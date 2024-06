Regulatory News:

TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui l’approbation de l’ensemble des résolutions de son assemblée générale annuelle des actionnaire 2024 (AGA), qui s'est tenue le 27 juin 2024 à 13h30 CEST. Des actionnaires représentant au total 2,21 % du capital social émis et en circulation au 30 mai 2024 étaient présents.

La nomination au conseil de surveillance du Dr Lee Schalop et l'approbation des comptes pour l'exercice 2023 ont notamment été acceptées. La liste complète des résolutions est disponible ci-après. Les détails relatifs à la composition du conseil de surveillance de TME Pharma, y compris les biographies des membres, sont disponibles sur le site web de l'entreprise.

« Les importantes avancées cliniques et financières accomplies jusqu'à présent cette année par TME Pharma, et la perspective des prochains milestones de la société, constituent un moment opportun pour élargir le conseil de surveillance. Nous accueillons ainsi avec enthousiasme le Dr Lee Schalop en tant que nouveau membre », a déclaré Maurizio PetitBon, Président du conseil de surveillance de TME Pharma. « Lee combine de manière unique une connaissance approfondie de l'industrie financière avec une grande expertise en matière de développement biotechnologique et d'octroi de licences. Il a passé près de 20 ans dans plusieurs grandes sociétés de Wall Street, avant de cofonder et de diriger une société de découverte et de développement clinique de médicaments, notamment une nouvelle thérapie contre le cancer du cerveau qui a ensuite été acquise en 2021 dans le cadre d'une opération de $438 millions de dollars. La nomination de Lee au conseil de surveillance renforce le leadership de TME Pharma et nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de ses connaissances, de son expérience et de son réseau. »

Objet Résolution 2.c. Adoption des comptes annuels 2023 Accepté 2.d. Décharge de responsabilité du membre unique du conseil d'administration Accepté 2.e. Décharge de responsabilité des membres du conseil de surveillance Accepté 3.a. Renouvellement du mandat du Dr. Maurizio PetitBon en tant que membre du conseil de surveillance Accepté 3.b. Renouvellement du mandat du Dr. Cornelis Alexander Izeboud en tant que membre du conseil de surveillance Accepté 3.c. Nomination du Dr. Lee Schalop en tant que membre du conseil de surveillance Accepté 4. Nomination de Baker Tilly (Netherlands) N.V. en tant que commissaire aux comptes pour l'exercice 2024 Accepté 5. Modification partielle des statuts en vue de l'augmentation du capital social autorisé Accepté 6. Modification partielle des statuts concernant le rétablissement d'une disposition transitoire visant à augmenter à nouveau le capital social autorisé Accepté 7. Renouvellement de la délégation au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires et/ou des actions de préférence et de limiter ou d'exclure tout droit de préemption dans ce cadre Accepté 8. Renouvellement de la délégation au conseil d'administration pour l'acquisition d'actions Accepté 9. Modification de la politique de rémunération concernant la structure de rémunération des membres du directoire et du conseil de surveillance en plus des modifications générales Accepté

La présentation des points à l'ordre du jour et des résultats du vote de l'AGA est disponible en ligne. Le procès-verbal de l'AGA sera bientôt disponible sur le site web de l'entreprise.

