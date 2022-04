Tivoly : Projet T-RAC

T-RAC Influence de la qualité de la surface du noyau et de ses paramètres géométriques critiques sur le filetage du 42CrMo4 utilisé dans les moulins à vent.

Au cours de l'année 2021, NECO TIVOLY, fabricant de tarauds, en collaboration avec le centre RCVTI MGEP (Mondragon Goi Eskola Politeknikoa) et le soutien financier du programme HAZITEK du Gouvernement Basque, a développé la première phase du projet T-RAC, dont l'objectif principal est d'analyser et de développer les connaissances relatives à l'influence des aspects fondamentaux de la géométrie et de la topographie des tarauds afin d'optimiser leurs performances dans la production de trous filetés à haut métrage dans les anneaux en 42CrMo4 utilisés dans les éoliennes, améliorant ainsi la productivité et la fiabilité des grands processus de filetage.

Entre autres, des travaux ont été menés sur la caractérisation de trois objectifs fondamentaux :

> Déterminer, au moyen de la simulation par éléments finis et sur la base du savoir-faire existant, l'influence des facteurs de la géométrie des tarauds afin de déterminer la géométrie d'outil appropriée.



> Étudier l'influence du rayon de l'arête de coupe sur la durée de vie de l'outil et la qualité du trou fileté obtenu, afin d'obtenir une durée de vie de l'outil plus longue et une plus grande fiabilité.



> Réaliser l'étude et la définition de la rugosité optimale des surfaces d'incidence et de décollement pour garantir une évacuation correcte des copeaux et leur adhérence au revêtement de surface.