du taux en question à la date de début du contrat ;

des montants payables au titre de la garantie de valeur résiduelle ; et

du prix d'exercice d'une option d'achat que le Groupe est raisonnablement certain d'exercer, des loyers payés au cours de la période de renouvellement si le Groupe est raisonnablement certain d'exercer une option de prolongation et des pénalités de résiliation anticipées du contrat de location, à moins que le Groupe ne soit raisonnablement certain de ne pas résilier le contrat par anticipation.

La dette de loyers est évaluée à la méthode du coût amorti au taux d'intérêt effectif. Elle est réévaluée en cas de modification des loyers futurs dû à un changement d'indice ou de taux, en cas de réévaluation par le Groupe du montant attendu au titre de la garantie de valeur résiduelle, si le Groupe revoit ses probabilités d'exercer une option d'achat, de prolongation ou de résiliation, ou en cas de révision d'un loyer fixe en substance.

Lorsqu'une dette de loyers est ainsi réévaluée, la valeur comptable de l'actif « droit d'utilisation » est ajustée en conséquence ou bien l'ajustement est porté au compte de résultat si la valeur comptable de l'actif « droit d'utilisation » a été réduite à zéro. 26 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Le Groupe présente dans les immobilisations corporelles les actifs « droit d'utilisation » ne correspondant pas à la définition d'immeubles de placement, tandis que la dette de loyers est comptabilisée au poste « Emprunts et dettes financières » de l'état de la situation financière. Contrats de location de courte durée et portant sur des actifs de faible valeur Le Groupe a choisi de ne pas comptabiliser d'actif « droit d'utilisation » ni de dette de loyers sur les contrats de location d'actifs de faible valeur et sur les contrats de location de courte durée, y compris les équipements informatiques. Le Groupe comptabilise les loyers acquittés dans le cadre de ces contrats en charges, sur une base linéaire pendant la durée du contrat. Principes applicables avant le 1er janvier 2019 Concernant les contrats signés avant le 1er janvier 2019, le Groupe déterminait si ceux-ci constituaient ou comportaient un contrat de location en examinant : si l'exécution du contrat dépendait de l'usage d'un ou de plusieurs actifs spécifiques ; et

si le contrat conférait un droit d'usage de l'actif, ce qui était le cas si l'une des conditions ci- après était remplie :

l'acheteur avait la possibilité ou le droit d'exploiter l'actif tout en obtenant ou en contrôlant plus qu'une partie insignifiante de la production de l'actif ; l'acheteur avait la possibilité ou le droit de contrôler l'accès physique à l'actif tout en obtenant ou en contrôlant plus qu'une partie insignifiante de la production de l'actif ; ou les faits et circonstances indiquaient qu'il était peu probable que d'autres parties prendraient plus qu'une partie insignifiante de la production de l'actif ; de plus, le prix unitaire n'avait pas été fixé par unité de production, ni n'était égal au prix du marché actuel par unité de production.

En tant que preneur En période comparative, le Groupe agissant en tant que preneur qualifiait de contrats de location- financement les contrats transférant la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Lorsque tel était le cas, les actifs loués étaient initialement évalués pour un montant égal leur juste valeur ou, si celle-ci était inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Les paiements minimaux au titre de la location correspondaient aux paiements attendus de la part du preneur pendant la durée du contrat, hors loyers conditionnels éventuels. Après la comptabilisation initiale, les actifs étaient comptabilisés selon la méthode comptable applicable à ce type d'actif.

