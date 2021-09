TMC metals : Le ‘Hidden Gem' arrive à Rotterdam pour être transformé en navire de collecte de nodules pour The Metals Company

The Metals Company (Nasdaq : TMC) a annoncé aujourd’hui que l’ancien navire de forage de 228 mètres de long rebaptisé Hidden Gem est arrivé à Rotterdam, aux Pays-Bas, pour démarrer sa conversion en ce qui devrait être le premier navire classifié comme navire pour l'exploitation minière sous-marine par l’American Bureau of Shipping. Allseas, partenaire stratégique de TMC, a racheté l’ancien navire de forage en eaux très profondes, qui peut accueillir 200 personnes, en mars 2020, car sa configuration convient bien pour des modifications qui permettront le déploiement en mer d’un élévateur de 4,5 kilomètres de long pour remonter des nodules polymétalliques du fond océanique.

Hidden Gem vessel (Photo: Business Wire)

En partenariat avec The Metals Company (anciennement DeepGreen Metals Inc.), Allseas développe un système de collecte de minéraux en eau profonde afin de récupérer de manière responsable des nodules polymétalliques sur le fond océanique et de les transférer vers la surface en vue d’un transport sur la côte. Les nodules contiennent des teneurs élevées en nickel, en manganèse, en cuivre et en cobalt – des métaux clés nécessaires à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques et aux technologies d'énergies renouvelables.

« Nous sommes très heureux de voir le Hidden Gem ici en Europe et de voir Allseas faire d’importants progrès sur ce navire », a déclaré Gerard Barron, président-directeur général de The Metals Company. « Le navire a démarré avec succès la phase de maintenance en cale sèche, ce qui est de bon augure pour une conversion aisée et opportune en prévision de notre projet pilote d’exploitation minière en 2022. »

The Metals Company a récemment finalisé sa fusion SPAC et son entrée en bourse sur le Nasdaq et son partenaire stratégique Allseas, un leader mondial de l’ingénierie offshore, a félicité la société. « En tant qu’important investisseur existant dans la société et qu’investisseur dans le PIPE, nous renforçons davantage notre relation stratégique avec The Metals Company. Nous partageons sa vision de développer la plus importante source estimée de métaux pour batteries au monde, ce qui sera essentiel pour la transition écologique », a déclaré Edward Heerema, fondateur et président de Allseas.

TMC et Allseas prévoient que le navire sera opérationnel pour des essais pilotes de collecte de nodules d’ici mi-2022.

À propos de The Metals Company

The Metals Company est une société d’exploration canadienne qui cherche à obtenir des métaux pour batteries à faible impact à partir de nodules polymétalliques des fonds marins, poursuivant une double mission : (1) fournir des métaux pour la transition vers une énergie propre avec le plus faible impact environnemental et social possible et (2) accélérer la transition vers une économie circulaire pour les métaux. La société, par l’intermédiaire de ses filiales, détient les droits d’exploration et commerciaux pour trois zones contractuelles de nodules polymétalliques dans la zone de Clarion Clipperton dans l’Océan Pacifique, parrainées par les gouvernements de Nauru, de Kiribati et du Royaume de Tonga et réglementées par l’Autorité internationale des fonds marins.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.metals.co.

À propos de Allseas

Allseas Group S.A. est un sous-traitant de premier plan mondial dans les domaines de l’installation de pipelines offshore, du levage de charges lourdes et de la construction sous-marine. La société emploie plus de 4 000 personnes dans le monde et exploite une flotte polyvalente de navires spécialisés dans le levage de charges lourdes, la pose de conduites et le support, conçus et développés en interne.

De plus amples informations au sujet d’Allseas sont disponibles sur le site www.allseas.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans cette présentation ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs conformément aux dispositions d'exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots tels que “pense que”, “estime”, “continue”, “anticipe”, “a l’intention de”, “s’attend à”, “planifie”, “prédit”, “potentiel”, “semble”, “recherche”, “futur(e)”, “perspectives”, de verbes au conditionnel ou au futur ou d’expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances futurs, ou qui ne sont pas des énoncés portant sur des sujets historiques. Ces énoncés prospectifs incluent, sans toutefois s’y limiter, les attentes de TMC par rapport à son navire d'exploration, l’utilisation et le fonctionnement de ses équipements et son partenariat avec Allseas, ainsi que le calendrier des essais pilotes de collecte de nodules. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de TMC et sont difficiles à prévoir. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences figurent, entre autres : l’incapacité à maintenir la cotation des actions de TMC sur le Nasdaq ; la capacité à reconnaître les avantages anticipés du regroupement d'entreprises récemment finalisé, qui pourrait être affecté par, entre autres, la faisabilité commerciale et technique de l’exploitation minière et du traitement de nodules polymétalliques sur le fond océanique ; l’approvisionnement et la demande pour les métaux pour batteries ; les futurs prix des métaux pour batteries ; le calendrier et le contenu des réglementations régissant l'exploitation d’ISA qui créeront le cadre légal et technique pour l’exploitation des nodules polymétalliques dans la zone de Clarion Clipperton ; la réglementation gouvernementale des opérations minières dans les grands fonds marins et les changements dans les lois et règlements régissant l’exploitation minière ; les risques environnementaux ; le calendrier et le volume de la production future estimée, les coûts de production, les dépenses en capital et les exigences de capitaux supplémentaires ; le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ; la capacité de TMC à mobiliser des financements à l’avenir ; des dépenses de réhabilitation imprévues ; les réclamations et limites en matière de couverture d’assurance ; l’incertitude des estimations des ressources minérales ; les incertitudes par rapport aux études et opinions en matière géologique, hydrologique, métallurgique et géotechnique ; les risques liés aux infrastructures ; la capacité de TMC à respecter les obligations des investisseurs non performants dans le cadre de conventions de souscription en relation avec le regroupement d'entreprises, les potentiels risques de litiges et la dépendance à l'égard de personnel de direction et de hauts dirigeants clés ; ainsi que les autres risques et incertitudes indiqués à l’occasion dans la sollicitation de procuration/le prospectus lié au regroupement d'entreprises récemment finalisé, y compris ceux figurant dans la rubrique “Risk Factors” y afférente et dans les autres documents déposés auprès de la SEC. TMC avertit que la liste susmentionnée de facteurs n'est pas exhaustive. TMC avertit les lecteurs de ne pas se fier indûment à l’un quelconque des énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date où ils ont été formulés. TMC décline toute intention et rejette tout engagement et obligation de rendre public une quelconque mise à jour ou révision de ces énoncés prospectifs pour refléter un quelconque changement dans ses attentes ou un quelconque changement dans les événements, conditions ou circonstances servant de base à ces énoncés.