À propos de TME Pharma

TME Pharma est une société au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement des cancers les plus agressifs. Le portefeuille de produits en oncologie développé par TME Pharma vise à agir sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire du cancer en brisant les barrières de protection de la tumeur contre le système immunitaire du patient et en bloquant la réparation tumorale. TME Pharma développe une approche unique, reposant sur la neutralisation de chimiokines spécifiques du microenvironnement tumoral, pouvant être utilisée en combinaison avec d'autres approches thérapeutiques afin d’affaiblir les défenses de la tumeur et renforcer l’effet du traitement. TME Pharma évalue actuellement son principal candidat médicament, le NOX-A12, au sein de l’essai clinique de phase 1/2 GLORIA, chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et ne pouvant pas bénéficier cliniquement d’une chimiothérapie standard. Les données principales issues du traitement des trois cohortes de l’étude d’escalade de dose GLORIA, où NOX-A12 était associé à une radiothérapie, ont permis de mettre en évidence une réduction constante des tumeurs et des réponses tumorales avérées dans cette population de patients. Des bras d’expansion de l’étude GLORIA visent par ailleurs à évaluer la sécurité et l'efficacité de la combinaison du NOX-A12 avec d’autres traitements, pour lesquels les résultats intermédiaires de la triple combinaison de NOX-A12, de la radiothérapie et du bevacizumab suggèrent des réponses potentiellement plus fortes et plus pérennes, ainsi qu'une amélioration de la survie. La FDA américaine a approuvé le design d'un essai randomisé de phase 2 dans le glioblastome et a accordé à TME Pharma la désignation Fast Track (procédure accélérée) au NOX-A12 en combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab, dans le traitement du cancer du cerveau agressif chez l’adulte. La combinaison du NOX-A12 et de la radiothérapie a déjà reçu le statut de médicament orphelin (ODD) pour le traitement du glioblastome aux États-Unis et pour le traitement du gliome en Europe. En parallèle, TME Pharma a publié les données finales de son essai clinique évaluant l’association du NOX-A12 et du Keytruda®, montrant un profil de survie globale et de sécurité encourageant chez des patients atteints de cancer colorectal et pancréatique métastatique. Ces données ont été publiées dans le Journal for ImmunoTherapy of Cancer en octobre 2021. TME Pharma et MSD/Merck ont également initié leur deuxième collaboration clinique afin de mener une étude de phase 2, OPTIMUS, pour évaluer plus précisément la sécurité et l'efficacité de NOX-A12 en association avec le Keytruda® de Merck et deux régimes de chimiothérapie différents en traitement de deuxième ligne chez des patients atteints de cancer du pancréas métastatique. Le design de l'essai a été approuvé en France, en Espagne et aux États-Unis. Le deuxième candidat médicament de la société en phase clinique, le NOX-E36, vise à agir sur le système immunitaire inné. TME Pharma envisage de poursuivre le développement clinique de ce produit dans plusieurs indications de tumeurs solides. Plus d’informations sont disponibles sur : www.tmepharma.com.

TME Pharma® et le logo de TME Pharma sont des marques déposées.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

Visitez les comptes LinkedIn et X de TME Pharma.

À propos de l'étude GLORIA

GLORIA (NCT04121455) est une étude d’escalade de dose de phase 1/2 menée par TME Pharma évaluant le NOX-A12 en association avec la radiothérapie, en traitement de première ligne chez des patients souffrant de glioblastome (cancer du cerveau), partiellement ou non-reséqué et présentant un promoteur MGMT non-méthylé (résistant aux chimiothérapies standards). GLORIA évalue par ailleurs, via trois bras de traitement additionnels distincts, la sécurité et l’efficacité de plusieurs schémas de combinaison du NOX-A12 : A) en combinaison avec la radiothérapie chez des patients ayant subi une résection complète de la tumeur ; B) en combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab; et C) en combinaison avec la radiothérapie et le pembrolizumab.

À propos de l'étude OPTIMUS

OPTIMUS (NCT04901741) est une étude de phase 2 ouverte, menée par TME Pharma et contenant deux bras de traitement pour l’évaluation du NOX-A12 en association avec le pembrolizumab et l'irinotecan nano-liposomal/5-FU/leucovorine ou la gemcitabine/nab-paclitaxel chez des patients atteints de cancer pancréatique métastatique à microsatellites stables.

Déclarations prospectives

Toute traduction de communiqué de presse dans une autre langue que l'anglais est uniquement destinée à faciliter la compréhension du public non-anglophone. La société a tenté de fournir une traduction précise du texte original en anglais mais, en raison des nuances de traduction d’une langue à l’autre, de légères différences peuvent subsister. Ce communiqué comprend certaines informations qui contiennent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives sont basées sur les prévisions actuelles de TME Pharma et sont soumises à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents qui sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences par rapport aux résultats actuels comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents au développement de médicaments oncologiques, notamment les essais cliniques, le calendrier et la capacité de TME Pharma à obtenir les autorisations réglementaires pour NOX-A12 ainsi que pour tout autre candidat médicament. TME Pharma ne prend aucun engagement quant à la mise à jour des informations et déclarations prospectives, qui ne représentent que l'état des choses le jour de la publication.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240627243401/fr/