Les autres contrats de location étaient classés en contrats de location simple et n'étaient pas comptabilisés dans l'état de la situation financière du Groupe. Les paiements au titre des contrats de location simple étaient comptabilisés au compte de résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat de location. Les avantages reçus des bailleurs faisaient partie intégrante du total net des charges locatives et étaient comptabilisés en moins des charges sur la durée du contrat de location. 27 Comptes consolidés (en milliers d'euros) II - Notes sur le bilan et le compte de résultat 1 - Actif non courant 1.1 - Immobilisations incorporelles Au 31 décembre 2017 Ecart de Reclasse- Modifications Augmen- Diminutions 2018 conversion ments de périmètre tations Frais d'établissement 0 0 0 0 0 0 0 Frais de développement 280 0 0 0 0 0 280 Brevets, licences, marques, logiciels 2 097 (0) 4 0 22 0 2 123 Brevets, licences, logiciels en crédit bail 1 612 0 0 0 0 0 1 612 Clientèle 2 569 0 0 0 0 0 2 569 Autres immos incorporelles 547 15 5 0 209 9 767 Valeurs brutes hors goodwill 7 104 15 9 0 231 9 7 351 Goodwill 5 234 (1) 0 0 0 0 5 233 Valeurs brutes 12 338 14 9 0 231 9 12 583 Frais d'établissement 0 0 0 0 0 0 0 Frais de développement 280 0 0 0 0 0 280 Brevets, licences, marques, logiciels 1 041 (0) 0 0 76 0 1 117 Brevets, licences, logiciels en crédit bail 1 612 0 0 0 0 0 1 612 Clientèle 424 0 0 0 245 0 669 Autres immos incorporelles 338 6 0 0 52 0 396 Amortissements hors goodwill 3 695 5 0 0 373 0 4 073 Valeurs nettes 8 644 8 510 Au 31 décembre 2018 Ecart de Reclasse- Modificati Augmen- Diminutions 2019 conversion ments ons de tations périmètre Frais d'établissement 0 0 0 0 0 0 0 Frais de développement 280 0 0 0 0 0 280 Brevets, licences, marques, logiciels 2 123 0 433 0 57 22 2 592 Brevets, licences, logiciels IFRS16 1 612 0 0 0 0 0 1 612 Clientèle 2 569 0 0 0 0 0 2 569 Autres immos incorporelles 767 21 (433) 0 352 2 704 Valeurs brutes hors goodwill 7 351 22 0 0 409 24 7 757 Goodwill 5 233 8 0 0 0 0 5 241 Valeurs brutes 12 583 30 0 0 409 24 12 998 Frais d'établissement 0 0 0 0 0 0 0 Frais de développement 280 0 0 0 0 0 280 Brevets, licences, marques, logiciels 1 117 0 0 0 71 22 1 166 Brevets, licences, logiciels IFRS16 1 612 0 0 0 0 0 1 612 Clientèle 669 0 0 0 245 0 914 Autres immos incorporelles 396 13 0 0 63 2 469 Amortissements hors goodwill 4 073 13 0 0 379 24 4 441 Valeurs nettes 8 510 8 557 Les goodwill se répartissent de la manière suivante : UGT rattachée 2 019 2 018 Chine 1 244 1 244 Espagne et Amérique Latine 1 165 1 165 Etats-Unis 154 154 Grande Bretagne 170 162 France 2 508 2 508 Total 5 241 5 233 28 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Le goodwill passe de 5 233 milliers d'euros en 2018 à 5 241 milliers d'euros en 2019 soit une augmentation de 8 milliers d'euros (impact de la conversion au taux de clôture du goodwill rattaché à Elite Tooling en Grande Bretagne). L'évaluation des UGT a été réalisée sur la base de leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité a été déterminée à partir des flux futurs de trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie futurs sont ceux qui ressortent des plans d'affaires à cinq ans préparés par la société. Le taux d'actualisation a été déterminé à partir du coût du capital de la société et s'élève à 9,9 % (après impôt) pour l'UGT France, 10,7 % pour l'UGT Espagne & Amérique Latine, 10,4 % pour l'UGT Chine, 10,0 % pour l'UGT Etats-Unis et 10,2 % pour l'UGT Grande Bretagne. Les hypothèses clés sous-tendant les principaux tests d'impairment des goodwills sont les suivantes : UGT Croissance Taux de résultat Taux de Taux moyenne d'exploitation après croissance à d'actualisa du CA à impôt attendu à terme l'infini tion moyen (en % du CA) terme (par an) Espagne & Amérique Latine 8,6% 11,5% 1,9% 10,70% USA 2,3% 3,5% 2,2% 10,00% Grande Bretagne 10,1% 17,6% 2,0% 10,20% France 3,8% 7,6% 1,9% 9,90% Chine 7,2% 5,6% 3,0% 10,40% Compte tenu de ces tests, aucune dépréciation ne s'est avérée nécessaire. Analyse de sensibilité des tests d'impairment des goodwill au 31 décembre 2019 : Concernant la Grande Bretagne et les Etats-Unis, le taux d'actualisation devrait augmenter de respectivement 17,7 et 1,1 points ou le taux de résultat d'exploitation après impôt attendu à terme baisser de respectivement 15,9 et 0,5 points pour rendre les valeurs recouvrables des UGT égales aux valeurs comptables. Concernant l'Espagne / Amérique Latine et la France, le taux d'actualisation devrait augmenter de respectivement 3 et 11,1 points ou le taux de résultat d'exploitation après impôt attendu à terme baisser de respectivement 4 et 5,7 points pour rendre les valeurs recouvrables des UGT égales aux valeurs comptables. Concernant la Chine, le taux d'actualisation devrait augmenter de 4,6 points ou le taux de résultat d'exploitation après impôt attendu à terme baisser de 2,5 points pour rendre la valeur recouvrable des UGT égale à la valeur comptable. Concernant le taux de croissance à l'infini, les résultats des tests d'impairment sont peu sensibles à la variation de cette hypothèse-clé. Pour la Grande Bretagne, l'Espagne et l'Amérique Latine, la France et la Chine, une variation raisonnablement possible (taux de croissance à l'infini nul), n'entrainerait pas de dépréciation à constater. Pour les Etats-Unis, un taux de croissance à l'infini nul rendrait les valeurs recouvrables des UGT égales aux valeurs comptables. 29 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 1.2- Immobilisations corporelles Au 31 décembre 2017 Ecart de Reclasse- Modifications Augmen- Diminution 2018 conversion ments de périmètre tations s Terrains 1 006 5 0 0 0 0 1 011 Constructions 5 640 57 0 0 358 0 6 055 Installations techniques 50 280 754 37 0 2 301 1 167 52 205 Installations techniques en crédit-bail 12 111 0 0 0 0 0 12 111 Autres immobilisations corporelles 5 754 36 1 0 665 462 5 994 Autres immobilisations corporelles en 588 0 0 0 202 0 790 crédit-bail Immobilisations en cours 808 13 (38) 0 1 478 1 420 841 Avances et acomptes sur immobilisations 10 0 0 0 457 10 457 corporelles Valeurs brutes 76 196 864 0 0 5 461 3 059 79 464 Constructions 3 753 31 0 0 377 0 4 161 Installations techniques 41 796 710 1 0 1 771 849 43 429 Installations techniques en crédit-bail 10 617 0 0 0 458 0 11 075 Autres immobilisations corporelles 4 352 35 (1) 0 338 449 4 276 Autres immobilisations corporelles en 508 0 0 0 83 0 591 crédit-bail Amortissements 61 026 775 (0) 0 3 027 1 297 63 531 Valeurs nettes 15 170 15 932 Au 31 décembre 2018 Ecart de Reclasse- Modificati Augmen- Diminutions 2019 conversion ments ons de tations périmètre Terrains 1 011 2 0 0 0 0 1 013 Constructions 4 195 26 0 0 187 394 4 015 Constructions IFRS16 1 860 (8) 0 0 3 656 0 5 508 Installations techniques 52 205 378 803 0 3 553 2 224 54 715 Installations techniques IFRS16 12 111 0 0 0 0 306 11 805 Autres immobilisations corporelles 5 994 23 0 2 643 569 6 092 Autres immobilisations corporelles IFRS16 790 1 0 0 640 0 1 432 Immobilisations en cours 841 6 (346) 0 2 303 2 102 702 Avances et acomptes sur immobilisations 457 0 (457) 0 277 0 277 corporelles Valeurs brutes 79 464 428 (0) 2 11 259 5 594 85 558 Constructions 2 917 15 0 0 240 394 2 778 Constructions IFRS16 1 245 (0) 0 0 726 0 1 971 Installations techniques 43 429 339 0 0 2 544 2 193 44 118 Installations techniques IFRS16 11 075 0 0 0 427 230 11 272 Autres immobilisations corporelles 4 276 19 0 2 421 569 4 149 Autres immobilisations corporelles IFRS16 591 0 0 0 280 0 871 Amortissements 63 531 373 0 2 4 638 3 385 65 160 Valeurs nettes 15 932 20 398 1.3 - Actifs financiers non courants Au 31 décembre 2017 Ecart de Reclasse- Modifications Acquisitions Diminutions 2018 conversion ments de périmètre Titres de participation et créances rattachées 9 0 0 0 0 0 9 Prêts 271 0 0 0 21 0 293 Avances et dépôts 1 078 2 0 0 206 450 835 Dérivés actifs à plus d'un an 0 0 0 0 0 0 0 Valeurs brutes 1 358 2 0 0 227 450 1 137 Dépréciation 161 0 0 0 0 0 161 Valeurs nettes 1 197 975 30 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Au 31 décembre 2018 Ecart de Reclasse- Modifications Acquisitions Diminutions 2019 conversion ments de périmètre Titres de participation et créances rattachées 9 0 0 0 0 1 8 Prêts 293 0 0 0 24 0 317 Avances et dépôts 835 0 0 0 66 117 785 Dérivés actifs à plus d'un an 0 0 0 0 0 0 0 Valeurs brutes 1 137 0 0 0 90 117 1 110 Dépréciation 161 0 0 0 0 112 49 Valeurs nettes 975 1 061 2 - Actif courant 2.1 - Stocks et en-cours Au 31 décembre 2019 2018 Matières premières et approvisionnements 4 910 4 784 En-cours de production 1 894 2 048 Produits finis 15 042 15 249 Marchandises 9 311 9 092 Valeurs brutes 31 157 31 172 Dépréciation matières premières et approvisionnements 81 69 Dépréciation produits finis 2 567 2 412 Dépréciation marchandises 504 517 Total dépréciation 3 152 2 998 Valeurs nettes 28 005 28 175 2.2 - Clients et autres débiteurs Au 31 décembre 2019 2018 Clients et autres débiteurs 14 368 13 560 Autres créances 3 962 4 405 Dérivés actifs à moins d'un an 65 136 Valeurs brutes 18 395 18 100 Dépréciation 545 578 Valeurs nettes 17 850 17 522 L'encours non échu des créances commerciales cédées par les sociétés du Groupe s'élève à 9898 milliers d'euros au 31 décembre 2019 contre 8137 milliers d'euros au 31 décembre 2018. Ce montant est inclus dans le poste « Clients et autres débiteurs ». L'échéancier des créances clients est résumé ci-après : Moins de 30 De 31 à 60 De 61 à Plus de 90 2019 Non échues jours de jours de 90 jours jours de de retard retard retard retard Créances clients au 31 décembre 2019 14 368 12 210 821 431 90 815 Le montant des retards de plus de 90 jours correspond pour moitié à des clients douteux provisionnés à 100% en provision pour créances douteuses. Les créances clients sont provisionnées à 100 % en moyenne à partir de 12 mois de retard. L'autre moitié correspond à des retards de règlement qui font l'objet d'un suivi. 31 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 2.3 - Trésorerie et équivalents de trésorerie Au 31 décembre 2019 2018 Valeurs mobilières de placement 0 0 Disponibilités 7 297 6 118 Découverts bancaires (974) (403) Total 6 323 5 715 Trésorerie nette au tableau de flux de trésorerie 6 323 5 715 3 - Information sur les capitaux propres 3.1 - Capital de Tivoly Le capital de 11 079 900 euros identique à 2018, est constitué de 1 107 990 actions au nominal de 10 euros. Au 31 décembre 2019, la société possède 4891 titres d'auto contrôle. Des dividendes ont été versés pour un montant de 662 milliers d'euros en 2019. 3.2 - Ecarts de conversion Les écarts de conversion se rapportant au Groupe se décomposent au 31 décembre 2019 de la manière suivante : Au 31 décembre 2019 2018 Ecarts de conversion sur filiales hors zone euro 371 199 Total 371 199 Les écarts de conversion concernent les filiales américaine, anglaise, chinoises et mexicaine (soit +489 milliers d'euros concernant le dollar US, -32 milliers d'euros concernant la livre, +20 milliers d'euros concernant le yuan, +71 milliers d'euros concernant le dollar HK et -177 milliers d'euros concernant le peso mexicain). 4 - Provisions Diminutions Diminutions Ecart de Modifications Montants Montants Au 31 décembre 2018 Augmentations utilisés au non utilisés 2019 conversion de périmètre cours de au cours de l'exercice l'exercice Provisions pour risques 0 0 0 0 0 0 0 environnementaux Autres provisions pour risques 0 0 0 0 0 0 0 Provision pour retraite et autres 3 401 7 0 283 8 0 3 683 avantages au personnel Autres provisions pour charges 0 0 0 0 0 0 0 Total provisions non courantes 3 401 7 0 283 8 0 3 683 Provisions pour litiges 0 0 0 0 0 0 0 Autres provisions 0 0 0 0 0 0 0 Total provisions courantes 0 0 0 0 0 0 0 Total provisions 3 401 3 683 Avantages au personnel Les avantages au personnel comptabilisés pour un montant total de 3 683 milliers d'euros au 31 décembre 2019 recouvrent les éléments suivants: • Provisions pour indemnités de départ en retraite (Voir détail ci-dessous) 3574 • Provision pour médailles du travail 109 32 $2 031 $2 146 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Tivoly Inc dispose d'un plan 401(k) à cotisations définies. Les dépenses de ce plan ont représenté un montant de 159 milliers de dollars en 2019 contre 163 milliers de dollars en 2018. Les actifs du régime du plan de retraite de la filiale américaine sont composés pour 3/5 d'actions et pour 2/5 d'obligations et d'équivalents de trésorerie. Le rendement attendu des actifs du régime (3,25 %) est égal au taux d'actualisation, conformément à IAS 19 révisée. Sur l'exercice 2019 le rendement effectif des actifs du régime a été de +19,7 % comparé à -7,11 % en 2018. Au 31 décembre 2018 2019 France Etats-Unis Total France Etats-Unis Total Valeur actuelle de l'engagement au 31 décembre 2 909 2 999 5 908 3 263 3 326 6 589 Valeur actuelle des actifs du régime au 31 décembre 0 (2 607) (2 607) 0 (3 015) (3 015) Provision comptabilisée au bilan (IAS 19 revisée) 2 909 392 3 301 3 263 311 3 574 Mouvements intervenus sur l'exercice : Provision au 1er janvier (post IAS 19 révisée) 2 747 235 2 982 2 909 392 3 301 Coût des services rendus 128 0 128 150 0 150 Coût des services antérieurs 0 0 0 0 0 0 Coût de l'actualisation 40 102 142 46 115 161 Rendement attendu des actifs du régime 0 (106) (106) 0 (81) (81) Contributions au plan 0 (127) (127) 0 0 0 Effets des liquidations (55) 0 (55) (196) 0 (196) Ecarts actuariels 49 281 330 354 (123) 230 Effet de la variation du taux de change 0 7 7 0 7 7 Provision au 31 décembre 2 909 392 3 301 3 263 311 3 574 Principales hypothèses utilisées : Taux d'actualisation (inflation comprise) 1,55% 4,25% 0,75% 3,25% Taux d'augmentation des salaires (au-delà de l'inflation) 0,00% N/A 0,00% N/A Taux de rendement attendus des actifs du régime N/A 4,25% N/A 3,25% Analyse de sensibilité des provisions pour indemnités de départ en retraite : En France, une variation de +0,50 pt du taux d'actualisation conduirait à une diminution de la provision au 31 décembre 2019 de -167 milliers d'euros. Une variation de -0,50 pt du taux d'actualisation conduirait à une augmentation de la provision au 31 décembre 2019 de +181 milliers d'euros. Aux Etats Unis, une variation de +0,5% du taux de rendement à long terme attendu des actifs conduirait à une diminution de la provision au 31 décembre 2019 de 15 K$. Une variation de -0,5% du taux de rendement à long terme attendu des actifs conduirait à une augmentation de la provision au 31 décembre 2019 de 13 K$. De plus, une variation de +0.5 % du taux d'actualisation conduirait une diminution de la provision au 31 décembre 2019 de 40 K$. Une variation de -0.5 % du taux d'actualisation conduirait à une augmentation de la provision au 31 décembre 2019 de 39 K$. 5 - Dettes 5.1 - Dettes financières 5.1.1 - Etat des dettes financières en fonction de leur nature Au 31 décembre 2019 2018 Mobilisations de créances commerciales 2 508 1 651 Découverts bancaires 974 403 Autres emprunts auprès des établissements de crédit 18 254 17 066 Dettes de loyer - IFRS16 (2) 3 927 1 075 IFRS 9 - Instruments financiers 55 67 Autres emprunts et dettes financières divers 100 259 Total des dettes (1) 25 817 20 520 (1) Dettes en dollars (Tivoly Inc) (2) La dette de loyer IFRS16 en 2018 de 1075 milliers d'euros correspond aux contrats de crédit bail traités sous IAS 17. 33 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 5.1.2 - Etat des dettes financières en fonction de leur échéance 2019 A moins Entre 1 et 2 Entre 2 et 3 Entre 3 et 4 Entre 4 et A plus d'1 an ans ans ans 5 ans de 5 ans Mobilisations de créances commerciales 2 508 2 508 0 0 0 0 0 Découverts bancaires 974 974 0 0 0 0 0 Autres emprunts auprès des établissements de crédit 18 254 5 008 4 629 3 459 2 935 1 130 1 094 Dettes de loyer - IFRS16 3 927 1 048 894 743 409 175 658 IFRS 9 - Instruments financiers 55 55 0 0 0 0 0 Autres emprunts et dettes financières divers 100 60 40 0 0 0 0 Total des dettes 25 817 9 652 5 563 4 202 3 343 1 305 1 753 Variations des passifs issus des activités de financement (hors découverts bancaires) 2018 2019 Variation "cash" Première Ecart de Variation change application Augmentations Diminutions IFRS16 "non cash" Mobilisations de créances commerciales 1 651 857 2 508 Autres emprunts auprès des établissements de crédit 17 066 5 565 (4 408) 31 18 254 Dettes de loyer - IFRS16 1 075 (1 444) 4 296 (1) 3 927 IFRS 9 - Instruments financiers 67 (12) 55 Autres emprunts et dettes financières divers 258 (8) (150) 100 Total des dettes 20 117 6 422 (5 859) 4 296 (163) 30 24 843 Au cours de l'exercice 2019, le total des dettes (hors découverts bancaires) a augmenté de 4.7 millions d'euros et s'établissent à 24,8 millions d'euros. La partie cash de cette variation est de + 0,5 millions d'euros (en net), de - 0,1 millions d'euros pour la partie non cash et de 4,3 millions d'euros pour la partie liée à la première application IFRS16. 5.1.3 - Taux moyen d'emprunt 2019 Base A moins d'un A plus d'un an an Tivoly Euribor 3 mois + marge Fixe et variable 0,79% 0,99% FFDM Tivoly Euribor 3 mois + marge Fixe et variable 1,25% 0,59% Tivoly Inc Taux fixe Fixe 4,38% 4,38% Neco Euribor 12 mois + marge Fixe et variable 1,15% 1,15% Les contrats d'emprunts de Neco ne comportent pas de clauses de remboursement anticipé assis sur des ratios financiers (covenants). Les contrats d'emprunt bancaires de Tivoly ne comportent pas de clauses de remboursement anticipé assis sur des covenants financiers. Neuf emprunts comportent une clause d'exigibilité anticipée au cas où les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs à la moitié du capital social ou en cas de réduction de capital ou de perte supérieures à 50% du capital social. Solde restant dû au 31 décembre 2019 sur ces emprunts : 3676 milliers d'euros. Le contrat de financement court terme (non utilisé) de la société Tivoly Inc comporte une clause de remboursement anticipé assise sur le respect d'un ratio financier. Le calcul de ce ratio financier (rapport entre l'actif circulant et les dettes à court terme) doit être supérieur à 1,25. 34 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Ce ratio était respecté au 31 décembre 2019. Le Groupe n'envisage pas de difficultés à respecter ce ratio dans les 12 prochains mois. Les contrats financiers de la société Tivoly Inc sont également assortis d'autres conditions non financières qui sont respectées au 31 décembre 2019. 5.1.4 - Engagements financiers liés aux dettes Engagements donnés Tivoly Dettes garanties par des sûretés réelles 4 236 Engagement des loyers futurs - IFRS16 Mobilier Immobilier France Moins d'un an 331 330 De 1 à 5 ans 296 586 Plus de 5 ans 0 0 Grande Bretagne Moins d'un an 67 32 De 1 à 5 ans 79 72 Plus de 5 ans 0 0 Espagne Moins d'un an 22 244 De 1 à 5 ans 29 834 Plus de 5 ans 0 0 Mexique Moins d'un an 0 10 De 1 à 5 ans 0 0 Plus de 5 ans 0 0 Chine Moins d'un an 0 107 De 1 à 5 ans 0 428 Plus de 5 ans 0 803 Total 824 3 445 5.2 - Fournisseurs et autres créditeurs Au 31 décembre 2019 2018 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 432 12 009 Dettes fiscales et sociales 5 248 5 642 Autres dettes 4 871 3 790 Total des autres dettes 20 551 21 441 La totalité de ces 20551 milliers d'euros a une échéance à moins d'un an. Le poste autres dettes est constitué essentiellement d'avoirs clients à établir par Tivoly (4410 milliers d'euros). 6 - Autres produits et charges opérationnels Il n'y a aucun produits et charges opérationnels pour l'année 2019. Au 31 décembre 2018, les autres produits et charges opérationnels pour un montant de 494 milliers d'euros correspondent à des produits liés au rachat de participations ne donnant pas le contrôle de FFDM Tivoly. Sur le total de ce rachat, 5,87 % concernait des actions en déshérence faisant partie du projet initial d'acquisition. Cette transaction, directement liée à la prise de contrôle majoritaire de FFDM Tivoly, elle-même à l'origine d'un écart acquisition négatif (badwill), a généré un badwill complémentaire de 494 milliers d'euros. Ce montant, conformément à IFRS3 révisée a été enregistré dans le compte de résultat, dans les « Autres produits et charges opérationnels ». 35 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 7 - Résultat financier Au 31 décembre 2019 2018 Autres intérêts et produits assimilés 163 144 Reprise financière aux provisions 114 Différences positives de change 403 538 Total des produits financiers 680 682 Coût de l'endettement financier brut (300) (314) Autres intérêts et charges assimilées (271) (133) Différences négatives de change (301) (427) Dotation financière aux provisions (2) 0 Total des charges financières (874) (873) Résultat financier (194) (192) 8 - Impôt sur les bénéfices Analyse de la charge d'impôt Au 31 décembre 2019 2018 Résultat avant impôt 2 829 4 342 Charge d'impôt exigible 913 1 026 Charge (produit) d'impôt différé (46) (56) Charge (produit) totale d'impôt 867 971 Taux Effectif d'Imposition 30,64% 22,35% Rapprochement entre la charge d'impôt théorique et celle comptabilisée Au 31 décembre 2019 2018 Résultat net (part du groupe) 1 934 3 374 Charge (produit) d'impôt 867 971 Participations ne donnant pas le contrôle 29 (3) Résultat avant impôt 2 829 4 342 Charge d'impôt théorique 877 1 447 Eléments en rapprochement Autres différences permanentes 65 63 Ecart de taux impôt société (10) (114) Prise en compte des changements des taux d'impôt futur 9 0 Crédits d'impôts (6) (48) Crédit impôt recherche et CICE (48) (219) Incidence badwill 0 (165) Déficits reportables non-activés des filiales net des consommations non-activées 31 56 Divers (51) (50) Charge nette d'impôt réel 867 971 Effet net des impôts sur la réserve d'évaluation des instruments financiers (IFRS 9) Au 31 décembre 2019 2018 IFRS 9 - Instruments financiers 5 (39) Charge d'impôt imputée sur les capitaux propres 5 (39) Impôt différé au bilan Les impôts différés actifs et passifs sont, pour la présentation au bilan, compensés par entité fiscale. Les sources d'impôts sont donc présentées en net. 36 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Au 31 décembre 2019 2018 Actif d'impôt différé 2 531 2 578 Passif d'impôt différé 1 253 1 425 Impôt différé actif net 1 278 1 153 Source d'impôt différé au bilan Déficits reportables et crédit d'impôts 1 772 1 777 Différences temporelles (495) (624) Total 1 278 1 153 Les déficits reportables et crédits d'impôts concernent essentiellement les filiales Espagnoles. L'horizon de recouvrement est de dix ans, basé sur des hypothèses budgétaires revues chaque année. Le montant des déficits reportables non activés est estimé à 733 milliers d'euros. 9 - Informations sectorielles La société a identifié 5 secteurs opérationnels correspondant essentiellement aux différentes entités juridiques du Groupe exerçant dans des zones géographiques distinctes (Cf. partie I, note 16). Actifs et passifs sectoriels Au 31 décembre 2019 2018 France Etats-Unis Espagne et Grande Chine Total France Etats-Unis Espagne et Grande Chine Total Amérique Bretagne Amérique Bretagne Latine Latine Actifs sectoriels 53 134 9 971 14 187 998 7 408 85 698 49 216 9 604 14 030 868 6 091 79 810 Passifs sectoriels 23 503 6 731 12 209 1 397 7 463 51 304 21 858 6 871 11 835 1 316 4 908 46 788 Investissements Au 31 décembre 2019 2018 France Etats-Unis Espagne et Grande Chine Total France Etats-Unis Espagne et Grande Chine Total Amérique Bretagne Amérique Bretagne Latine Latine Investissements 366 0 43 0 0 409 172 0 47 12 231 incorporels Investissements 2 719 444 834 0 323 4 320 2 006 637 353 2 521 3 519 corporels Total 3 086 444 877 0 323 4 729 2 179 637 400 2 533 3 750 investissements Compte de résultat Au 31 décembre 2019 2018 France Etats-Unis Espagne et Grande Chine Total France Etats-Unis Espagne et Grande Chine Total Amérique Bretagne Amérique Bretagne Latine Latine Revenu total 55 950 16 736 10 061 613 17 606 100 967 54 528 14 781 10 906 732 18 688 99 635 Revenu inter activités (1 538) (8) (2 045) (84) (14 404) (18 079) (1 595) 0 (1 988) (83) (15 436) (19 102) Revenu sur clients 54 412 16 729 8 016 530 3 202 82 888 52 932 14 781 8 918 650 3 252 80 533 externes Amortissements (2 951) (402) (797) (94) (257) (4 501) (2 328) (372) (558) (56) (79) (3 393) Résultat 2 591 527 (230) 30 104 3 023 3 753 433 115 128 105 4 534 opérationnel Résultat financier (41) (73) (49) (11) (20) (194) (125) (73) (37) (10) 53 (192) Impôt sur les (777) (129) 42 (3) (0) (867) (773) (98) (13) (22) (65) (971) bénéfices Résultat consolidé 1 773 325 (237) 17 84 1 962 2 855 262 65 97 93 3 372 37 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 10 - Gestion du risque financier 10.1 - Risque de liquidité Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque celles-ci arriveront à échéance. L'approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s'assurer, dans la mesure du possible, qu'il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu'ils arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la réputation du Groupe. Le Groupe s'assure qu'il dispose d'un dépôt à vue suffisant pour faire face aux dépenses opérationnelles attendues, incluant tous paiements, excluant l'impact potentiel de circonstances extrêmes, comme les catastrophes naturelles, que l'on ne saurait raisonnablement prévoir. Le groupe dispose de lignes de crédit à court et moyen terme auprès de banques de première qualité, qui lui permettent de répondre aux besoins de financements de son développement. Concernant plus précisément la gestion de la liquidité, sur les 9652 milliers d'euros de dettes financières à moins d'un an, 2508 milliers d'euros correspondent à des mobilisations de créances clients. Les dettes financières à moins d'un an hors mobilisation de créances s'établissent à 7144 milliers d'euros. Le Groupe estime que son risque de liquidité est maitrisé compte tenu des éléments suivants : Trésorerie disponible Groupe 7297 milliers d'euros.

