Tiziana Life Sciences Ltd. est une société de biotechnologie en phase clinique basée au Royaume-Uni. La société développe des thérapies transformatrices pour les maladies neurodégénératives et pulmonaires. Son portefeuille de produits cliniques comprend des médicaments pour la sclérose en plaques secondaire progressive, la maladie de Crohn et le cancer du poumon non à petites cellules KRAS+. Ses candidats en cours de développement comprennent le Foralumab (TZLS-401), l'AcM anti IL-6R (TZLS-501) et le Milciclib (TZLS-201). Foralumab (TZLS-401) est un anticorps monoclonal anti-CD3 entièrement humain destiné au traitement de la maladie de Crohn et des maladies neurodégénératives. Son anticorps monoclonal anti IL-6R (TZLS-501), entièrement humain, se lie aux formes membranaires et solubles de l'IL-6R, une cytokine inflammatoire responsable de l'inflammation chronique associée aux maladies auto-immunes et au cancer, réduisant ainsi les niveaux circulants de la cytokine IL-6. Le milciclib est une petite molécule inhibitrice puissante de plusieurs kinases dépendantes des cyclines (CDK), des kinases à tropomycine-récepteur et des kinases de la famille Src qui contrôlent la croissance cellulaire et la progression maligne du cancer.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale