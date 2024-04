TME PHARMA : Invest Securities ajuste légèrement sa cible

Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre TME Pharma, avec un objectif de cours de 0,61 euro, contre 0,62 euro précédemment.



TME Pharma a annoncé le 28 mars que sa première période d'exercice des BSA Z avait permis de générer un produit brut de 120kE avec près de 12,6% du nombre de BSA Z en circulation exercés. La seconde période d'exercice devrait débuter le 27 mai et s'étendre jusqu'au 21 juin 2024.



Si l'intégralité des BSA Z en circulation était exercée, TME Pharma pourrait lever jusqu'à 951kE, sécurisant ses activités jusque fin septembre 2024, estime l'analyste.



' A court terme, le principal catalyseur reste la décision de la FDA pour accorder ou non un Fast Track au programme dans le glioblastome', souligne Invest.