Lignes de crédit confirmées disponibles

Sur mobilisation de créances clients 10643 milliers d'euros. Tivoly 7387 milliers d'euros. FFDM Tivoly 1121 milliers d'euros. Neco 800 milliers d'euros. Tivoly Inc 1 500 milliers de dollars (1 335 milliers d'euros). Sur dettes fournisseurs Neco 1300 milliers d'euros.

10.2 - Risque de crédit Comme toute société commerciale, Tivoly est confrontée aux risques clients qui portent principalement sur un risque toujours possible d'impayés de sa clientèle, et sur un risque plus conjoncturel de concentration des clients. Tivoly dispose d'une clientèle grands comptes sur laquelle le risque d'irrécouvrabilité est faible. Le client le plus important du groupe représente 7,8 % du chiffre d'affaires. Les cinq premiers clients du groupe représentent environ 30,9 % du chiffre d'affaires et les dix premiers clients représentent 44,0 % environ du chiffre d'affaires. Tivoly, FFDM Tivoly et Neco sont les seules sociétés du Groupe à avoir une assurance-crédit. Cette couverture ne donne pas lieu à la comptabilisation d'instruments financiers dérivés. Les valeurs comptables des actifs financiers représentent l'exposition maximale au risque de crédit. Les pertes de valeur sur les actifs financiers concernent uniquement les créances clients et sont comptabilisées dans le compte de résultat. Les pertes sur créances clients sont de 154 milliers d'euros en 2019, elles étaient de 50 milliers d'euros en 2018 L'exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques individuelles des clients. Cependant, la Direction prend aussi en considération les facteurs pouvant avoir une influence sur le risque de crédit de la clientèle, notamment le risque de défaillance par secteur d'activité et pays dans lequel les clients exercent leur activité. Le Groupe a défini une politique de crédit au terme de laquelle la solvabilité de chaque nouveau client fait l'objet d'une analyse individuelle avant qu'il puisse bénéficier des conditions de paiement et de livraison usuelles dans le Groupe. Pour ce faire, le Groupe a recours à des notations externes des assureurs crédit, si elles sont disponibles, aux états financiers, à des informations fournies par des organismes de crédit, à des données sectorielles et, dans certains cas, à des références bancaires. Pour chaque client, un seuil maximal d'encours client est mis en place et revu régulièrement. Toute vente dépassant ce seuil requiert l'approbation de la Direction Financière. 38 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Le Groupe limite son exposition au risque de crédit lié aux créances clients en établissant un délai de paiement maximum allant de 30 jours à 120 jours Le Groupe n'exige pas de garanties au titre des créances clients et autres débiteurs. Il ne compte donc aucune créance clients et autres débiteurs, pour laquelle aucune perte de valeur ne serait comptabilisée en raison de la présence d'une garantie. Le tableau ci-dessous donne la répartition par catégorie comptable des actifs et passifs financiers ainsi que la valeur de marché (ou juste valeur). Ce tableau n'inclut pas les actifs et passifs non financiers en particulier les goodwill, les immobilisations, les titres mis en équivalence, les impôts différés ainsi que les provisions. En milliers d'euros Notes Actifs Actifs évalués Actifs au Passifs au Passifs Total de la Valeur de évalués à la à la juste coût coût évalués à la valeur marché juste valeur valeur par les amorti amorti juste valeur nette (juste par le OCI par le résultat comptable valeur) résultat Dépôts et cautionnements 1.3 Titres de participation non consolidées 1.3 Actif de couverture de change Prêts 1.3 Autres actifs financiers 2.2 736 736 736 8 8 8 0 0 317 317 317 0 0 Actifs financiers non courants 0 0 1 061 0 0 1 061 1 061 Créances clients 2.2 13 852 13 852 13 852 Dérivés actifs de couverture 2.2 65 65 65 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.3 7 297 7 297 7 297 Actifs financiers courants 7 362 0 13 852 0 0 21 214 21 214 Total actifs financiers 7 362 0 14 913 0 0 22 275 22 275 Emprunts Bancaires 13 247 13 247 13 247 Put minoritaires 0 0 0 Dettes de loyers IFRS16 2 879 2 879 2 879 Passif de couverture de change 0 0 0 0 Dette lié à un complément de prix 0 0 0 Autres passifs financiers non courants 0 0 0 Passifs financiers non courants 0 0 0 16 126 0 16 126 16 126 Emprunts Bancaires 5 008 5 008 5 008 Découverts bancaires 974 974 974 Put minoritaires 0 0 0 Dettes de loyers IFRS16 1 048 1 048 1 048 Mobilisation de créances commerciales 2 508 2 508 2 508 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 432 10 432 10 432 Passif de couverture de change 0 55 55 55 Dette lié à un complément de prix 0 0 0 Autres dettes / 5.1 / 5.2 4 971 4 971 4 971 Passifs financiers courants 0 0 0 24 940 55 24 995 24 995 Total passifs financiers 0 0 0 41 066 55 41 121 41 121 Les méthodes de détermination des justes valeurs figurent dans le paragraphe I.17. 10.3 - Gestion du capital La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le développement futur de l'activité. La direction générale prête attention au rendement des capitaux propres défini comme étant le résultat opérationnel divisé par les capitaux propres totaux. Elle veille également au niveau des dividendes versés aux porteurs d'actions ordinaires. 10.4 - Risque de marché 10.4.1 - Risque de taux L'endettement financier brut du Groupe s'élève à 25 817 milliers d'euros au 31 décembre 2019, dont 22787 milliers d'euros en Europe, 1 920 milliers d'euros en Amérique du nord et 1110 milliers d'euros en Asie. 39 Comptes consolidés (en milliers d'euros) L'endettement financier net s'élève à 18520 milliers d'euros, compte tenu des 7297 milliers d'euros de trésorerie dont dispose le Groupe. Les dettes financières sont en partie à taux variable. Le taux variable comprend un taux de marché (Euribor 3 mois, 6 mois ou 1 an pour la zone euro, Libor pour la zone dollar US, …) augmenté d'une marge de crédit prise par la banque. 10.4.2 - Risque de change Une partie des achats - essentiellement en provenance Chine - et une partie des ventes hors Groupe (essentiellement au départ de l'Espagne) sont réglés en dollar US, en CNY ou en MXN. Les achats en USD et CNY réalisés par Tivoly France font l'objet de couvertures de change pour partie. Une variation de +/- 5 % du cours de ces trois devises aurait un impact de +/- 649 milliers d'euros sur le niveau du résultat. Le prix d'achat effectif est incorporé dans nos prix de revient et répercuté au mieux dans nos prix de vente. Les instruments financiers sont composés de contrats à terme, de termes activant à échéance et de termes progressifs (ou accumulateurs) de dollars US et de Yuans contre Euros. Ces contrats ont pour objectif de couvrir les paiements effectués en dollars US et en Yuans aux fournisseurs de marchandises. Le montant total du notionnel de ces instruments financiers s'élève à 8679 milliers d'euros (à échéance 2020). Leurs cours à échéance varient entre 1,1132 et 1,23 pour l'EUR/USD et de 7,1086 à 8,30 pour l'EUR/CNY. Le tableau ci-dessous donne une description du nominal des opérations de couverture de taux et de change : Notionnel en Keuros Inférieur De 1 à 2 De 2 à 3 De 3 à 4 De 4 à 5 Au-delà Total à 1 an ans ans ans ans de 5 ans Instruments dérivés actifs qualifiés de couverture Dérivés de couverture de flux de trésorerie 4 019 0 0 0 0 0 4 019 Dérivés de couverture de juste valeur 0 0 0 0 0 0 0 Instruments dérivés passifs qualifiés de couverture Dérivés de couverture de flux de trésorerie 4 660 0 0 0 0 0 4 660 Dérivés de couverture de juste valeur 0 0 0 0 0 0 0 Le portefeuille d'instruments financiers dérivés évalué à la juste valeur est le suivant au 31 décembre 2019 : 31/12/2019 Taux Change Autres 01/01/2019 Dérivés actifs Dérivés actifs - couverture de flux de trésorerie 65 0 65 0 136 Dérivés actifs - couverture de juste valeur 0 0 0 0 0 Dérivés actifs - à la juste valeur par le résultat 0 0 0 0 0 Dérivés passifs Dérivés passifs - couverture de flux de trésorerie 55 0 55 0 67 Dérivés passifs - couverture de juste valeur 0 0 0 0 0 Dérivés passifs - à la juste valeur par le résultat 0 0 0 0 0 La juste valeur des instruments financiers, calculée par un cabinet d'experts agréés est généralement déterminée par référence au prix de marché résultant d'échanges sur une bourse de valeurs nationales. Les instruments financiers au 31 décembre 2019 sont des couvertures de flux de trésorerie. Les montants comptabilisés sur la période conduisent, après impôts différés, à une diminution des Réserves Cash-flow Hedge de 12 milliers d'euros et une diminution du résultat de 30 milliers d'euros. 40 Comptes consolidés (en milliers d'euros) 11 - Parties liées Les transactions avec les parties liées concernent : les relations commerciales,

