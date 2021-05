Tivoly : croissance organique de 17% du CA trimestriel

Tivoly annonce avoir réalisé sur le premier trimestre 2021, un chiffre d'affaires de 21,2 millions d'euros, en progression de 17% à taux de changes et périmètre constants en comparaison annuelle. A taux de changes réels, l'activité a progressé de 15,2%.



'L'activité du premier trimestre 2021 est très forte en Europe notamment dans le 'Consumer' qui est porté par des prises de parts de marchés et par la forte croissance de la demande dans le Bricolage et le Pro', explique le fabricant d'outils de coupe.



Alors que la production d'outils dédiés à l'usinage aéronautique reste affectée par la crise sectorielle mondiale, Tivoly s'efforce à déployer sur d'autres marchés industriels les innovations développées pour ce secteur.



