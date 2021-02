Tivoly : 2021-02-24 Communiqué CA Annuel Exercice 2020

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 24 février 2021 à 18h



Chiffre d’affaires 2020 : 68,9 M€

Confirmation de l’amélioration des tendances sur le T4

Début de reprise d’activité dans l’industrie

Poursuite des ventes fortes dans le Bricolage et Pro

Chiffre d’affaires en M€ 2019 2020* Variation T1 22,1 18,4 - 16,5 % T2 21,6 14,6 - 32,2 % T3 19,6 17,2 - 12,2 % T4 19,7 18,7 - 5,0 % TOTAL 82,9 68,9 - 16,8 %(**)

*Chiffres non audités

(**) - 16,42% à taux de change constant

TIVOLY a réalisé sur l’exercice 2020, un chiffre d’affaires de 68,9 M€ en retrait de - 16,4 % à taux de change constant.

Le dernier trimestre a été marqué par une reprise du niveau d’activité global confirmant la résistance du Groupe face à la crise sanitaire mondiale.

Au second semestre 2020, le Groupe confirme une reprise de son activité en limitant la baisse du chiffre d’affaires à - 8,5 % (vs S2 2019).

Pour rappel, au premier semestre 2020, la baisse était de - 24,3 % (vs S1 2019).

En Europe, l’activité est portée par la forte demande du Bricolage et des Professionnels, accompagnée par la prise de nouvelles parts de marché. Les activités industrielles, notamment l’aéronautique et l’automobile, affichent une décroissance historique, ce malgré quelques signaux positifs en fin d’année.

En Amérique du Nord, malgré la baisse d’activité, l’entreprise démontre sa résilience et sa capacité d’adaptation.

En Asie, le Groupe bénéficie de la reprise des marchés sous-jacents et du redémarrage de l’économie chinoise.

Le business model de TIVOLY, porté par ses deux marchés complémentaires « Industry » et « Consumer », a permis d’anticiper et de traverser avec confiance cette crise sanitaire, qui est loin d’être finie.

TIVOLY reste confiant dans sa capacité à dérouler son plan de développement.

Le Groupe accentue sa politique d’innovation, étant notamment lauréat du plan de relance AERO, et en poursuivant la digitalisation de son offre.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext Growth ( FR0000060949 ) ALTIV www.tivoly.com





Aelium Finance et Communication Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr + 33 (0)4 79 89 59 07 + 33 (0)1 75 77 54 65