les prestations de services,

les relations dans le cadre de la convention de trésorerie Groupe, entre la société mère et ses filiales intégrées dans le périmètre de consolidation et entre filiales intégrées. Les flux de résultat ainsi que les soldes de bilan à la clôture sont éliminés en consolidation. Les parties liées comprennent aussi la société Holding Tivoly (qui contrôle Tivoly SA) ainsi que les membres des organes de direction. 11.1 - Organes de direction Montant global des rémunérations allouées en 2019 au titre de leur mandat aux membres du : Conseil d'administration : 111 milliers d'euros. Il n'y a aucun avantage à court et à long terme, ni avantage postérieur à l'emploi, ni paiement en action, ni indemnités de fin contrat en ce qui concerne les principaux dirigeants. 11.2 - Autres transactions avec les parties liées Les montants facturés en 2019 par Holding Tivoly aux différentes sociétés du groupe représentent un montant de 1254 milliers d'euros. 12 - Effectifs Au 31 décembre Tivoly FFDM Tivoly Inc Neco Tivoly DF Elite Tivoly Total Total Tools / Tivoly Tooling Tivelon 2019 2018 Cadres et représentants 54 34 11 5 1 2 9 116 108 Agents de maîtrise et techniciens 23 44 23 0 0 2 0 92 92 Employés et ouvriers 143 85 102 83 7 2 37 459 471 Total effectifs rémunérés (a) 220 163 136 88 8 6 46 667 671 (a) effectifs hors intérimaires, hors longue maladie et congés spéciaux. Intérimaires 5 7 0 0 0 0 52 64 72 13 - Contrats de location Le Groupe a pris en location des terrains et bâtiments, des installations techniques, des équipements de bureaux informatiques et des véhicules. Les contrats ont une durée qui varie entre de 1 et 15 ans et comportent une option de renouvellement après cette date. Les principaux contrats de location de terrain et de bâtiments ont été conclus il y a plusieurs années. Ces contrats de location étaient précédemment qualifiés de location simple selon IAS 17. Le Groupe loue également des équipements de production dans le cadre de différents contrats de location précédemment qualifiés de location-financement selon IAS 17. Le Groupe loue des équipements informatiques dans le cadre de contrats de location d'une durée d'un à trois ans. Il s'agit de contrats de location de courte durée et/ou portant sur des biens de faible valeur. Le Groupe a choisi de ne pas comptabiliser d'actif « droit d'utilisation » ni de dette de loyers au titre de ces contrats. Les informations ci-après présentent les contrats de location auxquels le Groupe est partie en tant que preneur. 41 Comptes consolidés (en milliers d'euros) Actifs de « droit d'utilisation » L'actif « droit d'utilisation » relatif aux biens immobiliers loués qui ne correspondent pas à la définition d'immeubles de placement est présenté au poste des immobilisations corporelles. Constructions Installations techniques Autres immobilisations Total corporelles Solde au 1er janvier 2019 4 229 1 036 559 5 824 Ajouts à l'actif « droit d'utilisation » 34 282 316 Charge de dépréciation pour l'exercice 726 427 280 1 434 Décomptabilisation de l'actif « droit d'utilisation » 0 77 0 77 Solde au 31 Décembre 2019 3 537 533 561 4 630 Montants comptabilisés en résultat Contrats de location selon IFRS 16 2 019 Intérêts sur les dettes de loyers 117 Charges liées aux contrats de location de courte durée 122 Charges liées aux contrats de location portant sur des actifs de faible valeur, hors contrats de location de courte durée 12 Contrats de location simple selon IAS 17 2 018 Charges locatives 1713 Montants comptabilisés en flux de trésorerie Contrats de location selon IFRS 16 2 019 Total des sorties de trésorerie imputables aux contrats de location 1 444 14. Honoraires des commissaires aux comptes. Nous communiquons ci-après les honoraires des commissaires aux comptes en charge du contrôle des comptes sociaux et consolidés de Tivoly au titre de leur mission ainsi que les honoraires des autres commissaires aux comptes des sociétés consolidées du Groupe : Montants HT en milliers d'euros 2019 2018 Audit KPMG Audit (Tivoly) 62 60 In Extenso (Tivoly) 53 52 Casteja Audit et Conseil (FFDM Tivoly) 19 19 ZDCPA (TivolyTools / Tivelon) 7 6 Mc Solley, Mc Coy & Co (Tivoly Inc) 41 39 Ernst & Young (Neco) 26 26 Allotts chartered accountants (Elite Tooling) 5 5 Total 213 207 42 Comptes consolidés Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés Exercice clos le 31 décembre 2019 A l'assemblée générale de la société Tivoly S.A., Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société Tivoly S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 20 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit et des risques. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Observation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1. Changements de méthodes comptables » de la partie I. « Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes consolidés, qui expose le changement de méthodes comptables lié à la première application, au 1 er janvier 2019, de la nouvelle norme IFRS 16 « Contrats de location ». Justification des appréciations - Points clés de l'audit En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de 43 Comptes consolidés l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. Goodwill (Notes 4.1 et 4.4 du I-Règles et méthodes comptables et 1.1 du II-Notes sur le bilan et le compte de résultat de l'annexe aux comptes consolidés). Risque identifié Au 31 décembre 2019, les goodwill sont inscrits à l'actif de l'état de la situation financière pour une valeur nette comptable de 5.241 milliers d'euros, dont 4.917 millers d'euros pour les unités génératrices de trésorerie (« UGT ») significatives que sont la Chine, l'Espagne regroupée avec l'Amérique Latine, et la France (ci-après« les 3 UGT significatives »). Ils sont alloués à compter de la date de leur acquisition à chacune des UGT qui bénéficient du regroupement d'entreprises qui les ont générés. La direction s'assure, à chaque clôture annuelle et à chaque fois qu'il existe un indice de perte de valeur, que la valeur comptable de ces goodwill n'est pas supérieure à leur valeur recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre leur valeur d'utilité et leur juste valeur diminuée des couts de cession. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l'UGT, cette perte de valeur est imputée en priorité aux goodwill. En ce qui concerne les « 3 UGT significatives », les valeurs recouvrables ont été déterminées par référence aux valeurs d'utilité, calculées à partir de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus du groupe d'actifs composant l'activité considérée. La détermination de la valeur recouvrable des goodwill des « 3 UGT significatives », repose très largement sur le jugement de la direction, s'agissant notamment du taux de croissance moyenne du chiffre d'affaires à moyen terme, des taux de résultat d'exploitation après impôts attendus à terme et des taux de croissance à l'infini qui ont été retenus pour les projections de flux de trésorerie futurs et des taux d'actualisation qui leur sont appliqués. Nous avons donc considéré l'évaluation des goodwill de ces « 3 UGT significatives » comme un point clé de l'audit. Procédures d'audit mises en œuvre pour faire face au risque identifié Nos travaux ont consisté à examiner la conformité de la méthodologie appliquée par la société aux normes comptables en vigueur. Nous avons également effectué un examen critique des modalités de mise en œuvre de cette méthodologie et vérifié notamment : l'exhaustivité des éléments composant les valeurs comptables des « 3 UGT significatives » et la cohérence de la détermination de cette valeur avec la façon dont les projections des flux de trésorerie ont été déterminées pour la valeur d'utilité ;

le caractère raisonnable des projections de flux futurs de trésorerie (basées sur les hypothèses relatives à la croissance moyenne du chiffre d'affaires à moyen terme et au taux de résultat d'exploitation après impôts attendu à terme), en analysant les causes des différences entre les prévisions et les réalisations des exercices précédents ;

la cohérence du taux de croissance à l'infini retenu pour les flux projetés de trésorerie avec les analyses de marché et les consensus des principaux acteurs ; 44 Comptes consolidés la cohérence du taux d'actualisation appliqué aux flux futurs de trésorerie attendus des « 3 UGT significatives » avec le taux de rémunération que les participants au marché exigeraient à la date de clôture d'une telle activité ;

l'analyse de sensibilité de la valeur d'utilité effectuée par la direction à une variation des taux d'actualisation, des taux de résultat d'exploitation après impôts et des taux de croissance à l'infini. Caractère recouvrable des impôts différés actifs des filiales espagnoles (Notes 12 du I-Règles et méthodes comptables et 8 du II-Notes sur le bilan et le compte de résultat de l'annexe aux comptes consolidés) Risque identifié Au 31 décembre 2019, un montant de 2.531 milliers d'euros est comptabilisé à l'actif de l'état de la situation financière au titres des impôts différés actifs. Ce solde est composé d'un montant de 1.684 milliers d'euros concernant essentiellement les pertes fiscales cumulées et les crédits d'impôt des filiales espagnoles. Le solde résiduel des impôts différés actifs comptabilisés par le Groupe correspond principalement à des différences temporaires. Un actif d'impôt différé n'est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. La capacité du Groupe à recouvrer ses impôts différés actifs relatifs aux déficits reportables et autres crédits d'impôt est appréciée par la direction à la clôture de chaque exercice en tenant compte des prévisions de résultats fiscaux futurs définis dans le plan d'affaires. Ces projections s'appuient sur des hypothèses relevant du jugement de la direction. Compte tenu de l'importance du jugement exercé par la direction dans l'établissement des prévisions de résultats fiscaux, qui sous-tendent la comptabilisation des impôts différés actifs de ces filiales, nous avons considéré que la reconnaissance de ces actifs d'impôts différés constituait un point clé de l'audit. Procédures d'audit mises en œuvre pour faire face au risque identifié Notre approche d'audit a consisté à apprécier la probabilité que les filiales espagnoles puissent utiliser dans le futur les pertes fiscales reportables et les crédits d'impôt reconnus à ce jour, notamment au regard de la capacité de ces filiales à dégager des profits taxables futurs permettant d'absorber les pertes fiscales antérieures. Pour l'appréciation des profits taxables futurs des filiales espagnoles, nous avons apprécié la fiabilité du processus d'établissement du plan d'affaires en : faisant une analyse critique des hypothèses utilisées par la direction pour établir les projections de résultats taxables futurs (basées sur les hypothèses relatives à la croissance moyenne du chiffre d'affaires à moyen terme et au taux de résultat d'exploitation avant impôts attendu à terme), notamment en analysant leur cohérence par rapport aux informations recueillis lors de nos entretiens avec les membres de la direction et les causes des différences entre les prévisions et les réalisations des exercices précédents ;

appréciant la cohérence des hypothèses retenues pour l'évaluation des impôts différés avec celles retenues pour les tests de dépréciation des actifs non courants réalisés pour les activités des filiales espagnoles. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion arrêté le 20 mars 2020 du conseil d'administration. 45 Comptes consolidés Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l'article L. 225-102-1 du code de commerce figure dans les informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n'ont pas fait l'objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés. Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires Désignation des commissaires aux comptes Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Tivoly S.A. par les assemblées générales ordinaires du 11 juin 2003 pour le cabinet KPMG S.A. et du 22 mai 2014 pour le cabinet In Extenso Audit. Au 31 décembre 2019, le cabinet KPMG S.A. était dans la 17ème année de sa mission sans interruption et le cabinet In Extenso Audit dans la 6ème année. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes consolidés Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Il incombe au comité d'audit et des risques de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés Objectif et démarche d'audit Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 46 Comptes consolidés Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes. Rapport au comité d'audit et des risques Nous remettons un rapport au comité d'audit et des risques qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 47 Comptes consolidés Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit et des risques, figurent les risques d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. Nous fournissons également au comité d'audit et des risques la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit et des risques des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. Les commissaires aux comptes Lyon, le 20 avril 2020 Bourg Saint Maurice, le 20 avril 2020 KPMG Audit In Extenso Audit Département de KPMG S.A. Philippe Massonnat Christophe Morardet Associé Associé 48 50 Comptes sociaux (en milliers d'euros) B - Comptes sociaux I - Bilan au 31 décembre 2019 2019 2018 Actif Montants Amorts ou Montants nets Montants bruts provisions nets Immobilisations incorporelles 6 196 811 5 385 5 119 Terrains 458 0 458 458 Constructions 1 906 1 771 135 190 Installations techniques 11 702 9 296 2 406 1 636 Autres immobilisations corporelles 3 918 3 049 870 795 Immobilisations en cours 713 0 713 638 Immobilisations financières 29 757 49 29 708 29 639 Total actif immobilisé 54 651 14 975 39 675 38 473 Stocks 11 820 663 11 157 11 178 Clients et comptes rattachés 9 045 138 8 906 7 536 Autres créances 3 048 30 3 018 1 466 Disponibilités et autres valeurs mobilières 896 896 1 162 Comptes de régularisation 745 745 718 Total actif circulant 25 553 831 24 722 22 059 Total de l'actif 80 204 15 807 64 397 60 532 2019 2018 Passif Capital social 11 080 11 080 Prime d'émission 6 051 6 051 Réserves et report à nouveau 14 043 11 828 Résultat de l'exercice 2 817 2 878 Provisions réglementées 419 390 Total capitaux propres 34 410 32 226 Autres fonds propres 0 150 Provision pour risques et charges 120 102 Dettes financières 12 416 12 139 Mobilisation de créances commerciales 2 508 1 651 Fournisseurs et comptes rattachés 7 102 7 389 Autres dettes 7 842 6 876 Total dettes 29 867 28 055 Total du passif 64 397 60 532 51 Comptes sociaux (en milliers d'euros) II - Compte de résultat Au 31 décembre 2019 2018 Chiffre d'affaires net 44 885 44 107 Variation stocks produits finis (196) 1 130 Production immobilisée 127 41 Subvention d'exploitation & autres produits 632 246 Produits d'exploitation 45 448 45 524 Achats consommés (17 842) (18 091) Autres charges externes (11 566) (10 949) Valeur ajoutée 16 040 16 483 Impôts et taxes (623) (667) Frais de personnel (11 743) (11 721) Excédent Brut d'Exploitation 3 675 4 095 Autres charges, autres produits de gestion courante (227) (64) Dotation aux amortissements et provisions net de reprises (821) (706) Résultat d'exploitation 2 626 3 325 Résultat financier 626 280 Résultat courant avant impôt 3 252 3 605 Résultat exceptionnel 112 (23) Résultat avant impôt 3 364 3 583 Participation des salariés (12) (66) Impôt sur les bénéfices (536) (639) Résultat de l'exercice 2 817 2 878 III - Principes et méthodes comptables 1 - Principes comptables Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur résultant des dispositions des articles L.123-12 à L.123-28 du code du Commerce et du plan comptable général défini par le règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2019, modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au nouveau plan comptable générale. 2 - Méthodes comptables 2.1- Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont constituées : de progiciels acquis et amortis sur une durée de 12 à 60 mois, suivant leur nature.

de coûts de développement dont les critères liés à l'activation sont remplis (faisabilité technique, intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre, capacité à l'utiliser ou à la vendre, avantages économiques futurs probables) amortis sur une durée de 36 mois. 52 Comptes sociaux (en milliers d'euros) de fonds commercial, correspondant d'une part à un fonds réévalué d'origine Tivoly et d'autre part à des fonds Deltal, SFPP et Triplex acquis par fusion absorption.

Conformément à la nouvelle directive comptable européenne (2013/34/UE) et au règlement ANC n°2015-06, le fonds commercial est présumé avoir une durée illimitée. Ce fonds n'est pas amorti dans les comptes sociaux, mais il est soumis à un test de dépréciation annuel. Les éventuelles dépréciations des fonds commerciaux sont désormais définitives, sans reprise possible, selon la nouvelle rédaction de l'article 214-19 du PCG.

Conformément à la nouvelle directive comptable européenne (2013/34/UE) et au règlement ANC n°2015-06, le fonds commercial est présumé avoir une durée illimitée. Ce fonds n'est pas amorti dans les comptes sociaux, mais il est soumis à un test de dépréciation annuel. Les éventuelles dépréciations des fonds commerciaux sont désormais définitives, sans reprise possible, selon la nouvelle rédaction de l'article 214-19 du PCG. de la marque Triplex. 2.2 - Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production (hors frais financiers). Les valeurs comptables des actifs corporels sont revues à chaque clôture afin d'identifier d'éventuelles pertes de valeur. 2.2.1 - Constructions Lorsqu'un ou plusieurs composants d'une immobilisation ont une utilisation différente ou procurent des avantages économiques selon un rythme différent de celui de l'immobilisation prise dans son ensemble, ces composants sont amortis sur leur propre durée d'utilité. Pour les immeubles d'exploitation, la société a retenu cette approche en prenant à minima les composants et durées d'amortissements suivants : Durée Mode Gros-œuvre & couverture 20 ans Linéaire Charpente 25 ans Linéaire Aménagements associés aux constructions 15 ans Linéaire Concernant les autres catégories d'immobilisations, les durées d'amortissement retenues ont été déterminées en fonction des durées estimées d'utilité des biens considérés : Durée Mode Matériel industriel 7 ans Linéaire Installations & agencements 10 ans Linéaire Matériel de bureau 5 ans Linéaire Mobilier 10 ans Linéaire 2.3 - Immobilisations financières Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût historique d'acquisition. Une provision est constituée lorsque leur valeur d'acquisition est supérieure à leur valeur d'utilité. Celle-ci est appréciée : soit par rapport à la quote-part détenue dans les capitaux propres des filiales concernées,

quote-part détenue dans les capitaux propres des filiales concernées, soit en utilisant une méthode basée sur les cash-flows futurs actualisés, c'est-à-dire en additionnant la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif ou de la filiale concernée. Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés sont cohérents avec le budget et les plans d'affaires les plus récents approuvés par la direction du Groupe. Le taux d'actualisation avant impôt retenu reflète les appréciations actuelles du marché, de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques liés à l'actif (ou à la filiale). 2.4 - Stocks et en cours Matières premières et approvisionnements La valeur brute des matières premières et des approvisionnements correspond au coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires) En cours de production et produits finis Les en-cours de production et les produits finis sont valorisés à un coût standard de production, qui comprend le coût des matières consommées ainsi que les charges directes et indirectes de production. 53 Comptes sociaux (en milliers d'euros) Marchandises Les marchandises sont valorisées au prix fournisseur majoré de frais accessoires fixés à un certain pourcentage de ce prix d'achat. Ce pourcentage est recalculé chaque année en fonction des frais réels engagés. Dépréciation La société applique une dépréciation sur la valeur des stocks sans consommation. Les produits sans consommation depuis deux ans sont dépréciés à 50 %.

Les produits sans consommation depuis trois ans sont dépréciés à 90 %. 2.5 - Créances et dettes Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Certaines créances sont éventuellement dépréciées, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes. Le poste clients fait l'objet d'une couverture par assurance - crédit tant sur la France que sur l'export. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du cours de change du 31 décembre 2019. Les écarts de change en découlant sont portés en écart de conversion à l'actif et au passif du bilan. La politique du groupe est de se couvrir contre le risque de change par des contrats de change à terme en dollar US et CNY. Le résultat de couverture est reconnu de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges de l'élément couvert que représentent les transactions futures d'achat. Les variations de valeur des positions ouvertes isolées sont inscrites au bilan et les pertes de change latentes sont provisionnées. 2.6 - Provisions pour risques et charges Une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation avérée (légale, réglementaire ou contractuelle) résultant d'un événement passé, et dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de façon précise. 2.7 - Engagement en matière de retraite La société n'a pas opté pour la comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires. Le montant de l'engagement figure dans les engagements financiers. Méthode retenue : méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode prend en compte la probabilité du maintien du personnel au sein de Tivoly jusqu'au départ en retraite, l'évolution prévisible de la rémunération future et un taux d'actualisation approprié. 2.8 - Utilisation du CICE Le CICE avait pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement. A ce jour, la société a utilisé le CICE pour le renforcement de son fonds de roulement, par la réduction de l'endettement bancaire. 2.9 - Faits marquants et évènements post-clôture Suite au déménagement des sites de production de Jiading à Changshu en 2018 et la création des nouvelles sociétés TIVOLY TOOL MANUFACTURING (Changshu) CO LTD et TIVELON TOOL MANUFACTURING (Changshu) CO LTD, la société TIVOLY TOOL MANUFACTURING (Jiading) CO LTD a été dissoute et liquidée en date du 12 décembre 2019. Cette opération a eu pour impact comptable en social l'annulation des titres immobilisés pour un montant à l'origine (en 2010) de 1 364K€ et le constat d'un boni de liquidation pour un montant de 225 K€. 54 Comptes sociaux (en milliers d'euros) Point sur la crise sanitaire - COVID-19 : La crise sanitaire déclenchée par la propagation du COVID-19 a conduit TIVOLY à prendre des mesures radicales en lien avec celles des gouvernements français et européens. En ces circonstances exceptionnelles, la priorité de TIVOLY est d'assurer la protection de ses collaborateurs et de participer à la résolution de la crise mondiale car il en va de l'intérêt général. Nous envisageons partir du lundi 23 mars 2020, de progressivement fermer les sites de production de Tivoly pour une durée d'une semaine reconductible. En parallèle, TIVOLY s'efforce de mettre en place une organisation de crise afin d'assurer la continuité de ses relations commerciales pendant cette période perturbée.

TIVOLY travaille activement pour anticiper les nouvelles organisations nécessaires pour assurer la sortie du confinement, afin d'assurer une reprise d'activité préservant la sécurité sanitaire pour l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes du groupe.

A la date de rédaction des présentes, l'impact de cette épidémie sur les résultats 2020 de TIVOLY est difficile à quantifier, même si le groupe reste confiant dans ses atouts dans un contexte caractérisé par cette nouvelle incertitude liée à l'épidémie de Coronavirus. Aucun autre fait marquant ou évènement post-clôture utile à la compréhension des comptes n'a été identifié. IV - Notes 1 - Actif immobilisé 1.1 - Immobilisations incorporelles Au 01/01/2019 Augmentations Diminutions Au 31/12/2019 Marques, brevets et logiciels (a) 2 565 408 0 2 973 Frais de recherche & développement 13 0 0 13 Fonds commercial (b) 3 135 0 0 3 135 Immobilisations incorporelles en cours 150 319 (393) 75 Valeurs brutes 5 863 727 (393) 6 196 Marques, brevets et logiciels (731) (67) 0 (798) Frais de recherche & développement (13) 0 0 (13) Amortissements & provisions (744) (67) 0 (811) Valeurs nettes 5 119 660 (393) 5 385 a) Ce poste inclut la marque Triplex, reprise par Tivoly, suite à la fusion avec Triplex (1 741K€). La valorisation de la marque a été réalisée selon la méthode des redevances en prenant en compte un taux de redevance de 7%, un taux de croissance à long terme de 2% et un taux d'actualisation de 10%. Il n'existe pas d'indice de pertes de valeur au 31 décembre 2019. Les résultats du test de dépréciation annuel réalisé par la société, ne montrent pas de nécessité de déprécier le fonds commercial au 31 décembre 2019. 55 Comptes sociaux (en milliers d'euros) 1.2 - Immobilisations corporelles Au 01/01/2019 Augmentations Diminutions Au 31/12/2019 Terrains 458 0 0 458 Constructions 1 906 0 0 1 906 Installations techniques, matériel et outillage 10 812 1 257 (366) 11 702 Autres immobilisations corporelles 3 684 235 0 3 918 Avances et acomptes 457 211 (457) 211 Immobilisations en cours 181 478 (157) 502 Valeurs brutes 17 497 2 180 (980) 18 697 Constructions (1 716) (55) 0 (1 771) Installations techniques, matériel et outillage (9 176) (486) 366 (9 296) Autres immobilisations corporelles (2 889) (160) 0 (3 048) Amortissements (13 781) (701) 366 (14 115) Valeurs nettes 3 716 1 479 (614) 4 582 1.3 - Immobilisations financières Au 01/01/2019 Augmentations Diminutions Au 31/12/2019 Titres de participation 25 065 4 (1 364) 23 705 Créances rattachées(a) 3 944 1 622 (133) 5 433 Autres immobilisations financières 262 680 (743) 198 Autres dépôts de garantie 529 3 (112) 420 Valeurs brutes 29 799 2 310 (2 352) 29 757 Titres de participation 0 0 0 0 Créances rattachées 0 0 0 0 Autres immobilisations financières (161) 0 112 (49) Provisions (161) 0 112 (49) Valeurs nettes 29 638 2 310 (2 240) 29 708 (a) à moins d'un an 2 906 5 338 à plus d'un an 1 038 96 FFDM Tivoly Tivoly a acquis pendant le 4ème trimestre 2016, 92,26 % de FFDM, société holding détenant 100 % de la société FFDM Pneumat et basée à Bourges. Le 30 avril 2018, TIVOLY poursuit son projet initial d'acquisition par le rachat d'un bloc de 11 949 actions en déshérence portant ainsi la participation de Tivoly dans FFDM à 98,18%. Le 21 Décembre 2018, FFDM Pneumat absorbe sa société mère FFDM dans un souci de rationalisation des structures juridiques. L'ensemble post fusion prend la dénomination FFDM Tivoly. En 2019, TIVOLY poursuit son rachat de minoritaires pour 4514 actions portant ainsi la participation de Tivoly dans FFDM à 98.24%. Le montant des titres FFDM Tivoly détenus au 31 décembre 2019 est de 6 580 milliers d'euros auquel s'ajoutent 298 milliers d'euros de frais liés à cette acquisition. Tivelon HK Tivoly détient 88,9956% de Tivelon Hong Kong, société Holding, détenant 100% des sociétés Tivelon Trading et Tivelon Packaging basées à Shanghai, ainsi que Tivelon Tools Packaging Manufacturing et Tivoly Tool Manufacturing basées à Changshu. Le montant des titres détenus au 31 décembre 2019 s'élève à 2 324 milliers d'euros auquel s'ajoutent 123 milliers d'euros de frais liés à cette acquisition. Elite Tooling Tivoly détient 100 % de la société Elite Tooling Ltd. Le montant des titres s'élève à 1 055 milliers d'euros au 31 décembre 2019. 56 Comptes sociaux (en milliers d'euros) Valeur d'utilité des filiales L'évaluation de la valeur des filiales a été réalisée principalement sur la base de leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité a été déterminée à partir des flux futurs de trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie futurs sont ceux qui ressortent des plans d'affaires à cinq ans préparés par la société et approuvés par la direction. Le taux d'actualisation a été déterminé à partir du coût du capital de la société Tivoly. Sur la base de cette analyse aucune provision pour dépréciation des titres des filiales n'a été constatée au 31 décembre 2019. Les hypothèses clés sous-tendant le calcul de la valeur d'utilité sont les suivantes : Croissance moyenne Taux de résultat Taux de Taux UGT du CA à moyen terme d'exploitation après impôt croissance à d'actualisation (par an) attendu à terme (en % du CA) l'infini Espagne & 8,6% 11,5% 1,9% 10,70% Amérique Latine USA 2,3% 3,5% 2,2% 10,00% Grande Bretagne 10,1% 17,6% 2,0% 10,20% France 3,8% 7,6% 1,9% 9,90% Chine 7,2% 5,6% 3,0% 10,40% Analyse de sensibilité de la valeur d'utilité au 31 décembre 2019 : La valeur d'utilité des titres de participation des sociétés espagnoles est sensiblement égale à leur valeur comptable. Une augmentation du taux d'actualisation ou une dégradation des hypothèses de croissance et de rentabilité attendue à terme entraînerait une dépréciation des titres. Concernant la Grande Bretagne et les USA, la valeur d'utilité de ces UGT est très peu sensible aux hypothèses retenues, que ce soit en termes de taux d'actualisation ou de progression du CA. En ce qui concerne les sociétés chinoises (sous-groupe Tivelon), ainsi que la France, la société a considéré qu'il n'existait pas d'indice de perte de valeur compte tenu du résultat dégagé sur l'exercice et des perspectives d'avenir. 2 - Stocks 31/12/2019 31/12/2018 Matières premières 1 423 1 110 En-cours 425 367 Produits intermédiaires 528 483 Produits finis 4 074 4 371 Marchandises 5 371 5 466 Montant brut 11 820 11 798 Dépréciation (663) (620) Montant net 11 157 11 178 57 Comptes sociaux (en milliers d'euros) 3 - Actif circulant 31/12/2019 31/12/2018 Valeur brute Créances clients 9 045 7 672 - dont créances clients représentées par des effets de commerce 1 772 799 Autres créances 3 048 1 496 Charges constatées d'avance 734 716 - dont factures fournisseurs relatives à des marchandises non reçues 370 402 Total 12 826 9 883 Dépréciation (168) (166) Montant net 12 658 9 717 Toutes les créances sont à moins d'un an 4 - Disponibilités et autres valeurs mobilières 31/12/2019 31/12/2018 Valeurs mobilières de placement 0 0 Disponibilités 896 1 162 Total 896 1 162 Provision pour dépréciation des valeurs mobilières 0 0 Montant net 896 1 162 5 - Capitaux propres 5.1 - Capital social Le capital est constitué au 31 décembre 2019 de 1 107 990 actions au nominal de 10 euros. Le programme de rachat d'actions propres sous la forme d'un contrat de liquidité confié à Gilbert Dupont s'est poursuivi pendant l'exercice 2019. A la clôture de l'exercice, la société possédait 4 891 actions propres dans ce cadre pour un montant de 115 milliers d'euros. Au 31 décembre 2018, 5 772 actions figuraient dans les comptes de la société. 5.2 - Tableau de variation des capitaux propres Primes Report à Provisions Total Capital Réserves Résultat capitaux d'émission nouveau réglementées propres Au 01/01/2019 11 080 6 051 11 824 3 2 878 390 32 226 Dividendes versés (0) (661) (662) Augmentation capital 0 Résultat de l'exercice 2018 2 216 (2 216) 0 Résultat de l'exercice 2019 2 817 2 817 Var des prov. réglementées 29 29 Au 31/12/2019 11 080 6 051 14 040 3 2 817 419 34 410 58 Comptes sociaux (en milliers d'euros) 5.3 - Provisions réglementées Au 01/01/2019 Augmentations Diminutions Au 31/12/2019 Amortissements dérogatoires (a) (b) 390 59 30 419 360 59 30 419 Amortissements pratiqués sur la valeur de rachat du contrat de crédit-bail immobilier d'un site de production. Suite à la levée d'option dudit contrat intervenue en mars 2001, les amortissements dérogatoires pratiqués sont repris sur une durée de 20 ans (durée d'amortissement de l'immeuble). les frais d'acquisition des titres FFDM Tivoly font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de 5 ans. 6 - Autres fonds propres Avances conditionnées Au 01/01/2019 Augmentations Diminutions Au 31/12/2019 Avance sur subventions * 150 0 (150) 0 150 0 (150) 0 Les aides et les subventions comptabilisées en avances conditionnées étant définitivement acquises ont été comptabilisées en subventions (dans le compte de résultat) sur l'exercice 2019. 7 - Provisions pour risques et charges Au 01/01/2019 Augmentations Diminutions Au 31/12/2019 Montants Montants non utilisés utilisés Provisions pour litiges 0 0 0 0 0 Provisions pour risques 0 0 0 0 0 Provisions pour pertes de change 2 11 2 0 11 Provision pour impôts 0 0 0 0 0 Provision pour charges (a) 100 9 0 0 109 Total 102 20 2 0 120 Les provisions pour charges correspondent à l'estimation des sommes à payer au titre des médailles du travail évaluées en fonction de l'ancienneté des salariés sur une base actuarielle.

Méthode de calcul provision médailles du travail

Provision médailles du travail à la date de clôture de l'exercice = valeur actualisée des droits acquis à cette date X probabilité de rester dans l'entreprise jusqu'à l'octroi des médailles correspondant aux quatre échelons X probabilité de survie jusqu'à l'âge de la retraite. 8 - Etat des dettes 8.1 - Dettes financières 31/12/2019 31/12/2018 Dettes financières (a) 12 416 12 139 Mobilisations de créances commerciales 2 508 1 651 Total dettes financières 14 923 13 790 A moins d'un an 6 687 5 294 Entre 1 et 2 ans 3 273 2 298 Entre 2 et 3 ans 2 294 2 218 Entre 3 et 4 ans 1 890 1 988 Entre 4 et 5 ans 402 1 683 A plus de cinq ans 378 310 Total dettes financières par échéance 14 923 13 790 dont mouvements d'emprunts souscription 3 120 992 remboursements 2 648 1 821 59 Comptes sociaux (en milliers d'euros) Les contrats d'emprunt bancaires de Tivoly ne comportent pas de clauses de remboursement anticipé assis sur des covenants financiers. Neuf emprunts comportent une clause d'exigibilité anticipée au cas où les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs à la moitié du capital social ou en cas de réduction de capital ou de perte supérieures à 50% du capital social. Solde restant dû au 31 décembre 2019 sur ces emprunts : 3 676 milliers d'euros 8.2 - Dettes d'exploitation 31/12/2019 31/12/2018 Dettes fournisseurs et comptes rattachés (a) 7 102 7 389 - dont dettes fournisseurs représentées par des effets de commerce 73 65 Dettes fiscales et sociales 3 264 3 583 Autres dettes (b) 4 578 3 293 Total autres dettes 14 944 14 265 A moins d'un an 14 944 14 239 (a) dont dettes fournisseurs libellées en monnaie étrangères USD 349 382 CNY 1271 770 (b) dont produits constatés d'avance 118 269 Les produits constatés d'avance sont composés de plus value dégagée lors de l'opération de lease back du site logistique en 2008 et rapportée au résultat pendant la durée du contrat (12 ans) pour 26 K€, ainsi que pour 92 K€ correspondant à des ventes dont le transfert des risques a eu lieu sur l'exercice 2020. 9 - Produits à recevoir - Charges à payer 9.1 - Produits à recevoir: Postes du bilan concernés 31/12/2019 Clients et comptes rattachés 105 Autres créances (a) 2 693 Total 2 797 (a) Dont 1589 K€ de produit à recevoir de la filiale Chinoise Tivoly Tools qui a été clôturé fin 2019. 9.2 - Charges à payer: Postes du bilan concernés 31/12/2019 Dettes financières 35 Fournisseurs et comptes rattachés 2 683 Autres dettes 6 236 Total 8 954 10 - Entreprises liées Les transactions avec les entreprises liées affectent les postes suivants au 31 décembre 2019 : 60 Comptes sociaux (en milliers d'euros) Valeur brute dont entreprises liées Bilan Immobilisations financières 29 757 29 139 Créances clients et comptes rattachés 9 045 551 Débiteurs divers 3 048 1 658 Emprunts et dettes financières divers 849 790 Fournisseurs et comptes rattachés 7 102 1 537 Compte de résultat Produits financiers 1 105 818 Charges financières 479 0 Les entreprises liées sont composées : Des filiales de Tivoly (Elite Tooling, CFE, Tivoly Inc, Tivelon HK, FFDM Tivoly)

Des filiales de Tivelon HK : Tivelon Trading, Tivelon Packaging, Tivelon Tools Packaging Manufacturing et Tivoly Tool Manufacturing.

De la filiale de CFE (Neco)

De la filiale de Neco (Tivoly DF)

De la société Holding Tivoly, société mère de Tivoly. Conformément au règlement ANC n°2010-02 , nous vous précisons qu'il n'existe pas de transaction significative qui ne serait pas conclue à des conditions normales de marché, que ce soit avec des parties liées (au sens périmètre de consolidation) ou avec des actionnaires ou des membres du conseil d'administration. 11 - Chiffres d'affaires 2019 en % 2018 en % France 35 882 80% 35 052 79% Union européenne, hors France 6 526 15% 6 561 15% Autres pays 2 477 5% 2 494 6% Total 44 885 100% 44 107 100% 12 - C.I.C.E Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a été supprimé à compter du 1er janvier 2019. En 2018, le produit correspondant au Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a été comptabilisé en minoration des charges de personnel conformément aux préconisations de l'Autorité des Normes comptables pour un montant de 291 K€. 13 - Résultat financier 2019 2018 Dividendes reçus 786 522 Autres intérêts et produits 56 34 Reprise de provisions et transferts de charges 114 2 Différences positives de change (a) 149 271 Total produits financiers 1 105 829 Dotation financière aux amortissements et provisions 11 2 Intérêts et charges 312 313 Différences négatives de change (a) 156 234 Total charges financières 479 548 Résultat financier 626 280 (a) variation dollar/euro et yuan/euro 61 Comptes sociaux (en milliers d'euros) 14 - Résultat exceptionnel 2019 Produits Charges Net Sur opérations de gestion 28 64 (36) Sur opérations en capital (a) 1 653 1 476 177 Amortissements et provisions 30 59 (29) Résultat exceptionnel 1 712 1 599 112 (a) Dont 225 K€ de plus-value liée à la sortie de la filiale Chinoise Tivoly Tools 15 - Impôt sur les bénéfices 15.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices Résultat avant impôts Résultat fiscal Impôt Résultat net comptable Résultat courant 3 240 2 243 678 2 562 Résultat exceptionnel 112 51 16 97 Crédits d'impôt (158) 158 3 353 2 294 536 2 817 15.2 - Situation fiscale latente au 31 décembre 2019 Base Impôt à 28,92% Accroissements de la future dette d'impôt Provisions réglementées Amortissements dérogatoires 419 121 Allègements de la future dette d'impôt Provisions pour charges non déductibles temporairement Provision pour congés payés (1 019) (295) C3S (43) (13) Participation (12) (3) Produits constatés d'avance (118) (34) Variation nette de la dette future d'impôt (774) (224) 16 - Effectifs Au 31 décembre 2019 2018 Cadres et représentants 54 53 Agents de maîtrise et techniciens 23 24 Employés et ouvriers 143 142 Total effectifs rémunérés (a) 220 219 Total effectifs pondérés des temps partiels 216 214 (a) Effectifs hors intérimaires, hors longue maladie et congés spéciaux. Intérimaires 5 5 62 Comptes sociaux (en milliers d'euros) 17 - Filiales et participations Capital Situation Quote Valeur Prêts et Montant Chiffre Résultat Dividendes social nette part du comptable des avances des d'affaires net reçus au capital titres détenus consentis cautions hors cours de détenu et avals taxes l'exercice donnés brute nette en devises en % en euros en euros en euros en euros TIVOLY INC USD 3 000 5 827 100,00 2 264 2 264 0 0 16 736 321 0 COMPANIA FILIAL DE EUR 8 106 10 284 100,00 11 062 11 062 3 101 0 1 208 0 ERMUA (a) ELITE TOOLING LTD GBP 16 551 100,00 1 055 1 055 0 0 613 25 0 FFDM TIVOLY EUR 1 148 4 976 98,24 6 878 6 878 0 0 14 829 424 786 TIVELON HK (b) HKD 3 540 7 942 89,00 2 446 2 446 2 332 0 0 (14) 0 Holding qui détient les titres de la société Neco Holding qui détient les titres des sociétés Tivelon Trading, Tivelon Packaging, Tivelon Tools Packaging Manufacturing et Tivoly Tool Manufacturing. 18 - Organes de direction Montant global des rémunérations allouées en 2019 au titre de leur mandat aux membres du : Conseil d'administration : 111 milliers d'euros. 19 - Engagements hors bilan 19.1 - Engagements financiers relatifs à des opérations de couverture Opérations de change à terme et terme activant 8 538 milliers d'euros Eur/Usd ont des maturités allant de janvier à décembre 2020 avec un taux de couverture moyen de 1,1586. Eur/Cny ont des maturités allant de janvier à décembre 2020 avec un taux de couverture moyen de 7.9315. La juste valeur nette de ces couvertures au 31 décembre 2019 est de 25 milliers d'euros. 19.2 - Autres engagements financiers 19.2.1 - Engagements en matière de retraite La société n'a pas opté pour la comptabilisation des engagements de retraite. Le montant de l'engagement s'élève à 2 264 milliers d'euros au 31 décembre 2019 par rapport à 2 036 milliers d'euros au 31 décembre 2018. Table de rotation du personnel : déterminée en interne en fonction de l'historique des mouvements de personnel Taux d'actualisation (inflation comprise) 0,75% Taux d'augmentation des salaires (au-delà de l'inflation) 0,00% 19.2.2 - Dettes garanties par des suretés réelles Le montant des emprunts à moyen, long terme garantis par des sûretés réelles est de 4 236 milliers d'euros au 31 décembre 2019. 63 Comptes sociaux (en milliers d'euros) 19.2.3 - Engagements en matière de crédit-bail Au 31 décembre 2019 Mobilier Immobilier Valeur d'origine 403 2 200 Total amortissements 293 1 238 - Cumul exercices antérieurs 235 1128 - Dotation de l'exercice 58 110 Total redevances payées 310 2 923 - Cumul exercices antérieurs 249 2 664 - Exercice 61 259 Total redevances restant à payer 117 97 - A moins d'un an 61 97 - A plus d'un an et moins de cinq ans 56 0 - A plus de cinq ans 0 0 Valeur résiduelle 4 0 64 Comptes sociaux Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 A l'assemblée générale de la société Tivoly S.A., Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Tivoly S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 20 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit et des risques. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations - Points clés de l'audit En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 65 Comptes sociaux Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelés précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Evaluation des titres de participation Risques identifiés Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2019 pour un montant net de 23.705 milliers d'euros, représentent un des postes les plus importants du bilan. Ils sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité représentant ce que la société accepterait de décaisser pour les obtenir si elle avait à les acquérir. Comme indiqué dans la note 2.3 de la partie III de l'annexe, la valeur d'utilité est estimée par la direction soit sur la base de la valeur des capitaux propres à la clôture de l'exercice des entités concernées, soit en utilisant une méthode basée sur les flux de trésorerie actualisés. L'estimation de la valeur d'utilité de ces titres requiert l'exercice du jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations concernées, éléments qui peuvent correspondre selon le cas à des éléments historiques (capitaux propres), ou à des éléments prévisionnels (flux de trésorerie actualisés). Du fait des incertitudes inhérentes à la probabilité de réalisation des prévisions, nous avons considéré que la correcte évaluation des titres de participation constituait un point clé de l'audit Procédures d'audit mises en œuvre face aux risques identifiés Pour apprécier le caractère raisonnable de l'estimation des valeurs d'utilité des titres de participation, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté principalement à vérifier que l'estimation de ces valeurs est fondée sur une justification appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés et, selon les titres concernés, à : Pour les évaluations reposant sur des éléments historiques : vérifier que les capitaux propres retenus concordent avec les comptes des entités qui ont fait l'objet d'un audit ou de procédures analytiques. Pour les évaluations reposant sur des éléments prévisionnels : obtenir les prévisions de flux de trésorerie et d'exploitation des activités des entités concernées établies par leurs directions opérationnelles et apprécier leur cohérence avec les données prévisionnelles issues des derniers budgets et plans d'affaire, établis sous le contrôle de la direction générale du Groupe ;

vérifier que la valeur résultant des prévisions de flux de trésorerie a été ajustée du montant de l'endettement de l'entité considérée. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 20 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 66 Comptes sociaux adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce. Rapport sur le gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. En application de la loi, nous vous signalons que les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versées aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons pas en attester l'exactitude et la sincérité. Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires Désignation des commissaires aux comptes Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Tivoly S.A .par les assemblées générales ordinaires du 11 juin 2003 pour le cabinet KPMG S.A. et du 22 mai 2014 pour le cabinet In Extenso. Au 31 décembre 2019, le cabinet KPMG S.A. était dans la 17ème année de sa mission sans interruption et le cabinet In Extenso dans la 6ème année. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Il incombe au comité d'audit et des risques de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 67 Comptes sociaux Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Objectif et démarche d'audit Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 68 Comptes sociaux Rapport au comité d'audit et des risques Nous remettons un rapport au comité d'audit et des risques qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit et des risques figurent les risques d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. Nous fournissons également au comité d'audit et des risques la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit et des risques des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. Les commissaires aux comptes Lyon, le 20 avril 2020 Bourg Saint Maurice, le 20 avril 2020 KPMG Audit In Extenso Audit Département de KPMG S.A. Philippe Massonnat Christophe Morardet Associé Associé 69 70 72 Rapport de gestion C - Rapport de gestion Evènements et faits marquants Dissolution de Tivoly Tools : Suite au déménagement des sites de production de Jiading à Changshu en 2018 et à la création des nouvelles sociétés TIVOLY TOOL MANUFACTURING (Changshu) CO LTD et TIVELON TOOL PACKAGING MANUFACTURING (Changshu) CO LTD, la société TIVOLY TOOLS (Jiading) CO LTD a été dissoute et liquidée en date du 12 décembre 2019. Cette opération n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés. Principes comptables En application du règlement n° 1606/2002 du Conseil Européen adopté le 19 juillet 2002, les sociétés cotées sur un marché réglementé de l'un des états membres doivent établir leurs comptes consolidés selon le référentiel international de l'IASB (normes IFRS - International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté par l'Union Européenne. I - Données relatives aux comptes consolidés 1 - Activité Le groupe TIVOLY a réalisé sur l'exercice 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 82,9 M€, contre 80,5 M€ en 2018, soit une augmentation de 2,9%. A taux de change constant, l'augmentation de chiffre d'affaires sur l'exercice serait de 1,8%. L'exercice a été marqué par une dynamique commerciale résiliente. 2 - Evolution du chiffre d'affaires consolidé 2019 2018 En milliers En % du CA En milliers En % du CA d'euros d'euros France 40 705 49,11% 39 896 49,54% Hors France 42 183 50,89% 40 637 50,46% Total 82 888 100,00% 80 533 100,00% 73 Rapport de gestion 3 - Contribution au revenu consolidé 4 - Chiffres clés 4.1 - Résultat consolidé 31/12/2019 En 31/12/2018 En 2019/2018 milliers d'€ milliers d'€ Revenu 82 888 80 533 +3% Autres produits 315 372 -15% Achats consommés (28 724) (25 799) +11% Autres charges externes (13 455) (14 565) -8% Impôts et taxes (1 231) (1 487) -17% Charges de personnel (32 469) (31 801) +2% Dotation aux amortissements (4 501) (3 393) +33% Autres charges et produits de gestion courante 202 180 +12% Résultat opérationnel courant 3 023 4 040 -25% Autres charges et produits opérationnels 494 -100% Résultat opérationnel 3 023 4 534 -33% Résultat financier (194) (192) +1% Résultat avant impôt 2 829 4 342 -35% Impôt sur les bénéfices (867) (971) -11% Résultat consolidé 1 962 3 372 -42% Part du Groupe 1 934 3 374 -43% Part des minoritaires 29 (3) -1089% Les achats consommés ont augmenté de l'ordre de 11%, ce qui s'explique par une absence de stockage sur les produits négociés. En effet au cours de l'exercice 2018, il y a eu un stockage de l'ordre de 2,3 M€ sur des produits fabriqués. En revanche, au cours de l'exercice 2019, il n'y a pas eu de stockage de produit fabriqué. Le reste de l'écart provient de la hausse d'achat des matières premières. D'une manière générale, l'exercice 2019 a été pour le groupe Tivoly marqué par une résilience de la dynamique commerciale, dans un contexte économique global complexe. Il convient de noter au cours de l'exercice, la poursuite de démarches « Lean » sur le site de Saint Etienne, et aussi dans le domaine administratif avec la simplification des structures juridiques en Chine, consécutive au déménagement à Changshu. Ainsi la clôture des opérations de dissolution amiable de Tivoly Tools à Jiading a pu être intégralement prononcée au 12 décembre 2019. 74 Rapport de gestion Parallèlement, des efforts d'investissements tant corporels qu'incorporels, ont été poursuivis, afin d'améliorer la productivité et le service aux clients. La variation du résultat opérationnel courant de 1,02M€, passant de 4,04M€ en 2018 à 3,02 M€ en 2019, est principalement lié à l'absence de stockage de produits fabriqués au titre de l'exercice 2019, comparé à 2018. Les charges de personnel ont quant à elles progressé de 2% passant de 31,8M€ en 2018 à 32,47M€ en 2019. La baisse du poste Autres Charges Externes, de l'ordre de 8% est principalement consécutif à la diminution significative des charges de location, liée à la première application de la norme IFRS 16 Contrats de location » en 2019, en utilisant la méthode rétrospective simplifiée, tout comme l'augmentation du poste Dotation aux Amortissements de l'ordre de 33% qui prend en compte l'impact de la première application de cette nouvelle norme, et l'effort d'investissement réalisé au cours de l'exercice 2019 et des derniers exercices. 4.2 - Bilan consolidé 4.2.1 - Actif consolidé ACTIF 31/12/2019 31/12/2018 2019/2018 Montants nets Montants nets Ecart d'acquisition 5 241 5 233 0% Immobilisations incorporelles 3 316 3 277 1% Immobilisations corporelles 20 398 15 932 28% Immobilisations financières 1 061 975 9% Impôt différé actif 2 531 2 578 -2% Total actif non courant 32 547 27 996 16% Stocks 28 005 28 175 -1% Clients et autres créances 17 784 17 386 2% Disponibilités & Dérivés 7 362 6 254 18% Total actif courant 53 151 51 814 3% TOTAL ACTIF 85 698 79 810 7% L'augmentation des immobilisations corporelles correspond principalement à la première application de la norme IFRS16 « Contrats de location » en 2019, en utilisant la méthode rétrospective simplifiée, avec la comptabilisation des « droits d'utilisation » relatifs aux contrats de locations simple pour un montant net de 3,4M€ au 31 décembre 2019. La variation des immobilisations incorporelles correspond à la mise en place d'une nouvelle version de l'ERP. Les stocks quant à eux sont en légère baisse et s'établissent à 28M€ au 31 décembre 2019. 75 Rapport de gestion 4.2.2 - Passif consolidé PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 2019/2018 Montants nets Montants nets Capitaux propres, part du groupe 34 002 32 639 4% Intérêts Minoritaires 392 384 2% Capitaux propres avant répartition 34 394 33 023 4% Provisions pour risques et charges non courant et passifs 4 936 4 826 2% d'impôts différés Dettes financières à long terme 16 166 13 589 19% Total Passif non courant 21 102 18 416 15% Provisions pour risques et charges courant 0 0 0% Dettes financières Partie à court terme 7 144 5 280 35% Mobilisation de créances commerciales 2 508 1 651 52% Fournisseurs et autres créditeurs 20 551 21 441 -4% Total Passif courant 30 203 28 372 6% TOTAL PASSIF 85 698 79 810 7% 4.2.3 - Structure financière du groupe La situation nette consolidée s'établit à 34 394 milliers d'euros, à comparer à 33 023 milliers d'euros en 2018. La part du groupe est portée de 32 639 milliers d'euros au 31 décembre 2018, à 34 002 milliers d'euros en 2019. L'augmentation de la situation nette consolidée, part du groupe, de 1 363 milliers d'euros, est principalement constituée du résultat net (part du groupe) de 1934 milliers d'euros, partiellement compensée par la distribution de dividendes pour 662 milliers d'euros. En milliers d'euros 2019 2018 Variation Variation Emprunts et dettes financière - Part à plus d'un an 16 166 13 589 18,96% 2 577 Emprunts et dettes financière - Part à moins d'un an 7 144 5 280 35,29% 1 864 Dettes financières moyen et long terme 23 310 18 870 23,53% 4 440 Mobilisation de créances commerciales 2 508 1 651 51,90% 857 Dettes financières court terme 2 508 1 651 51,90% 857 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 297 6 118 19,27% 1 179 Dettes financières nettes 18 521 14 402 28,59% 4 118 L'augmentation des dettes financières et mobilisations de créances commerciales est liée principalement à la première application de la norme IFRS16 « Contrats de location » en 2019 (2627 milliers d'euros à plus d'1 an et 784 milliers d'euros à moins d'1 an). 5 - Effectif groupe Au 31 décembre Tivoly FFDM Tivoly Inc Neco Tivoly DF Elite Tivoly Total Tivoly Tooling Tools / Tivelon 2018 219 156 147 88 9 6 46 671 2019 220 163 136 88 8 6 46 667 Variation entre 2018 et 2019 1 7 -11 0 -1 0 0 -4 Hors intérimaires, hors longues maladies et congés spéciaux 76 Rapport de gestion 6 - Données relatives aux filiales détenues directement Neco Neco est l'un des principaux fabricants d'outils coupants en Espagne. Neco commercialise ses produits sur les marchés Professionnel et Industriel. La participation indirecte de Tivoly dans Neco par l'intermédiaire de CFE est de 99,73 %. Neco a créé une société de distribution au Mexique pendant le second semestre 2015 (Tivoly DF). Résultats 2019 Le chiffre d'affaires de Neco s'est élevé à 9 424 milliers d'euros, contre 10 213 milliers d'euros en 2018, en baisse de 7.73 %. Le résultat courant avant impôt est en baisse passant de 207 milliers d'euros en 2018 à -95 milliers d'euros en 2019. Le résultat net s'établit à 22 milliers d'euros en 2019 contre 212 milliers d'euros en 2018. Tivoly Inc. Tivoly Inc. est l'un des principaux fabricants de tarauds HSS en Amérique du Nord. La société distribue ses produits sur le marché industriel. Elle est détenue à 100 % par Tivoly. Résultats 2019 Le chiffre d'affaires s'est élevé à 18 613 milliers de dollars US en 2019 contre 17 439 milliers de dollars US en 2018 soit une hausse de 6,7 %. Le résultat avant impôt s'élève à 507 milliers de dollars US contre 522 milliers de dollars US en 2018. Le résultat net s'établit à 360 milliers de dollars US, contre 334 milliers de dollars US en 2018. Elite Tooling Ltd Tivoly détient 100 % de la société Elite Tooling Ltd, fabricant anglais d'outils coupants haute performance. Résultats 2019 Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'établit à 538 milliers de livres contre 648 milliers de livres en 2018, soit une diminution de 17 %. Le résultat net s'élève à 22 milliers de livres contre 92 milliers de livres en 2018. Tivoly Chine Tivoly détient 88,9956 % de Tivelon Hong Kong, société Holding détenant depuis décembre 2012 : Tivelon Trading et Tivelon Packaging basées à Shanghai, puis, les sociétés créées fin 2017 Tivelon Tools Packaging Manufacturing et Tivoly Tool Manufacturing basées à Changshu. Ces sociétés détenues par Tivelon Hong Kong fabriquent et commercialisent des outils coupants. Tivoly Tools qui était basée à Shanghai été dissoute et liquidée en date du 12 décembre 2019. Résultats 2019 Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 hors Groupe réalisé par les sociétés chinoises s'est élevé à 3 202 milliers d'euros, stable par rapport à celui de 2018 (3 252 milliers d'euros). La contribution des sociétés chinoises au résultat consolidé 2019 part du groupe s'élève à 51 milliers d'euros, contre 98 milliers d'euros en 2018. FFDM Tivoly FFDM Tivoly est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de fraises et outils coupants carbure monobloc, d'outils pneumatiques et électriques, de forets d'implantologie et de fraises dentaires et d'instruments endodontiques. Elle est détenue à 98.24 % par Tivoly. Résultats 2019 FFDM Tivoly a réalisé un chiffre d'affaires de 14 829 milliers d'euros en 2019 contre 13 626 milliers d'euros pour 2018 soit une progression de 8.8 %. Le résultat net de l'exercice 2019 s'élève à 424 milliers d'euros contre 553 milliers d'euros en 2018. 77 Rapport de gestion II - Données relatives à la société mère Tivoly (France) est la société mère au niveau de laquelle le Groupe est consolidé. Elle conçoit, fabrique et commercialise des outils coupants, produits et services associés pour les marchés Consumer et Industrie. 1 - Présentation des comptes annuels Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes annuels, ni dans les méthodes d'évaluation par rapport à l'exercice précédent, susceptible d'avoir une influence sur la lecture des états financiers. 2 - Résultat de l'exercice Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société Tivoly a réalisé un chiffre d'affaires (selon les normes françaises) de 44 885 milliers d'euros, en progression par rapport à celui de 2018 (44 107 milliers d'euros). Le revenu 2019 (chiffre d'affaires diminué des coopérations commerciales et des escomptes) est de 41 122 milliers d'euros, contre 41 076 milliers d'euros en 2018. Le résultat d'exploitation s'élève à 2 626 milliers d'euros, contre 3 325 milliers d'euros en 2018. Le résultat financier passe de +280 milliers d'euros en 2018 à +626 milliers d'euros en 2019. Compte tenu de ces éléments, le bénéfice net de Tivoly s'établit à 2 817 milliers d'euros, contre 2 878 milliers d'euros en 2018. 2.1 - Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts Au cours de l'exercice écoulé, la société n'a engagé et donc réintégré aucune charge visée aux articles 39-4,39-5,54 quater et 223 quinquies du code général des impôts, autres que les loyers réputés excédentaires calculés sur les véhicules de tourisme utilisés par la société soit 36 milliers d'euros. 3 - Informations sur les délais de paiement 3.1 - Informations relatives aux factures reçues dont le terme est échu (en milliers d'euros): Au 31 décembre 2019 Tranche de retard de paiement Total échues 1-30 J 31-60J 61-90J Plus de 90J Montant total HT des factures 731,66 583,75 0,55 0,79 146,57 concernées Nombre de factures concernées 338 Pourcentage du montant total HT 2,31% 1,84% 0,00% 0,00% 0,46% des achats de l'exercice Au 31 décembre 2018 Tranche de retard de paiement Total échues 1-30 J 31-60J 61-90J Plus de 90J Montant total HT des factures 139,38 8,91 11,39 7,17 111,90 concernées Nombre de factures concernées 248 Pourcentage du montant total HT 0,49% 0,03% 0,04% 0,02% 0,36% des achats de l'exercice 78 Attachments Original document

